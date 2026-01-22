  • Delo d.o.o.
SATELIT JANEZA JANŠE?

Ste videli, kako se je Inštitut 8. marec lotil Anžeta Logarja? Pozivajo ga, naj dokaže ...

Osrednji očitek se nanaša na Logarjevo preteklost na čelu zunanjega ministrstva v Janševi vladi.
»Dokažite, da niste le Janšev satelit.« FOTO: Zajem Zaslona Instagram
N. P.
 22. 1. 2026 | 13:50
 22. 1. 2026 | 14:31
V Inštitutu 8. marec so se v seriji objav na Instagramu lotili Anžeta Logarja in njegovega političnega delovanja. V objavah ga prikazujejo tudi humoristično – s ptički okoli glave ali z rdečimi lički – obenem pa mu postavljajo konkretna vprašanja in ga pozivajo, naj z dejanji pokaže, da ni zgolj podaljšek politike SDS in Janeza Janše.

Osrednji očitek se nanaša na Logarjevo preteklost na čelu zunanjega ministrstva v Janševi vladi (2020–2022). V inštitutu izpostavljajo, da je bila v času njegovega mandata na stavbi vlade izobešena izraelska zastava, kar razumejo kot jasno zunanjepolitično sporočilo. Po njihovih navedbah se Logar od te odločitve ni distanciral, ampak je kritike označil za neutemeljene ter prevzel retoriko »solidarnosti z Izraelom« in »pravice do samoobrambe«. O tem obdobju opozarjajo tudi na uradni obisk v Izraelu avgusta 2021, ko so ob srečanjih podpisali memorandum o sodelovanju na področju kibernetske varnosti. V objavah Inštitut trdi še, da slovenska zunanja politika pod Logarjem »ni bila nevtralna«, temveč »jasno in dosledno usklajena z izraelsko državno politiko« – brez javnega problematiziranja civilnih žrtev in sistemskega nasilja nad Palestinci. V ta okvir umeščajo tudi sodelovanja z izraelskimi vojaškimi in varnostnimi strukturami, vabila izraelski vojski na dogodke v Sloveniji ter dovoljevanje vojaških preletov in nastopov.

Se Logar izmika odgovornosti?

Drugi sklop kritik je usmerjen v Logarjevo današnje politično pozicioniranje. V Inštitutu poudarjajo, da Logar javnost prepričuje o prekinitvi vezi s SDS po odhodu iz stranke jeseni 2024, vendar po njihovem mnenju njegovo glasovanje in politična drža še naprej sledita »liniji SDS«. Pri tem navajajo, da naj bi kot poslanec v treh letih in pol v 96 odstotkih glasoval enako kot Janez Janša – in prav tu od njega zahtevajo pojasnila ter jasen odmik, ne le v besedah. V zadnji objavi so šli še korak dlje in ga javno pozvali k odgovoru. Sprašujejo: »Kaj dela Anže Logar, da nima časa odgovoriti na naša vprašanja?«, ob tem pa dodajo še šaljiv pripis: »Morda se vozi s kočijo«. S tem sporočilom mu, kot kaže, ne očitajo le politične bližine z Janšo, temveč tudi izmikanje odgovornosti: naj odgovori na vprašanja o svojih potezah, naj pojasni svoja stališča in naj »dokaže«, da ni »Janšev satelit«.

