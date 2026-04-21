Poročali smo že, da sta nova podpredsednika DZ postala Danijel Krivec (SDS) in Franc Križan (Demokrati), ki sta po izvolitvi napovedala, da bosta delovala v skladu s poslovnikom DZ. Poslanci so ju podprli na tajnem glasovanju. Na eni od glasovnic se je pojavila igrica tri v vrsto, na eni pa peterokraka zvezda, je ob tem pojasnil predsednik DZ Zoran Stevanović.

Predsednik DZ je razkril, da sta bili pri glasovanju za podpredsednika parlamenta glasovnici označeni, na eni igrica tri v vrsto, na eni peterokraka zvezda. FOTO: Blaž Samec

V poslanskih skupinah Svoboda, SD ter Levica in Vesna se niso strinjali s predlogom imenovanja predsednikov in podpredsednikov danes ustanovljenih delovnih teles DZ, saj da ne upošteva volilnega rezultata, zato so odločanje o tem predlogu obstruirali.

Gibanje Svoboda gre z ustavno pritožbo nad sklep o izvolitvi predsednika DZ Zorana Stevanovića. Izjavo o vložitvi ustavne pritožbe zoper sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora in pobudi za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora bodo pripravili ob 16.30. Več torej za zdaj ni jasno, prihaja pa odločitev Svobode po razkritju STA o označevanju glasovnic na tajnem glasovanju v DZ o predsedniku DZ Zoranu Stevanoviću. Na izvršnem odboru stranke minuli teden so namreč ocenili, da je bila s tem kršena ustavna pravica poslancev. Ugotavljali so tudi, da obstajajo določene nedoslednosti v poslovniku DZ in napovedali spremembe poslovnika DZ.

Asta Vrečko: Stevanović je kot predsednik DZ na prvi izredni seji že pokazal vse nespoštovanje

Še posebej kritična je bila (še)kulturna ministrica, zdaj poslanka Levice Asta Vrečko: »Zoran Stevanović je kot predsednik DZ na prvi izredni seji že pokazal vse nespoštovanje do poslovnika in pravil. Poslance neprimerno prekinja in njim ne pusti niti povedati predloga. Očitno se mu zdi odveč poslušati do konca, kadar se z mnenjem ne strinja. To bolj spominja na ustrahovanje kot na demokratično vodenje, ki pritiče prvemu med enakimi v hramu demokracije.«

Stevanoviću se zdi vse skupaj otročje

»Malo so mi delovali otročje, določeni postopki delujejo, kot da nekdo ni dosegel svojega, vrgel igračko v kot in začel ob tem jokati,« je o tem dejal Stevanović, ki je danes kot predsednik DZ vodil svojo prvo sejo.