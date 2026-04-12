Ste videli, kako je Šarec udaril: »Ne gre za Stevanovića, gre za tiste, ki so ga izvolili«

Marjan Šarec, nekdanji predsednik vlade in evropski poslanec, je na družbenem omrežju Facebook objavil obsežen zapis, v katerem komentira aktualno politično dogajanje in izvolitev Zorana Stevanovića. V zapisu poudarja, da razprava ne bi smela biti osredotočena zgolj na posameznika, temveč predvsem na politične odločitve in vrednote tistih, ki so takšne odločitve omogočili. Šarec v uvodu zapisa pojasni, da Stevanovića osebno komaj pozna – srečala sta se le enkrat na soočenju na Radiu Ognjišče v času evropskih volitev. A kljub temu poudarja, da v trenutni razpravi sploh ne gre zanj kot osebo. Po njegovih besedah je Stevanović zgolj storil to, kar bi po njegovem mnenju storila velika večina poslancev, če bi imela enako priložnost. Ob tem opozarja, da ga ne gre podcenjevati, saj ima jasno politično linijo, ki jo podpira določen del volivcev. Prav zato Šarec meni, da napadi nanj niso na mestu – razprava bi se morala osredotočiti na tiste, ki so ga izvolili.

V nadaljevanju se dotakne lastnih političnih izkušenj iz leta 2018. Spomni, da ga je Levica sprva podprla pri oblikovanju vlade, a mu je kmalu zatem podporo odtegnila. Takrat se je znašel v položaju, ko je lahko računal le še na podporo Zmaga Jelinčiča, kar pa je po njegovih besedah vodilo v odločitev, da takšne politike ne želi nadaljevati. Ob tem poudarja, da danes nekateri nimajo tovrstnih zadržkov. Pomemben del zapisa namenja kritiki dvojnih meril, ki jih pripisuje strankama Slovenska demokratska stranka in Nova Slovenija. Kot primer navaja odzive na uporabo srbskega jezika v javnosti, pri čemer omenja Vladimirja Prebiliča in Ireno Jovevo. Po njegovem mnenju so bili odzivi pretirani in politično motivirani, medtem ko naj bi danes iste politične sile ravnale v nasprotju z lastnimi načeli.

Šarec kritično izpostavi tudi simbolno razsežnost politike, zlasti uporabo domoljubja in narodnozabavne glasbe v politične namene. Opozarja, da so bili posamezniki v preteklosti označeni za nedomoljubne, danes pa naj bi isti politični akterji sklepali kompromise, ki so v nasprotju z njihovimi prejšnjimi stališči. V zapisu se odzove tudi na izjave Romane Tomc, ki je opozorila na morebitno povezovanje političnih skrajnosti. Šarec njenim ocenam nasprotuje z ironijo in opozarja na protislovja v političnem prostoru, kjer po njegovem mnenju pogosto prihaja do nenavadnih in ideološko nezdružljivih zavezništev. Ob koncu zapisa poudari, da ga razvoj dogodkov ne preseneča, saj je že po volitvah napovedal, da se prava politična dinamika začne šele po zaprtju volišč. Ideje, ki se zdijo nemogoče, po njegovem mnenju hitro postanejo realnost. Kljub ostri kritiki pa Šarec Stevanoviću čestita za izvolitev in mu zaželi uspešno delo. Ob tem doda, da ga kot politika celo bolj spoštuje kot tiste, ki so mu omogočili izvolitev, saj naj bi slednji po njegovem mnenju ravnali dvolično.