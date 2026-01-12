Ste videli, kaj je tik pred slavnostnim govorom v Dražgošah Tina Gaber Golob naredila soprogu? (VIDEO)

»Še zadnji detajli pred slavnostnim govorom v Dražgošah,« je na Facebooku zapisala Tina Gaber Golob in soprogu Robertu pripela značko, ki prikazuje 80. obletnico konca druge svetovne vojne.

Na slovesnosti ob 84. obletnici dražgoške bitke se je sicer v Dražgošah zbrala množica ljudi, osrednji govornik pa je bil premier Robert Golob. Poudaril je, da slovensko zgodovino v najtežjih časih zaznamuje enotnost, ter opozoril na nevarnost umetno ustvarjenih delitev in porast skrajnih gibanj. Spomnil je na upor borcev Cankarjevega bataljona, ki so se tri dni upirali okupatorju, nacisti pa so nato vas požgali in pobili 41 domačinov.

Zbrane je nagovoril tudi Ladislav Lipič, ki je izpostavil pomen medgeneracijskega sožitja in Dražgoše opisal kot simbol moralne zmage ter povezavo z osamosvojitvijo leta 1991. Po ocenah organizatorjev je bilo na slovesnosti okoli 3000 ljudi, približno 600 se jih je v vas podalo peš v osmih organiziranih pohodih. Udeležili so se je številni politiki, med njimi tudi Milan Kučan. Pri kostnici so položili vence. Med ministri sta bila tudi Asta Vrečko in Matjaž Han, ki sta poudarila pomen ohranjanja spomina na NOB; Han je dodal, da v njegovem obisku ne vidi politike, Vrečkova pa je opozorila na avtokracije in pomanjkanje sočutja.