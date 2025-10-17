  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
BOŽIČNICA

Ste videli, kaj je Slaku glede božičnice zabrusil Janšev poslanec? (VIDEO)

Vlada včeraj v prvi obravnavi za božičnico, danes Golob po vroč kostanj v ogenj z delodajalci.
FOTO: Zaslonski posnetek POP Tv
FOTO: Zaslonski posnetek POP Tv
STA, A. G.
 17. 10. 2025 | 07:45
 17. 10. 2025 | 08:08
3:20
A+A-

Vlada je včeraj imela prvo obravnavo predloga zakona, ki bo urejal izplačilo tako božičnice kot zimskega dodatka za upokojence. Premier Robert Golob je ponovil, da božičnica bo.  V prihodnjih dneh bo o tem razpravljal še Ekonomsko-socialni svet (ESS).

Premier Robert Golob se bo po napovedih danes sestal s predstavniki delodajalskih organizacij, ki jih je razburila vladna napoved obvezne božičnice. Možnost izplačila znižanega zneska ali njegovega zamika so delodajalci sicer pozdravili, a obenem izrazili željo po dodatnem zbližanju stališč. Kdaj bo nova seja ESS o božičnici, medtem ni jasno.

Mnenja o zadnjih vladnih potezah in aktualnem dogajanju na političnem parketu so včeraj zvečer v oddaji 24UR ZVEČER z Urošem Slakom soočili ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek (Gibanje Svoboda), poslanec Danijel Krivec (SDS), poslanec Jožef Horvat (NSi) in državni sekretar Matevž Frangež (SD). 

V največji opozicijski stranki SDS nasprotujejo temu, da bi se božičnica izplačevala tudi v javnem sektorju, kjer so po besedah Krivca rezultati podpovprečni. 

Danijel Krivec (SDS)

»Slišimo s strani vlade, da je božičnica neki socialni korektiv, ki bo omogočil lažje preživetje ljudem. A ravno v podjetjih, ki imajo najmanjšo možnost, da to izplačujejo, jim vlada zdaj obljublja nižjo božičnico. To je res smešenje oziroma neresno s strani vlade.«  

Bratuškova pa je spomnila, da je tudi stranka SDS obljubljala 500 evrov božičnice, a da te obljube nikoli ni izpolnila. 

Opozicijski poslanec Horvat je Golobu očital, da je s tovrstnimi predlogi, kot je obvezna božičnica, ministra za gospodarstvo Matjaža Hana »spravil na nivo tretjeligaša«, ki po Horvatovih besedah naj ne bi vedel nič o tem. To je Hanov strankarski kolega Frangež demantiral, po njegovem minister podpira predlagano božičnico.

Izplačana najpozneje do 18. decembra

Vlada v predlogu zakona o božičnici, ki ga je obravnavala v četrtek, predlaga uvedbo obveznega zimskega dodatka v višini polovice minimalne plače, ki bi bil neobdavčen in neoprispevčen. Letos bi bila izplačana najpozneje do 18. decembra v višini 639 evrov. Podjetjem v likvidnostnih težavah bi bila na voljo možnost zamika plačila, letos pa tudi izplačilo v višini zgolj 160 evrov.

Delodajalci v takšni omilitvi vidijo »odraz dobre volje«. »Smo zadovoljni, da prihajajo s tovrstnimi predlogi, jih pozdravljamo, niso pa še na ravneh, kot jih pričakujemo,« je v četrtek dejal glavni izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije Mitja Gorenšček. Svoje približevalne predloge bodo predsedniku vlade po napovedih predstavili na današnjem sestanku.

Sindikati, ki obvezno božičnico podpirajo, so medtem prepričani, da mora biti izplačilo enako za vse in da je zadosten »odpustek« delodajalcem zamik izplačila. Državni sekretar na ministrstvu za delo Igor Feketija je v četrtek na TV Slovenija napovedal, da bodo socialni partnerji predlog zakona o božičnici predvidoma prejeli danes.

Kdaj bo nova seja Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) o božičnici, pa ostaja nejasno. Gorenšček kot predsedujoči ESS pričakuje, da med 27. oktobrom in 7. novembrom. Na vladi upajo, da bo to 27. oktobra, saj želi predlog zakona do konca meseca vložiti v postopek v DZ.

Več iz teme

božičnicaRobert GolobdelodajalciSDSvladasindikatinagrada za uspešnostpredlog
ZADNJE NOVICE
08:06
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
BRUTALNO NAD POLICISTKO

Nočna mora na avtobusni postaji: Maročan napadel mlado policistko, vlekel za lase in jo pretepal

Utrpela je več manjših poškodb, modric in odrgnin.
17. 10. 2025 | 08:06
07:50
Šport  |  Odmevi
LJUBLJANSKI MARATON

Zoran Janković: Praznik teka je znova tu!

Neverjetna energija, ki vsako leto preplavi središče Ljubljane, napeto pričakovanje, medsebojno spodbujanje tekmovalcev in tiha pričakovanja delajo NLB Ljubljanski maraton tako edinstven.
17. 10. 2025 | 07:50
07:49
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Japonske palačinke: puhasta popolnost, ki se stopi v ustih

Odkrijte skrivnost japonskih palačink – puhastih kot oblak, nežnih kot sufle. Trik je v pravilni tehniki stepanja beljakov.
Mateja Delakorda17. 10. 2025 | 07:49
07:47
Bulvar  |  Tuji trači
SLOVO

Po hudi bolezni umrl oblikovalec, ki je obul številne zvezdnike

Poslovil se je oblikovalec, ki je iz obutve ustvaril kult. Cesare Paciotti je umrl po nenadni bolezni, star 69 let.
17. 10. 2025 | 07:47
07:45
Novice  |  Slovenija
BOŽIČNICA

Ste videli, kaj je Slaku glede božičnice zabrusil Janšev poslanec? (VIDEO)

Vlada včeraj v prvi obravnavi za božičnico, danes Golob po vroč kostanj v ogenj z delodajalci.
17. 10. 2025 | 07:45
07:41
Novice  |  Kronika  |  Doma
PRIJET V ISTANBULU

Bojan, znan tudi kot Vegradov bombaš, krivde za prevoz prepovedane kisline ne prizna

Bojana Poplaza so leta 2009 prijeli v Istanbulu. Obramba bi izločila več dokazov.
17. 10. 2025 | 07:41

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Si predstavljate, da bi morali 20-krat na leto k zobozdravniku?

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Si predstavljate, da bi morali 20-krat na leto k zobozdravniku?

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
UDOBEN SLOG

Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da ne kupujem zgolj tehnologije, temveč orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
16. 10. 2025 | 11:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Kako so se obvarovali pred uničujočim valom vode?

Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025 | 10:06
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
STIL

Ura, ki presega čas: ko modni trendi srečajo umetnost

Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
Promo Onaplus15. 10. 2025 | 10:24
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Ko zaposleni postanejo preizkuševalci (video)

Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 13:10
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Pohodništvo

Pohodni čevlji, ki so navdušili tudi športno plezalko Janjo Garnbret

Veter, dež, blato ali skalnata pot. Če imamo obute prave čevlje, smo lahko kos marsikateri pohodniški preizkušnji. In na te prisega tudi najboljša športna plezalka na svetu, Janja Garnbret.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:10
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
14. 10. 2025 | 09:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Morda ne sadite dreves, a učinek bo enak – ali celo večji

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
EUROSKILLS

Tik pred diplomo: »To je izkušnja, ki se je ne da opisati« (video)

Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope. Slovenci so se s tekmovanja EuroSkills 2025 na Danskem vrnili z bronom in štirimi medaljami odličnosti.
15. 10. 2025 | 08:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Kaj lahko pričakujemo v soboto v središču Ljubljane?

Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
15. 10. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Novo orodje, ki podjetnikom odpira vrata do uspeha in dobička

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
Promo
Novice  |  Slovenija
Energetika

Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 15:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Počitnice

Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
Potniški promet

Slovenske železnice prejemnice prestižnega priznanja Brunel Awards

Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki