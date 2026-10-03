Ste videli, kaj je Štrukelj zabrusil Škrinjarjevi? V ozadju pa priimki Primc, Možina in Juhant

V slovenskem šolstvu se odpira nov vroč spor. Tokrat zaradi sestave novega strokovnega sveta pri šolskem ministrstvu, v katerem so med drugim teolog Janez Juhant, Aleš Primc, Jože Podgoršek in televizijski voditelj Jože Možina. Predstavnik sindikatov Branimir Štrukelj je bil do izbora zelo kritičen, Mojca Škrinjar, državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino, pa je očitke o političnem kadrovanju zavrnila.

V oddaji 24UR Zvečer sta se Škrinjarjeva in Štrukelj ostro spopadla prav ob vprašanju, po kakšnem ključu je ministrstvo izbiralo 26 članov novega posvetovalnega telesa. Škrinjarjeva je pojasnila, da so iskali izkušene ravnatelje, nagrajene učitelje in predstavnike gospodarstva, saj ti po njenem neposredno zaposlujejo kader, ki prihaja iz šolskega sistema.

Štrukelj pa je sestavo sveta označil za »vrhunec politične arogance«. Po njegovih besedah gre za »posmeh celotni pedagoški stroki v Sloveniji« in učiteljski profesiji. Kritičen je bil tudi do dejstva, da v svetu ni predstavnikov sindikatov. Dejal je, da pri izboru ne vidi jasne logike in da daje vtis, kot da je minister člane izbiral posamično in brez preglednih meril.

Škrinjarjeva takšne očitke zavrača. Poudarila je, da imajo izbrani člani močne reference, med njimi so po njenih besedah dolgoletni ravnatelji in posamezniki z več doktorati. Dodala je, da gre za posvetovalno telo in da se ministrstvo s sindikati ter združenji ravnateljev še naprej srečuje. 24ur

V ozadju tudi strah pred odpuščanjem

Razprava pa se ni vrtela le okoli imen v strokovnem svetu. Dotaknila se je tudi prihodnosti javnega šolstva in morebitnega zmanjševanja števila zaposlenih. Štrukelj opozarja, da je pomanjkanje kadra v šolah že zdaj resen problem ter da bi dodatno krčenje sredstev ali zaposlenih lahko po njegovem oslabilo javno šolstvo. Opozoril je tudi na možnost, da bi se zaradi tega več prostora odprlo zasebnim oblikam izobraževanja. To je njegova ocena in ne že sprejeta posledica vladnih ukrepov.

Škrinjarjeva medtem napoveduje drugačen pristop. Rešitve vidi tudi v zakonu o učiteljski zbornici, kjer naj bi učitelji dobili več besede pri strokovnih vprašanjih, medtem ko bi sindikati ostali predvsem partner pri pogajanjih o plačah in delovnih pogojih.