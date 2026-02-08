Ste videli, kaj je soprog predsednice pripeljal k starejšim občanom? Ni manjkalo objemov ... (FOTO)

Soprog predsednice republike Nataša Pirc Musar Aleš Musar že vrsto let redno obiskuje domove starejših občanov po Sloveniji. Ob teh obiskih v domove včasih pripelje terapevtske mačke, ki so v pomoč ljudem z demenco, drugič pa prinese materiale za ustvarjalne delavnice, s katerimi stanovalci ohranjajo ročne spretnosti in aktivno preživljajo čas, je sporočila predsednica na družabnem omrežju.

Živali delujejo pomirjujoče, spodbujajo čustveni odziv in pomagajo pri vzpostavljanju stika z okoljem. Poleg tega imajo pomembno vlogo tudi ustvarjalne dejavnosti, ki starejšim omogočajo izražanje, ohranjanje občutka koristnosti in večjo kakovost bivanja.

Predsednica republike je ob obisku doma starejših občanov Loka pri Zidanem Mostu minuli petek poudarila pomen skrbi za starejše in povezovanja generacij. »Ker bomo vsi nekoč starejši, je pomembno, da gradimo mostove med generacijami in delimo toplino, ustvarjalnost in čas,« je zapisala.