  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
JAVNO MNENJE

Ste videli, kaj kaže zadnja anketa Dela? Velike spremembe tudi na Barometru priljubljenosti politikov

Med največjo koalicijsko stranko SDS in največjo opozicijsko stranko Gibanje Svoboda dve odstotni točki v prid SDS.
Simbolična fotografija. FOTO: Mavric Pivk, Delo
Simbolična fotografija. FOTO: Mavric Pivk, Delo
STA. M. U.
 13. 7. 2026 | 20:11
 13. 7. 2026 | 20:11
3:14
A+A-

Julijska anketa Mediane za Delo je po junijskem izenačenem rezultatu med največjo koalicijsko stranko SDS in največjo opozicijsko stranko Gibanje Svoboda pokazala dve odstotni točki v prid SDS. Prag DZ bi prestopilo istih sedem strank, bi se pa razmerja med njimi nekoliko spremenila.

image_alt
Tako kaže strankam in politikom v novi javnomnenjski raziskavi, Logarju se lahko smeji

SDS je v julijski anketi podprlo 22,2 odstotka vprašanih (junija 21,5), Gibanje Svoboda pa 20,3 odstotka (junija 21,4). Sledijo trojček NSi, SLS, Fokus z 8,4 odstotka podpore (junija 8,9), Levica in Vesna, ki bi jo izbralo 7,8 odstotka vprašanih (junija 7,3), in je tokrat prehitela SD, ki je doživela največji padec v podpori - ob prejšnjem merjenju se je zanjo odločilo 8,1 odstotka vprašanih, zdaj pa 5,9 odstotka.

Javnomnenjsko anketo je za uredništvo dela med 6. in 9. julijem na vzorcu 725 ljudi naredil inštitut Mediana.

Demokrati Anžeta Logarja so zbrali 3,7 odstotka podpore (junija 4,1), Resnica pa 3,4 odstotka (junija pa tri odstotke). Prerod bi volilo 2,3 odstotka vprašanih, Pirate 1,9 odstotka, SNS pa 1,4 odstotka. Delež neopredeljenih se približuje petini, pri čemer vsak deseti vprašani ne ve, komu bi namenil glas, skoraj devetih odstotkov pa ni prepričala nobena stranka.

Če upoštevamo samo tiste anketirance, ki so izrazili svojega favorita, bi SDS dobila 28,7 odstotka, Svoboda 26,3 odstotka, trojček okoli NSi 10,8 odstotka, Levica in Vesna 10,1 odstotka, SD 7,7 odstotka, Demokrati 4,7 odstotka in Resnica 4,4 odstotka, navaja Delo.

Ocena dela vlade in DZ kaže padajoči trend

Vlada je dobila srednjo oceno 2,67 (junija 2,8), DZ pa 2,53 (junija 2,65). Dobrih 42 odstotkov sodelujočih v anketi delo vlade vidi negativno ali zelo negativno (junija 34 odstotkov), 27 odstotkov pa pozitivno ali zelo pozitivno (junija 24 odstotkov). Delo DZ kot negativno ali zelo negativno ocenjuje dobrih 46 odstotkov (junija 42,6), kot pozitivno ali zelo pozitivno pa skoraj 22 odstotkov vprašanih (junija 21,8).

Velike spremembe na Barometru priljubljenosti politikov

V drugem merjenju nove sestave Barometra priljubljenosti politikov so se akterji dodobra premešali, enaka sta po navedbah Dela ostala le vrh in začelje. Vodilna ostajata predsednica republike Nataša Pirc Musar pred poslancem in predsednikom SD Matjažem Hanom, ki je sicer doživel največji padec v oceni med vsemi uvrščenimi na lestvico.

image_alt
SDS prva, Svoboda raste. A večina pravi: Vlada je neuspešna

Sledijo kmetijski minister Janez Cigler Kralj, minister za zdravje Tadej Ostrc in minister za finance Andrej Šircelj. Infrastrukturni minister in prvak NSi Jernej Vrtovec je šesti, gospodarski minister in predsednik Demokratov Anže Logar deveti, premier in predsednik SDS Janez Janša pa enajsti.  

 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Medianastrankeanketabarometerpolitikajavno mnenje
ZADNJE NOVICE
20:28
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

To so tri astrološka znamenja, ki svoje največje bitke bijejo v tišini

Čeprav veljajo za najbolj skrivnostna, ne pozabite, da je vsak človek edinstven.
13. 7. 2026 | 20:28
20:25
Bulvar  |  Zanimivosti
TAJNI DOKUMENTI

Resnica o NLP-jih je veliko bolj strašljiva, kot jo prikazuje vlada

Razkriti arhivi Pentagona: so vesoljska plovila le premišljena prevara za javnost?
13. 7. 2026 | 20:25
20:11
Novice  |  Slovenija
JAVNO MNENJE

Ste videli, kaj kaže zadnja anketa Dela? Velike spremembe tudi na Barometru priljubljenosti politikov

Med največjo koalicijsko stranko SDS in največjo opozicijsko stranko Gibanje Svoboda dve odstotni točki v prid SDS.
13. 7. 2026 | 20:11
20:00
Razno
NUMEROLOGIJA

Lili Sorum: Spoznajte svoje število duše

Izračunajte svoje število duše in odkrijte, kaj razkriva o vaših najglobljih potrebah, odnosih ter poti do notranje izpolnjenosti.
13. 7. 2026 | 20:00
19:44
Novice  |  Slovenija
REŠEVALNA AKCIJA

Ganljiva zahvala gorskim reševalcem: »Zaradi vas se je srečno vrnil domov«

Koroški gorski reševalci so se po prejetem obvestilu nemudoma odpravili na teren.
13. 7. 2026 | 19:44
19:00
Bulvar  |  Šokkast
PODKAST SLOVENSKIH NOVIC

Teja Ljubič in Tomo Primc: »Od sramu sem se skoraj pogreznila v zemljo...« (VIDEO)

Primorka in Dolenjec, danes pa ju povezujejo glasba, družina in skupne sanje.
13. 7. 2026 | 19:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
USPEH BRE PRIMERE

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADNA IGRA

Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:34
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:11
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
8. 7. 2026 | 09:31
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOSTI

Elektrike bo dovolj. Bo dovolj omrežja?

Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
13. 7. 2026 | 10:03
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
13. 7. 2026 | 08:11
Promo
Novice  |  Slovenija
PENINA ZMAGOVALKA

Zlata medalja za Zlato Radgonsko penino brut nature

Izjemen uspeh za Zlato radgonsko penino brut nature – popolnoma suho 2021 na Decanter World Wine Awards 2026
Promo Slovenske novice9. 7. 2026 | 13:34
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 10:09
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Junaki električnega omrežja, ki skrbijo, da Slovenija ne ostane v temi

Elektromonterke in elektromonterji – steber zanesljive preskrbe z električno energijo
Promo Slovenske novice10. 7. 2026 | 11:09
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KULTURA IN ZABAVA

Kekec se vrača, a tokrat se bo pomeril kar sam s sabo

Slovensko mladinsko gledališče odpira vrata 71. sezone. Izberite način, kako jo boste doživeli.
Promo Slovenske novice9. 7. 2026 | 14:18
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA INOVACIJA

Slovenska inovacija, ki spreminja pravila na vodi: zakaj prihodnost supanja ni več le v mišicah

Večina ljudi vidi v deski za stoječe veslanje popoln pobeg. Mirno morje. Sončni zahod. Tišina.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA IN STIL

To poletje lahko izgledate še bolje

Nekatera umetniška dela ostanejo ujeta na platnu, druga zaživijo v arhitekturi.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSEBNE FINANCE

Kolikokrat boste danes nekaj plačali? Verjetno večkrat, kot si mislite

Kava, parkirnina, spletni nakupi ... Danes plačujemo na vsakem koraku, za plačevanje pa porabimo več trenutkov, kot si predstavljamo.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:13
Promo
Novice  |  Slovenija
STROKOVNJAK SVETUJE

V Sloveniji več milijard evrov vsak dan izgublja vrednost

Velik del prihrankov ostaja na računih. Kaj to pomeni za njihovo kupno moč in prihodnost gospodarstva?
8. 7. 2026 | 09:47
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki