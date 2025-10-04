Ste videli, kako se Asta Vrečko hvali pred kongresom Levice?

V Levici se bodo danes odpravili na volilni kongres, ki bo v Španskih borcih v Ljubljani. Po uveljavitvi sokoordinatorstva se bo pri vodenju stranke Asti Vrečko, kot kaže, pridružil Luka Mesec. Članstvo Levice pa čaka tudi potrditev sodelovanja z zunajparlamentarno Vesno na volitvah v DZ.

»Levica kot edina prava leva sila v slovenskem političnem prostoru«

Kongres bo obeležil 12 let obstoja »Levice kot edine prave leve sile v slovenskem političnem prostoru«. Asta Vrečko tako ocenjuje, da so v tem času napisali številna poglavja zgodovine, pri čemer izpostavlja tudi delo stranke v aktualnem mandatu, ko so prvič stopili v vlado. »Velike in male spremembe, ki so izboljšale življenja ljudi, so bile dosežene samo zato, ker je bila Levica v vladi. Dokazali smo, da je politika lahko v službi ljudi, ne elit,« je prepričana.

Levica od začetka do danes Levica predstavlja delno naslednico koalicije Združena levica, nastale tudi na valu protestniških gibanj, ki ji je s šestimi osvojenimi poslanskimi mandati leta 2014 prvič uspel preboj v DZ. A uspehu ob vstopu v parlament so sledili notranji spori, temu pa junija 2017 z združitvijo Iniciative za demokratični socializem (IDS) in Stranke za trajnostni razvoj Slovenije (TRS) ustanovitev nove stranke. Ta je na volitvah prvič nastopila leto za tem, prestopila parlamentarni prag in kot pogodbena zunajkoalicijska partnerica podprla vlado pod vodstvom Marjana Šarca. Pozneje je od partnerstva odstopila, s čimer si je prislužila več očitkov, da je prispevala k padcu Šarčeve vlade in oblikovanju tretje vlade Janeza Janše. Na zadnjih parlamentarnih volitvah je stranka zabeležila svoj najslabši rezultat doslej in s petimi poslanskimi mandati za las uspela prestopiti prag DZ. So pa za tem, tedaj še pod vodstvom Luke Mesca, vstopili v vlado Roberta Goloba ter po koalicijskih pogajanjih prevzeli vodenje resorjev za delo, kulturo in solidarno prihodnost. Mesec je postal in ostal tudi podpredsednik vlade. V iztekajočem se mandatu pa je stranko zaznamoval tudi razhod z njihovim vidnim članom Miho Kordišem, ki mu je sledil del članstva.

Je pa Asta Vrečko tik pred sobotnim kongresom javnosti poslala tole sporočilo: »Pokazali smo, da smo stranka, ki ne ostane pri govorjenju, ampak s trdim delom, iskanjem konsenza in iskrenim namenom znamo in zmoremo spremeniti družbo na bolje. A največji izzivi so še pred nami. Od vzpona skrajne desnice, lažnih novic, porasta sovražnega govora in draginje do podnebne krize ter iskanja poti v mir. Naša naloga je, da prihodnjim generacijam zapustimo svet, ki bo prijaznejši do ljudi in narave. Dovolj smo bogati kot družba, da noben otrok ne bi smel odraščati v pomanjkanju in strahu, starejši pa v slabih razmerah in osamljeni. Boljša prihodnost Slovenije je mogoča le z Levico«.

FOTO: Mediana Za Pop Tv

Zadnja anketa Mediane za POP TV kaže, da je Levici podpora narasla na 4,4 odstotka (avgusta 4,1 odstotka), medtem ko je na lestvici priljubljenosti politikov Asta Vrečko pristala na 18. mestu.