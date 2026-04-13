POLITIČNI OBRAT PRI SOSEDIH

Ste videli, kako oster je bil Janša v odzivu na madžarske volitve? Neizprosen je bil do Levice in Svobode

SD in Levica pozdravljata poraz Viktorja Orbána, SDS o ekstremistih in zblojencih, pri NSi in Demokratih čestitajo Pétru Magyaru.
Slovenske parlamentarne stranke na splošno čestitajo zmagovalcu madžarskih volitev Pétru Magyaru, prvak SDS Janez Janša pa bolj zbada Levico in Svobodo. Na arhivskem posnetku Milan Zver, Viktor Orbán in Janez Janša na konvenciji SDS v Celju leta 2024. FOTO: Blaž Samec
S. I.
 13. 4. 2026 | 15:43
4:27
A+A-

Na volitvah na Madžarskem je prepričljivo zmagala opozicijska stranka Tisza Pétra Magyara, ki si je zagotovila dvetretjinsko večino v parlamentu. S tem se po 16 letih z oblasti poslavlja stranka Fidesz premiera Viktorja Orbána.

Na razplet madžarskih volitev se je že včeraj odzval slovenski premier Robert Golob, in sicer z zapisom na platformi X. »Zmaga Pétra Magyara nad desnim populizmom je tudi velika zmaga za Evropo in njeno prihodnost. Samo bolj povezana in bolj učinkovita EU bo zmogla odgovoriti na izjemno hude izzive časov, ki so pred nami. Čestitke Pétru Magyaru in iskrena zahvala vsem, ki so v naši sosednji in prijateljski Madžarski izbrali povezovanje namesto razdvajanja in solidarnost namesto suverenizma,« je poudaril Golob.

Socialni demokrati so v zapisu na facebooku poraz Viktorja Orbána pospremili s fotografijo odhajajočega madžarskega premiera s podpredsednikom ZDA J. D. Vanceom in napisom »Slab dan za totalitarce«, izid volitev pa komentirali z besedami: »Je to lahko začetek novega poglavja? Čas je, da tudi v Evropi zapiha svež politični veter in odpihne populiste s političnega parketa.«

V Levici in Vesni so se na izid volitev odzvali z daljšim zapisom na facebooku in omrežju X. V objavi z naslovom Adijo, Viktor Orbán! so pozdravili poraz Viktorja Orbána po 16 letih neprekinjene vladavine na Madžarskem, nato pa izpostavili nekaj podrobnosti med Orbánom in vodjo SDS Janezom Janšo, zapis pa sklenili z besedami: »Vloga skrajne desnice ni nič drugega kot to, da razočaranje ljudi namesto v družbene spremembe preusmerja v ohranjanje statusa quo skozi prevaro in okoriščanje. Absolutno ničesar domoljubnega ni v tem, da 16 let ropaš svojo lastno državo in siromašiš njene prebivalce, medtem ko jih obračaš enega proti drugemu. Ampak medtem ko se je Orbán 16 let držal na oblasti s +50-odstotnimi večinami, ni SDS nikoli prišla do vlade drugače kot s prevaro volivcev. In enako se dogaja tudi tokrat. Naj nas to opogumi v bojih, ki sledijo v naslednjih mesecih. Slovenija ni nikoli bila Orbánova Madžarska in poskrbeli bomo, da bo tako tudi ostalo!«

Prvak SDS Janez Janša jim ni ostal dolžan, ko je na omrežju X takole komentiral njihov zapis: »Hm. Na Madžarskem od včeraj naprej socialisti, levica, zeleni ipd. ne obstajajo več niti kot organizacija niti kot pojem. Zmagovalka volitev Tisza je v EP del EPP. Fidesz kot nova opozicija pa del Patriotov. Tam (in nasploh pri sosedih) v parlamentu nimate nikogar več, ki bi bil tako zblojen in ekstremističen kot @strankalevica ali GS.«

V NSi pa so na facebooku izrekli čestitke Pétru Magyaru in stranki Tisza za prepričljivo zmago na parlamentarnih volitvah na Madžarskem ter dodali, da je Magyar o političnih premikih na Madžarskem na povabilo Mateja Tonina, s katerim sta poslanska kolega v evropskem parlamentu, spregovoril že na kongresu NSi oktobra 2024.

Pridružil se jim je tudi predsednik Demokratov Anže Logar, ki je na facebooku že včeraj zapisal, da so »današnji rezultati volitev na Madžarskem jasno sporočilo, da ljudje verjamejo v spremembe, dialog in demokratične vrednote. Ljudje so izbrali novo smer. Čestitam zmagovalcu volitev Pétru Magyarju in mu želim veliko modrosti, odločnosti in poguma pri vodenju države. Pred njim je zahtevna naloga, a tudi velika priložnost, da upraviči zaupanje volivcev in okrepi demokratične temelje države, ki so bili pod vladavino Viktorja Orbána močno načeti. Vesel sem, da se bo Madžarska vrnila v jedro EU. To je pomembno sporočilo za našo skupno evropsko prihodnost.«

Stranka Resni.ca v času pisanja tega prispevka na družbenih omrežjih še ni komentirala madžarskih volitev.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar po poročanju STA upa, da se vodja madžarske opozicijske stranke Tisza Peter Magyar po zmagi na nedeljskih parlamentarnih volitvah zaveda svoje odgovornosti in da bo izpolnil predvolilne obljube. V odzivu na rezultate volitev je izpostavila tudi dobre odnose med državama in željo, da bi taki ostali.

