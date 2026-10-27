Ste videli, kaj je Sukičeva vrgla na mizo? Na njenem seznamu so … (VIDEO)

Poslanka Levice Nataša Sukič je minuli teden zaradi domnevnih nepravilnosti ob odstopu poslanke Tee Košir kazensko ovadila predsednika Demokratov Anžeta Logarja, ministra Jerneja Vrtovca in Tadeja Ostrca ter več drugih oseb. Sumi, da so Koširjevo z grožnjami, ustrahovanjem in finančnimi pritiski prisilili k odpovedi poslanskemu mandatu, s čimer naj bi vladajoča koalicija ohranila razmerje moči v državnem zboru.

V zameno naj bi ji zagotovili zaposlitev na direkciji za infrastrukturo brez javnega razpisa. Sukičeva ovadenim očita sum politične korupcije, izsiljevanja in zlorabe oblasti. Koširjeve ni ovadila, saj meni, da je bila žrtev pritiskov. Logar je očitke pospremil z besedami: »Sezona lova na Demokrate je odprta.«

Zdaj se je poslanka Levice še posnela in ob tem povedala: »Ko je Teja Košir napovedala prestop med nepovezane poslance, se je nanjo vsul mafijski plaz: grožnje s smrtjo na avtocesti, grožnje z likvidacijo družinskega podjetja na Žalah in grožnje z medijskim linčem. In ko so jo končno zlomili, da je podala odstop kot poslanka, so ji v roku 24 ur dali službo na direktoratu za infrastrukturo. S tem, ko so ji ponudili to službo, je bila politična korupcija izvršena. In to, da se je pozneje ustrašila in odšla v lastno podjetje, tega dejstva ne spremeni. Trgovanje z ustavnimi mandati je napad na ustavno ureditev in na volilno pravico. Ta politični triler moramo zaustaviti na sodišču, preden politični skorumpiranci zaustavijo našo državo.«