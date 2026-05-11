Pisani lepotec osvaja Kozjansko (FOTO)

Ena najbolj pisanih ptičjih vrst pri nas, posledično pa tudi najbolj občudovanih, je ptica čebélar (Merops apiaster). Te priletijo k nam iz ekvatorialne in Južne Afrike. Običajno jih opazimo v začetku maja, letos pa so peskokop Župjek pri Bizeljskem, kjer gnezdijo vsako leto, in to že več kot 40 let, ponovno oživili že konec aprila.

Do 20. junija se valjenje konča in se začne obdobje hranjenja mladičev. Že po 20. juliju večina mladičev poleti v svet, tako da je od začetka avgusta peskokop v naselju Župjek v osrčju Kozjanskega parka znova prazen. Ime čebelar izvira iz načina prehrane, saj jé čebele in druge velike žuželke, tudi ose, sršene, kačje pastirje, metulje, hrošče, škržate in podobno, ki jih spretno lovi v zraku. Velik je od 27 do 29 centimetrov, razpon peruti pa sega od 44 do 49 centimetrov.

Zanimiv za fotografe

Ker je čebélar pisanih barv, zelene, rumene, rjave in modre, je atraktiven tudi za fotografe. Zato vse tiste, ki želijo v teh dneh koristiti fotoopazovalnico na Kozjanskem, prosijo, da svoj prihod najavijo in si opazovalnico pri naravovarstvenem nadzorniku Toniju Preskarju predhodno rezervirajo, saj sta lahko v njej naenkrat le dva.

»V peskokopu Župjek ta ptica gnezdi vsako leto, atraktiven videz čebelarjev, njihovo skupinsko gnezdenje, ko se skupaj zbere od 30 do 50 parov, ki jih je nemogoče prezreti, so razlogi, da to lokacijo vsako leto obišče veliko ljudi. Večina zgolj z namenom, da jih vidijo in slišijo, mnogi pa želijo oditi domov tudi s kakovostnimi fotografijami. Zato smo zaposleni v Kozjanskem parku na varni razdalji od gnezdilne stene uredili opazovalnico, kjer nemoteče za ptice in v prijetni senci, na sončen dan je tu precej topleje kot izven območja, uživamo v pogledih na čebelarje. Iz opazovalnice se da v objektiv ujeti ptice, za naravoslovne fotografe pa smo posebej uredili tudi foto opazovalnico blizu gnezdilne stene. Skriti tako ne motijo vedenja ptic, ki pozirajo okoli 20 metrov stran. Seveda je na prvem mestu nemoteno gnezdenje čebelarjev, zato se moramo obiskovalci in fotografi prilagoditi njim. Obiskovalci gremo ob prihodu v opazovalnico in ne hodimo izven poti med njo in parkiriščem. Fotografi morajo priti v svojo opazovalnico že pred šesto uro zjutraj in oditi po deveti. V tem času je zanje tudi najbolj ugodna svetloba izza hrbta, čebelarji pa še tudi niso aktivni pri lovu in hranjenju mladičev in dlje posedajo na vejah in poličkah na steni,« je povedal biolog v Kozjanskem parku Dušan Klenovšek.

Izkopljejo rove, v katere odležejo jajca. FOTO: Kozjanski park

Populacija se znova širi

Ta vrsta ptic naseljuje predvsem odprto mozaično kulturno krajino poplavnih ravnic nižinskih vodotokov. »Potrebuje travnike in mokrišča z obilico velikih žuželk, gnezdi v navpičnih peščenih stenah, v katere izkoplje okoli meter dolge gnezdilne rove. Naravna gnezdišča so tako v rečnih bregovih, ki jih ustvarja rečna erozija, a so danes že prava redkost. Veliko gnezdišč je zato umetnega izvora, v aktivnih gramoznicah, kjer pogosto v družbi breguljk kopljejo rove v sloje mehkih rečnih naplavin, trajnejše pa najdemo v stenah kremenčevega peska. Tovrstna gnezdilna kolonija je tudi v peskokopu Župjek, kjer neprekinjeno gnezdijo že od 1985. Posamezni pari in manjše skupine pa tudi na osončenih pobočjih, kjer se pojavijo manjša območja golih tal z večjim naklonom. Terasasti vinogradi, strmi pašniki in vseki nad potmi so zanje idealni,« je še dejal Klenovšek.

Čebelarji imajo po naporni in nevarni vrnitvi v Slovenijo na tem območju najprej nekaj dni bolj lagodnega življenja, nato pa nastopi intenzivno kopanje gnezdilnih rovov ali pa obnova že obstoječih ter gnezdenje, je še povedal: »V preteklosti je bila ptica čebelar pri nas redkejša, danes pa se njena populacija znova širi. Do zdaj je bilo v Sloveniji opaženih 385 vrst ptic, od katerih jih 228 tudi gnezdi. Mnoge vrste se pri nas zadržujejo vse leto, poznamo tudi mnoge selivke, ki pri nas le gnezdijo, pa tudi vrste, ki samo prezimujejo.«

Ogrožena vrsta ptice se oglaša s kvik kvik. FOTO: Kozjanski park

Dolgo je bil peskokop Župjek pri Bizeljskem edina znana lokacija gnezdenja v Sloveniji, zdaj pa jih lahko opazimo tudi na obrežju reke Reke, ob Muri, na Goričkem, na robu Krakovskega gozda, v gramoznicah Krško-brežiškega polja, ob Savi pri Ljubljani in Halozah, a seveda v manjših in nestalnih kolonijah.