Ste videli, kako je Stevanović napadel Gibanje Svoboda? Njihov načrt primerjal kar z Goebbelsovo propagando! (VIDEO)

V oddaji 24UR ZVEČER so soočili predstavnico Gibanja Svoboda Alenko Bratušek in poslanca SDS Andreja Poglajna. Povod je bil 49-stranski interni komunikacijski načrt Gibanja Svoboda za kampanjo pred referendumom o interventnem zakonu, ki bo 6. decembra.

V oddaji 24UR ZVEČER so soočili predstavnico Gibanja Svoboda Alenko Bratušek in poslanca SDS Andreja Poglajna. Povod je bil 49-stranski interni komunikacijski načrt Gibanja Svoboda za kampanjo pred referendumom o interventnem zakonu. FOTO: Zaslonski Posnetek 24 Ur Zvečer

Dokument vsebuje podrobna navodila za nagovarjanje volivcev, nastope politikov in vključevanje zunanjih strokovnjakov. Med drugim predvideva čustveno močna sporočila, morebitno uveljavitev zakona pa predstavlja kot grožnjo dosedanjemu načinu življenja. Posebno pozornost namenja tudi volivcem, ki podpirajo posamezne gospodarske ukrepe, a nasprotujejo politiki Janeza Janše.

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Na razkritje se je ostro odzval tudi šef Resni.ce in predsednik parlamenta Zoran Stevanović, ki je načrt primerjal z Goebbelsovo propagando. »Svoboda ima dve strani vsebine za ta tako imenovani njihov gospodarski program Ambiciozna Slovenija in kar 49 strani za Goebbelsov načrt kampanje proti razvojnemu zakonu,« je dejal. Prepričan je, da gre za načrtno zastraševanje volivcev in izkoriščanje njihovega strahu za politično korist.

»Pa kaj ima rasizem z davčnimi razbremenitvami in boljšim življenjem ljudi?« se je vprašal Stevanović. Gibanju Svoboda je očital tudi, da naj bi ob neprijetnih vprašanjih o porabi denarja načrt predvideval preusmerjanje razprave. Ob tem je nasprotnike zakona pozval, naj namesto zastraševanja predstavijo konkretne člene, ki se jim zdijo sporni, in predlagajo boljše rešitve.

Zoran Stevanović. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X Resni.ca

Stevanović je še poudaril, da zakon podpira zaradi rešitev, ki jih po njegovem mnenju prinaša ljudem, ter volivce pozval k udeležbi na referendumu 6. decembra in glasovanju za zakon.