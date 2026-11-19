Nekdanja predsednica vlade in poslanka opozicijskega Gibanja Svoboda Alenka Bratušek je z novo objavo na omrežjih ostro zbodla aktualno vladajočo koalicijo. Tokrat ni potrebovala dolgega zapisa. Objavila je štiri fotografije, jih opremila s pomenljivimi napisi in dodala zgolj: »Prioritete vladne koalicije.«

Na prvi fotografiji, povezani z družbo Petrol, je napis »Višje marže« in na njej Dari Južna, eden najpremožnejših Slovencev in pomemben delničar družbe Petrol, na drugi, ki prikazuje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, pa je napis »Milijoni € za orožje«. Spodnji fotografiji spremljata napisa »Višje plače« in na njej šef NLB Blaž Brodnjak in »Privatno zdravstvo« in na njej ustanovitelj zasebnega zdravstvenega centra Kirurgija Bitenc Marko Bitenc.

Bratuškova tako s štirimi poudarki vladajoči koaliciji očita, da daje prednost interesom naftnih trgovcev, izdatkom za oboroževanje, zviševanju plač in zasebnemu zdravstvu. Gre za njeno politično kritiko, ne za uradno predstavljene prioritete vlade.

Bratuškova že večkrat kritična do odločitev koalicije

Njena objava prihaja v času političnih razprav o gospodarskih in socialnih ukrepih vlade. Bratuškova je v zadnjih tednih večkrat javno opozorila na posledice interventnega zakona za razvoj Slovenije. Med drugim je izrazila prepričanje, da predlagani ukrepi koristijo predvsem najbogatejšim, medtem ko srednji sloj in mladi od njih ne bodo imeli primerljivih koristi. Kritična je bila tudi do predvidenih sprememb na področju zdravstva.

Nedavno se je odzvala tudi na glasovanje o predlogu znižanja marž naftnih trgovcev in opozorila na poslance, ki predloga niso podprli.