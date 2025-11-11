Ste videli, kako je županom v JV Sloveniji nalil čistega vina glede milijonov za Rome?

Ob aktualnih dogodkih na Dolenjskem in govorenju o položaju Romov, Šutarjevem zakonu, ki je ravno v obravnavi v državnem zboru, odmeva zapis na družabnem omrežju z naslovom: Kdo ima Romov polne žepe, ne sosednje njive.

Vse lepo in prav, če bi kdo v teh krajih sploh opazil, da so se razmere izboljšale

V zapisu Rudi Bregar analizira, koliko denarja občine, ki imajo največ težav z Romi, sploh dobijo.

»Če bi Slovenci enkrat zamenjali ogorčenje za logiko, bi bilo življenje takoj bolj mirno. Zdaj pa spet: Romi, Golob, milijoni, škandal. Po družbenih omrežjih rohnenje, kako vlada daje milijone za Rome, medtem ko naš narod trpi. In kdo najbolj kriči. Prav tisti, ki so vsako leto prejemniki teh istih milijonov, župani občin, kjer naj bi ta denar reševal romsko problematiko, v praksi pa očitno rešuje predvsem kakšen občinski proračunski minus, kakšen projekt in tu in tam kakšno fasado krajevne skupnosti.

Če torej pogledamo številke. Novo mesto skoraj milijon evrov, Murska Sobota blizu temu, Krško sedemsto sedeminsedemdeset tisoč, Brežice šeststo devetindevetdeset tisoč, Ivančna Gorica pol milijona. Vse lepo in prav, če bi kdo v teh krajih sploh opazil, da so se razmere izboljšale. Ampak ne. Ljudje še vedno tožijo, da Romi nimajo osnovnih pogojev za življenje, da ni infrastrukture, da ni vključevanja, da so razmere nevzdržne. Torej, kam gredo ti milijoni. Menda ne kar tako v zrak.

In zdaj, ko se številke javno pokažejo, se najdejo večni moralisti, ki krivijo Roberta Goloba, kot da jih je on osebno razdeljeval iz kuhinje na Gregorčičevi ulici. Ne, ta sistem obstaja že desetletja. Zneski se obračajo, imena občin ostajajo ista, koristi pa so očitno nekje med občinskimi sejmišči in papirnatimi poročili.

Preden se na Dolenjskem in v Prekmurju začnejo vrstiti pozivi k odstopu premierja, bi bilo smiselno, da župani teh občin najprej pokažejo, kje so milijoni, ki jih prejemajo že leta. Koliko kilometrov cest so zgradili, koliko Romov zaposlili, koliko otrok vključili v šole, koliko objektov legalizirali. Če je odgovor malo ali nič, potem je mogoče čas, da odstopijo oni in ne tisti, ki je samo podpisal proračun.

Lažje je mahati s transparentom Golob daje Romom kot vprašati Kam so jih dali naši. Cinizem zgodbe je popoln. Denar kroži po občinah, rezultati pa krožijo samo po Facebooku.«