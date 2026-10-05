Ste videli, kako je Jože Možina odgovoril Rosviti Pesek? »Pomilovanje zavračam, sprenevedanja je dovolj«

Besedni spor med dolgoletnima sodelavcema RTV Slovenija Jožetom Možino in Rosvito Pesek se nadaljuje. Potem ko mu je voditeljica Odmevov sporočila, da jo je »boksnil čisto po nepotrebnem«, ji je Možina zdaj odgovoril z dolgim in ostrim zapisom. Poudarja, da Peskove osebno ne napada, temveč od nje in RTV Slovenija pričakuje profesionalno odgovornost za poročanje o njegovem sodnem sporu s Svetlano Makarovič.

Kot smo poročali, se je Peskova odzvala na Možinove očitke zaradi petkovih Odmevov. Priznala je, da RTV Slovenija Možini v štiri leta trajajoči zadevi po njenem ni dovolj stala ob strani in da o številnih sodnih obravnavah praktično niso poročali. Hkrati pa je zavrnila očitek na svoj račun in zapisala: »Boksnil si me čisto po nepotrebnem.« Dodala je, da razume njegovo stisko in jezo ter da se ji je zdel besednjak Makarovičeve do njega neprimeren in vreden tožbe.

»Pomilovanje kolegice Peskove zavračam«

Možina je zdaj odgovoril, da ne napada sodelavke, ampak da je po njegovem »sprenevedanja dovolj«.

»Pomilovanje kolegice Peskove zavračam. Pričakujem profesionalno odgovornost,« je začel in poudaril, da po štirih letih očitanega zamolčevanja oziroma po njegovem pristranskega poročanja RTV Slovenija problem niso njegovi »hitri prsti«, na katere je opozorila Peskova.

Možina se je oprl prav na njeno priznanje, da mu RTV Slovenija v tem primeru ni dovolj stala ob strani. Moti ga, da je po njegovi kritiki razprava po njegovem zašla v vprašanje njegovega počutja in prizadetosti Peskove, medtem ko naj njegova vprašanja o samem poročanju ne bi dobila odgovora.

»Dobro vem, zakaj zahtevam sodno varstvo in zakaj nasprotujem prikrajanju vsebine tega spora,« je zapisal.

Očita, da njegove izjave niso objavili

Možina trdi, da je imela RTV Slovenija na voljo tudi njegovo posneto izjavo, saj sta bila pred sodiščem snemalec in novinar televizije. Po njegovih besedah so drugi mediji njegove ključne argumente objavili, RTV Slovenija pa jih je iz prispevka izpustila. Še posebej ga je zmotila napoved v Odmevih, da Makarovičevo toži zaradi »domnevnih razžalitev«. Sam poudarja, da jo toži zaradi razžalitve, pri tem pa opozarja, da gledalci niso slišali konkretnih izrazov, ki so predmet sodnega spora.

Med njimi je navedel besede »svinja«, »zmene«, »izdajalec« in »jezik za zobe«. Po njegovem je RTV z njihovim izpuščanjem gledalcem ponudila nepopolno sliko o razlogih za njegovo tožbo.

Peskova je pred tem pojasnila, da teh izrazov ni želela znova naštevati, ker se ji zdijo odvratni. »Če je moj greh to, da nisem navajala celega spleta besed Svetlane Makarovič, ki jih je na protestu izrekla o tebi, potem, dragi kolega, nimam greha,« je zapisala.

Možina: Odvratnost besed je bistvo zgodbe

Prav ta razlaga Možine ni prepričala. »Njihova odvratnost je ključen del zgodbe in Odmevi so informativna oddaja za odrasle,« je odgovoril.

Po njegovem ni bilo treba prebrati celotnega spornega besedila, temveč bi lahko ključne besede navedli v nujnem obsegu oziroma njihov pomen zvesto povzeli. Kot je zapisal, ni pričakoval posebne pozornosti, temveč »kratek, točen povzetek« in objavo njegove že posnete izjave.

Odgovornost pripisuje tudi uredniku oddaje Alešu Maleriču. Navaja, da mu je ta osebno izrazil podporo, vendar Možina meni, da se to pri pripravi prispevka ni pokazalo. »Seveda bi lahko bil tiho, ampak včasih je čas razločevanja in mislim, da je povsem prav, da povem, kako je v resnici bilo,« je zapisal.

Peskovi očita tudi sklicevanje na delitev dela

Pesek je Možino v prvotnem odgovoru spomnila, da kot dolgoletni novinar in urednik dobro pozna razdelitev dela v Odmevih ter razliko med nalogami urednika, novinarja in voditelja. Tudi ta argument je Možina zavrnil. Peskovo je označil za izkušeno in vplivno televizijsko novinarko, zato meni, da se pri vprašanju odgovornosti ne more sklicevati zgolj na to, da je bila voditeljica oddaje. »Ugled, izkušnje in karizma prinašajo tudi odgovornost,« je zapisal in dodal, da bi od sodelavke pričakoval pomoč pri razjasnitvi in morebitnem popravku netočnosti.

Kljub ostrim besedam je poudaril, da od kolegov ne zahteva osebne podpore v sodnem sporu. »Pričakujem zgolj profesionalno poročanje, kakršno so zmogli drugi mediji.«

Pričakuje popravek in opravičilo

Možina se je dotaknil tudi odnosa RTV Slovenija do celotne zadeve. Po njegovem se je skozi štiri leta vzpostavil vzorec, v katerem njegova stran zgodbe ni bila predstavljena tako, kot bi morala biti. Ob tem je omenil tudi nedavni incident s Svetlano Makarovič in novinarko Planet TV, pri katerem je Makarovičeva novinarki dejala, naj bo tiho, ker je neumna. Možina meni, da bi moral biti odnos javnih osebnosti do novinarjev obravnavan resno in brez zmanjševanja njegove teže. Na koncu je bil jasen: po njegovem bi bila primeren odziv popravek in opravičilo. »Dobili pa smo razlago o mojih stiskah in prizadeti voditeljici. Žal,« je zapisal. Dodal je še, da se sam ne vidi kot žrtev, temveč kot nekdo, ki brani svoje dobro ime in opozarja na meje osebnih napadov.