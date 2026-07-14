Ste videli, kaj je Janša ponosno objavil med poletom s svojo Urško? (VIDEO)

Ob francoskem državnem prazniku je danes na Elizejskih poljanah v Parizu potekala tradicionalna vojaška parada, ki je bila po napovedih največja doslej. Ob več kot 50.000 gledalcih na žgočem soncu jo je na častni tribuni ob predsedniku Emmanuelu Macronu in voditeljih 24 evropskih držav spremljal tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Med predsedniki vlad in držav članic t.i. koalicije voljnih je bil na paradi navzoč tudi slovenski premier Janez Janša, ki se je tako kot kolegi v ponedeljek v Parizu udeležil vrha koalicije, ki sta jo ustanovila Pariz in London, da bi Kijevu zagotovila vojaško podporo in varnostna jamstva.

Spremljala ga je soproga Urška Bačovnik Janša, s katero sta ob tej priložnosti francoskemu narodu in predsedniku Macronu čestitala ob državnem prazniku, je na omrežju X sporočila slovenska vlada. Objavila je tudi kratek video posnetek, na katerem je videti, da sta se pozdravila z Macronom in njegovo soprogo Brigitte Macron. Je pa na Elizejskih poljanah bilo videti tudi slovensko zastavo in naše vojake.

Kasneje, ob vračanju v Slovenijo, pa je Janša objavil še posnetek z letala in pripisal: »V zračnem prostoru Švice sta nas prišla pozdravit 2 lovca švicarskih zračnih sil.«