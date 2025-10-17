Ste videli, kaj je Slaku glede božičnice zabrusil Janšev poslanec? (VIDEO)

Vlada je včeraj imela prvo obravnavo predloga zakona, ki bo urejal izplačilo tako božičnice kot zimskega dodatka za upokojence. Premier Robert Golob je ponovil, da božičnica bo. V prihodnjih dneh bo o tem razpravljal še Ekonomsko-socialni svet (ESS).

Premier Robert Golob se bo po napovedih danes sestal s predstavniki delodajalskih organizacij, ki jih je razburila vladna napoved obvezne božičnice. Možnost izplačila znižanega zneska ali njegovega zamika so delodajalci sicer pozdravili, a obenem izrazili željo po dodatnem zbližanju stališč. Kdaj bo nova seja ESS o božičnici, medtem ni jasno.

Mnenja o zadnjih vladnih potezah in aktualnem dogajanju na političnem parketu so včeraj zvečer v oddaji 24UR ZVEČER z Urošem Slakom soočili ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek (Gibanje Svoboda), poslanec Danijel Krivec (SDS), poslanec Jožef Horvat (NSi) in državni sekretar Matevž Frangež (SD).

V največji opozicijski stranki SDS nasprotujejo temu, da bi se božičnica izplačevala tudi v javnem sektorju, kjer so po besedah Krivca rezultati podpovprečni.

Danijel Krivec (SDS) »Slišimo s strani vlade, da je božičnica neki socialni korektiv, ki bo omogočil lažje preživetje ljudem. A ravno v podjetjih, ki imajo najmanjšo možnost, da to izplačujejo, jim vlada zdaj obljublja nižjo božičnico. To je res smešenje oziroma neresno s strani vlade.«

Bratuškova pa je spomnila, da je tudi stranka SDS obljubljala 500 evrov božičnice, a da te obljube nikoli ni izpolnila.

Opozicijski poslanec Horvat je Golobu očital, da je s tovrstnimi predlogi, kot je obvezna božičnica, ministra za gospodarstvo Matjaža Hana »spravil na nivo tretjeligaša«, ki po Horvatovih besedah naj ne bi vedel nič o tem. To je Hanov strankarski kolega Frangež demantiral, po njegovem minister podpira predlagano božičnico.

Izplačana najpozneje do 18. decembra

Vlada v predlogu zakona o božičnici, ki ga je obravnavala v četrtek, predlaga uvedbo obveznega zimskega dodatka v višini polovice minimalne plače, ki bi bil neobdavčen in neoprispevčen. Letos bi bila izplačana najpozneje do 18. decembra v višini 639 evrov. Podjetjem v likvidnostnih težavah bi bila na voljo možnost zamika plačila, letos pa tudi izplačilo v višini zgolj 160 evrov.

Delodajalci v takšni omilitvi vidijo »odraz dobre volje«. »Smo zadovoljni, da prihajajo s tovrstnimi predlogi, jih pozdravljamo, niso pa še na ravneh, kot jih pričakujemo,« je v četrtek dejal glavni izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije Mitja Gorenšček. Svoje približevalne predloge bodo predsedniku vlade po napovedih predstavili na današnjem sestanku.

Sindikati, ki obvezno božičnico podpirajo, so medtem prepričani, da mora biti izplačilo enako za vse in da je zadosten »odpustek« delodajalcem zamik izplačila. Državni sekretar na ministrstvu za delo Igor Feketija je v četrtek na TV Slovenija napovedal, da bodo socialni partnerji predlog zakona o božičnici predvidoma prejeli danes.

Kdaj bo nova seja Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) o božičnici, pa ostaja nejasno. Gorenšček kot predsedujoči ESS pričakuje, da med 27. oktobrom in 7. novembrom. Na vladi upajo, da bo to 27. oktobra, saj želi predlog zakona do konca meseca vložiti v postopek v DZ.