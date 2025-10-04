  • Delo d.o.o.
VOLILNI KONGRES

Ste videli, kako se Asta Vrečko hvali pred kongresom Levice?

»Boljša prihodnost Slovenije je mogoča le z Levico«, meni koordinatorica stranke in ministrica za kulturo.
Asta Vrečko. FOTO: Voranc Vogel
Asta Vrečko. FOTO: Voranc Vogel
M. U.
 4. 10. 2025 | 07:30
3:23
V Levici se bodo danes odpravili na volilni kongres, ki bo v Španskih borcih v Ljubljani. Po uveljavitvi sokoordinatorstva se bo pri vodenju stranke Asti Vrečko, kot kaže, pridružil Luka Mesec. Članstvo Levice pa čaka tudi potrditev sodelovanja z zunajparlamentarno Vesno na volitvah v DZ. 

Ministrica za kulturo Asta Vrečko šla v cerkev, imela je poseben razlog (VIDEO)

»Levica kot edina prava leva sila v slovenskem političnem prostoru«

Kongres bo obeležil 12 let obstoja »Levice kot edine prave leve sile v slovenskem političnem prostoru«Asta Vrečko tako ocenjuje, da so v tem času napisali številna poglavja zgodovine, pri čemer izpostavlja tudi delo stranke v aktualnem mandatu, ko so prvič stopili v vlado. »Velike in male spremembe, ki so izboljšale življenja ljudi, so bile dosežene samo zato, ker je bila Levica v vladi. Dokazali smo, da je politika lahko v službi ljudi, ne elit,« je prepričana.

Asta Vrečko spregovorila o bolečih izgubah: Opravičila nismo nikdar dočakali

Levica od začetka do danes

Levica predstavlja delno naslednico koalicije Združena levica, nastale tudi na valu protestniških gibanj, ki ji je s šestimi osvojenimi poslanskimi mandati leta 2014 prvič uspel preboj v DZ. A uspehu ob vstopu v parlament so sledili notranji spori, temu pa junija 2017 z združitvijo Iniciative za demokratični socializem (IDS) in Stranke za trajnostni razvoj Slovenije (TRS) ustanovitev nove stranke.

Ta je na volitvah prvič nastopila leto za tem, prestopila parlamentarni prag in kot pogodbena zunajkoalicijska partnerica podprla vlado pod vodstvom Marjana Šarca. Pozneje je od partnerstva odstopila, s čimer si je prislužila več očitkov, da je prispevala k padcu Šarčeve vlade in oblikovanju tretje vlade Janeza Janše.

Na zadnjih parlamentarnih volitvah je stranka zabeležila svoj najslabši rezultat doslej in s petimi poslanskimi mandati za las uspela prestopiti prag DZ. So pa za tem, tedaj še pod vodstvom Luke Mesca, vstopili v vlado Roberta Goloba ter po koalicijskih pogajanjih prevzeli vodenje resorjev za delo, kulturo in solidarno prihodnost. Mesec je postal in ostal tudi podpredsednik vlade.

V iztekajočem se mandatu pa je stranko zaznamoval tudi razhod z njihovim vidnim članom Miho Kordišem, ki mu je sledil del članstva.

Je pa Asta Vrečko tik pred sobotnim kongresom javnosti poslala tole sporočilo: »Pokazali smo, da smo stranka, ki ne ostane pri govorjenju, ampak s trdim delom, iskanjem konsenza in iskrenim namenom znamo in zmoremo spremeniti družbo na bolje. A največji izzivi so še pred nami. Od vzpona skrajne desnice, lažnih novic, porasta sovražnega govora in draginje do podnebne krize ter iskanja poti v mir. Naša naloga je, da prihodnjim generacijam zapustimo svet, ki bo prijaznejši do ljudi in narave. Dovolj smo bogati kot družba, da noben otrok ne bi smel odraščati v pomanjkanju in strahu, starejši pa v slabih razmerah in osamljeni. Boljša prihodnost Slovenije je mogoča le z Levico«.

Zadnja anketa Mediane za POP TV kaže, da je Levici podpora narasla na 4,4 odstotka (avgusta 4,1 odstotka), medtem ko je na lestvici  priljubljenosti politikov Asta Vrečko pristala na 18. mestu.

LevicaLuka MeseckongresAsta Vrečkopolitika
08:31
Novice  |  Svet
NOVO POGLAVJE

Od medicinske sestre do prve ženske na čelu Anglikanske cerkve

Sarah Mullally je 106. nadškofinja Canterburyja.
4. 10. 2025 | 08:31
08:10
Bulvar  |  Domači trači
NAJPREJ ZVOK, NATO ŠE AROMA

Uf, kako nerodno. Ste videli, kaj se je radijcu zgodilo sredi trgovine? (VIDEO)

»Seveda sem se pretvarjal, da nič ne vem. Gledam v telefon, tipkam …«
4. 10. 2025 | 08:10
08:00
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Pet mest, kjer se bodo zabavali tudi otroci

Ko dnevi postajajo krajši, temperature pa prijetnejše kot poleti, je jesen odličen čas za kratek mestni oddih z družino.
4. 10. 2025 | 08:00
07:48
Lifestyle  |  Astro
UČINKOVIT PRISTOP

Bi se radi znebili blokad? Uspešne pri tem so maorske tehnike

Ujeto energijo sprostijo z dotikom, pri tem pa povezujejo vse ravni. Umaknejo se bolezni, izboljšajo se odnosi, počutje.
4. 10. 2025 | 07:48
07:30
Novice  |  Slovenija
VOLILNI KONGRES

07:15
Premium
Novice  |  Slovenija
RAZSTAVA

Nekoč je bilo Niko strah kač, zdaj sta jim s partnerjem prepustila celo hišo (FOTO)

Na 31. Bioexu v Ljubljani poleg plazilcev na ogled tudi žuželke in sesalci.
Ajda Janovsky4. 10. 2025 | 07:15

