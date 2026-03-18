Ste videli, kaj so naredili kandidatu Svobode?! Ogorčeno sporočil: »Tokrat ne morem ostati tiho ...«

Volilna kampanja, ki jo mnogi označujejo za eno najbolj umazanih v zgodovini samostojne Slovenije, je dobila novo poglavje. Tarča neokusnega napada je tokrat postal kandidat Gibanja Svoboda, Darko Krajnc, ki opozarja na nizkotne metode nasprotnikov v Šentilju. Krajnc je na družbenih omrežjih delil svojo ogorčenost nad dogodki v centru Šentilja. Neznanci so mu namreč odtujili dva A-panoja, pri čemer izpostavlja bizarno podrobnost – eden izmed njiju je stal neposredno pred policijsko postajo. Panoje so kasneje našli na hribu nad krajem, kjer so jih v gozdu raztrgali. Krajnc pravi, da je tovrstno dejanje »bolno« in odraz popolne nekulture nasprotnikov. Kot pravi, je v svoji karieri sodeloval že v mnogih kampanjah, a meni, da letošnja presega vse meje zdravega razuma. »Mi podnevi postavljamo, oni ponoči uničujejo,« je dejal in dodal, da gre za podlo taktiko konkurence.

Od mrtvih živali do ustrahovanja

Incident v Šentilju pa je le vrh ledene gore. Krajnc v svojem zapisu opozarja na »brutalen teror«, ki vključuje celo obešanje mrtvih živali na plakate in metanje mrtvih kokoši pred vrata protikandidatov. Meni, da si tisti, ki širijo takšno sovraštvo in nestrpnost, ne zaslužijo glasu na volitvah. Njegov zapis je delil tudi uradni profil Gibanja Svoboda, kjer so bili kratki in jasni: »Vandalizmu moramo reči NE.« Krajnc kljub vsemu poudarja, da še vedno verjame v dobro ljudi in poziva volivce v Šentilju, Pesnici ter Kungoti, naj izberejo politiko, ki gradi, in ne tiste, ki straši in uničuje.

Na splošno strupeno vzdušje v državi se je, kot smo poročali, odzvala tudi predsednica Nataša Pirc Musar. Že ob začetku kampanje je opozarjala na pomen poštenega informiranja, a so bili njeni pozivi takrat očitno preslišani. Po zadnjih incidentih, ki so dosegli vrelišče z domnevno vpletenostjo tujih obveščevalnih služb, je predsednica, kot kaže, izgubila potrpljenje. Meni, da so se pri nas začele pojavljati »zavržne prakse«, ki vključujejo dezinformacije in namerno potvarjanje dejstev. Kot pravi, se je Slovenija s tokratno kampanjo žal uvrstila na seznam držav, kjer so takšni pojavi realnost. Po njenih besedah je zdaj čas, da začnemo ukrepati in zaščitimo demokratične procese pred uličnim nasiljem in sistemsko umazano igro. Več o tem lahko preberete v spodnjem članku.