KRITIKA DVOJNIH MERIL

Ste videli, kako je Šarec udaril: »Ne gre za Stevanovića, gre za tiste, ki so ga izvolili«

Oster zapis Marjana Šarca odpira vprašanja o dvojnih merilih.
Marjan Šarec  FOTO: Matej Družnik
Marjan Šarec  FOTO: Matej Družnik
A. G.
 12. 4. 2026 | 19:49
Marjan Šarec, nekdanji predsednik vlade in evropski poslanec, je na družbenem omrežju Facebook objavil obsežen zapis, v katerem komentira aktualno politično dogajanje in izvolitev Zorana Stevanovića. V zapisu poudarja, da razprava ne bi smela biti osredotočena zgolj na posameznika, temveč predvsem na politične odločitve in vrednote tistih, ki so takšne odločitve omogočili. Šarec v uvodu zapisa pojasni, da Stevanovića osebno komaj pozna – srečala sta se le enkrat na soočenju na Radiu Ognjišče v času evropskih volitev. A kljub temu poudarja, da v trenutni razpravi sploh ne gre zanj kot osebo. Po njegovih besedah je Stevanović zgolj storil to, kar bi po njegovem mnenju storila velika večina poslancev, če bi imela enako priložnost. Ob tem opozarja, da ga ne gre podcenjevati, saj ima jasno politično linijo, ki jo podpira določen del volivcev. Prav zato Šarec meni, da napadi nanj niso na mestu – razprava bi se morala osredotočiti na tiste, ki so ga izvolili.

V nadaljevanju se dotakne lastnih političnih izkušenj iz leta 2018. Spomni, da ga je Levica sprva podprla pri oblikovanju vlade, a mu je kmalu zatem podporo odtegnila. Takrat se je znašel v položaju, ko je lahko računal le še na podporo Zmaga Jelinčiča, kar pa je po njegovih besedah vodilo v odločitev, da takšne politike ne želi nadaljevati. Ob tem poudarja, da danes nekateri nimajo tovrstnih zadržkov. Pomemben del zapisa namenja kritiki dvojnih meril, ki jih pripisuje strankama Slovenska demokratska stranka in Nova Slovenija. Kot primer navaja odzive na uporabo srbskega jezika v javnosti, pri čemer omenja Vladimirja Prebiliča in Ireno Jovevo. Po njegovem mnenju so bili odzivi pretirani in politično motivirani, medtem ko naj bi danes iste politične sile ravnale v nasprotju z lastnimi načeli.

Prava politična dinamika se začne po zaprtju volišč

Šarec kritično izpostavi tudi simbolno razsežnost politike, zlasti uporabo domoljubja in narodnozabavne glasbe v politične namene. Opozarja, da so bili posamezniki v preteklosti označeni za nedomoljubne, danes pa naj bi isti politični akterji sklepali kompromise, ki so v nasprotju z njihovimi prejšnjimi stališči. V zapisu se odzove tudi na izjave Romane Tomc, ki je opozorila na morebitno povezovanje političnih skrajnosti. Šarec njenim ocenam nasprotuje z ironijo in opozarja na protislovja v političnem prostoru, kjer po njegovem mnenju pogosto prihaja do nenavadnih in ideološko nezdružljivih zavezništev. Ob koncu zapisa poudari, da ga razvoj dogodkov ne preseneča, saj je že po volitvah napovedal, da se prava politična dinamika začne šele po zaprtju volišč. Ideje, ki se zdijo nemogoče, po njegovem mnenju hitro postanejo realnost. Kljub ostri kritiki pa Šarec Stevanoviću čestita za izvolitev in mu zaželi uspešno delo. Ob tem doda, da ga kot politika celo bolj spoštuje kot tiste, ki so mu omogočili izvolitev, saj naj bi slednji po njegovem mnenju ravnali dvolično.

Več iz teme

Marjan ŠarecpolitikaSlovenijaZoran Stevanovićodzividržavni zbor
ZADNJE NOVICE
20:45
Bulvar  |  Tuji trači
ZA REŠETKAMI

V takšnem zaporu je sin norveške princese

Marius Borg Hoiby trenutno čaka sodbo v glavnem zaporu v Oslu.
12. 4. 2026 | 20:45
20:16
Novice  |  Kronika  |  Doma
NAPAD

Drama v okolici Postojne: policiji prijavil, da je kokoš napadel sosedov pes

Zoper 39-letnega lastnika psa so policisti uvedli hitri postopek.
12. 4. 2026 | 20:16
19:49
Novice  |  Slovenija
KRITIKA DVOJNIH MERIL

Ste videli, kako je Šarec udaril: »Ne gre za Stevanovića, gre za tiste, ki so ga izvolili«

Oster zapis Marjana Šarca odpira vprašanja o dvojnih merilih.
12. 4. 2026 | 19:49
19:27
Novice  |  Kronika  |  Doma
TRAGIČEN RAZPLET

Množična iskalna akcija pri nas, zdaj odjeknila slaba novica

Pogrešana oseba je bila najdena mrtva na območju naselja Božakovo v reki Kolpi.
12. 4. 2026 | 19:27
19:09
Šport  |  Odmevi
LOS ANGELES LAKERS

Po darilu iz Denverja se za Dončića lahko razplete imenitno

Košarkarje Denverja očitno tretje mesto v zahodni konferenci ne zanima preveč, to bi Los Angeles Lakers utegnili izkoristiti.
12. 4. 2026 | 19:09
18:50
Novice  |  Slovenija
LENART ŽAVBI

Ste videli to? Ustanovna seja je poskrbela tudi za najbolj viralen trenutek na spletu (VIDEO)

Izsek iz ustanovne seje, kjer Lenart Žavbi (Gibanja Svoboda) govori o sodelovanju špricatelja in špricanca, je dosegel že 11 tisoč ogledov.
12. 4. 2026 | 18:50

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
