Ste videli, kaj je Logar po sestankovanju z Golobom razkril Sloveniji? (VIDEO)

Prvak Demokratov Anže Logar je po današnjem individualnem sestanku s prvakom Svobode Robertom Golobom o izhodiščih koalicijskega sporazuma na družbenih omrežjih objavil video, v katerem je Golobovo pogajalsko taktiko označil za zanimivo.

»Robert Golob ima zanimivo pogajalsko taktiko: deli resorje, še preden imamo koalicijski sporazum, vztraja naprej z Levico v vladi, čeprav smo Demokrati jasno povedali, da zaradi programskih razhajanj v taki vladi ne moremo sodelovati, in ministrske položaje ponuja tudi Novi Sloveniji, ki pa zaenkrat sploh ni za skupno pogajalsko mizo,« je povzel.

»Zdi se, kot da je to taktika zavlačevanja«

Tako pravi, da se zdi, kot da gre za taktiko zavlačevanja. Zato ugotavlja, da bo očitno preteklo še kar nekaj časa, preden bo neka koalicija sestavljena.

Pogajanja bodo dolga, a se ne mudi Svoboda je opravila krog ločenih pogovorov o novi koaliciji, nadaljevali jih bodo, ko bodo stranke obravnavale izhodišča. Pogajanja bodo dolga, a se ne mudi, je dejal generalni sekretar stranke Matej Grah. Kot je dodal, pa so potrebni zlasti potrpežljivost, dialog, sodelovanje, pa tudi tudi skupni cilj. Obenem pa je stranke SDS, NSi, Demokrati in Resni.ca, ki niso podprle oblikovanja prvih delovnih teles DZ, označil za nenačelno koalicijo.

Svoboda je namreč strankam, izvoljenim v DZ, z izjemo SDS, poslala izhodišča za koalicijska pogajanja. Pripravila je tudi prvi predlog razreza 16 resorjev. Demokratom ponuja vodenje dveh resorjev. Danes je imel z vodstvi strank o tem individualne pogovore. Pogovor z Logarjem je bil že dopoldan. V DZ pa je dopoldne potekal tudi sestanek začasnih vodij poslanskih skupin v DZ, na katerem je vodenje mandatno-volilne komisije na predlog Svobode na koncu pripadlo poslanski skupini Demokratov. Tega pa po informacijah STA niso podprli v SDS in trojčku okoli NSi.

Demokrati so nato sporočili, da bo komisijo, če bo predlog podprl še DZ, vodil njihov poslanec Tadej Ostrc. Logar v parlament ni bil izvoljen.