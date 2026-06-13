Ste videli, kaj so odkrili pod gladino pri Piranu? Potapljači preverjali navedbe kopalcev

Prvi potop po svetovnem dnevu oceanov je sodelavcem Akvarija Piran prinesel razlog za nekaj optimizma. Čeprav jih, pišejo na facebooku, vsak spust pod gladino znova opomni, s kakšnimi pritiski se soočajo morsko okolje in njegovi prebivalci, so tokrat v morju naleteli tudi na spodbudne prizore. Kot so zapisali, so preverili opažanje živih mladih velikih leščurjev, o katerem so jih obvestili potapljači. Pri pregledu so našli potrjene primerke, ob tem pa odkrili še enega novega. Mlade leščurje so izmerili, njihovo stanje pa bodo spremljali tudi v prihodnje. Razveselilo jih je tudi srečanje z barvito sredozemsko morsko lilijo, ki jo v zadnjem času videvajo pogosteje. Takšna srečanja so za raziskovalce in ljubitelje morja pomemben opomnik, da morski svet kljub številnim težavam še vedno skriva znake življenja in okrevanja.

Ob tem so iz Akvarija Piran obiskovalce morja pozvali k spoštljivemu ravnanju z morskim okoljem. Posebej so opozorili na omejitve sidranja v obalnem pasu in na izogibanje območjem z morskimi travniki. Ti so namreč pomemben življenjski prostor za številne morske organizme, tudi za mlade velike leščurje.

Strogo zaščiteni Vsako premikanje, odvzemanje ali poškodovanje velikih leščurjev je prepovedano.

To storite, če opazite leščurja

Če kdo v morju opazi žive velike leščurje, pri Akvariju Piran prosijo, naj jim opažanje sporoči. Gre namreč za skrajno ogroženo in zavarovano vrsto, zato je vsako premikanje, odvzemanje ali poškodovanje živih školjk prepovedano. Prav tako ni dovoljeno odnašati niti mrtvih lupin.

Objava je naletela tudi na številne odzive sledilcev. Nekateri so ob novici obudili spomine na čase, ko so bili leščurji v slovenskem morju precej pogostejši. »Joj, ko sem bila otrok, je bilo leščurjev polno morje. Upam, da jih bodo moji vnuki tudi lahko opazovali,« je zapisala ena od uporabnic. Drugi so spomnili, da se je populacija teh školjk v preteklosti že večkrat spreminjala. »Tudi pred 30 leti so izginili in so se vrnili v takem številu, da so jih morali odstranjevati s kopališč,« je zapisal eden od komentatorjev. Nekdo drug pa je dodal, da je še pred nekaj leti v koprskem pristanišču opazil »ogromno, res ogromno« leščurjev. Najdba mladih leščurjev je majhen, a pomemben znak, da je vredno paziti na vsak kotiček pod gladino.

Več opažanj morskih organizmov lahko obiskovalci morja sporočijo tudi prek spletne platforme Zamorje.si, ki zbira podatke o opaženih morskih rastlinah in živalih ter tako pomaga pri spremljanju stanja v slovenskem morju.