Ste videli, kako se je Mesec razpisal pred praznikom dela? Tudi po odhodu z ministrske funkcije se bo boril

Odhajajoči minister za delo Luka Mesec je v poslanici ob 1. maju, prazniku dela poudaril, da so varovanje dostojnega dela, socialne varnosti in pravičnih pogojev za vse odgovornost države. Naštel je ukrepe, ki da jih je koalicija v preteklem mandatu sprejela za utrditev in nadgradnjo delavskih pravic.

Po besedah ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ostaja praznik dela pomemben simbol skupnih prizadevanj za dostojno delo in pravično družbo ter priložnost za razmislek o izzivih sedanjosti in prihodnosti.

Ta praznik ni le spomin na težek boj za delavske pravice, solidarnost in socialno varnost, ampak tudi vsakokratni opomin, da lahko obstaja svet, v katerem delavske pravice niso spoštovane ter solidarnost in socialna varnost nista del družbene ureditve, je zapisal Mesec, ki opravlja tekoče posle.

Zato je po njegovih navedbah naloga vseh, da se vsak dan opomnimo, da te vrednote in pravice niso samoumevne in da jih je treba ob nenehnih pritiskih kapitala negovati, utrjevati in nadgrajevati. »Svet se namreč spreminja in temu primerno smo žal priča tudi novim načinom in poskusom kratenja pravic in spreminjanja vrednot,« je opozoril.

Varovanje dostojnega dela, socialne varnosti in pravičnih pogojev za vse so po Meščevem prepričanju odgovornost države. Pri tem je naštel ukrepe, ki da jih je koalicija v preteklem mandatu sprejela za negovanje, utrjevanje in nadgradnjo delavskih pravic.

Nanizal je dvig minimalne plače na 1000 evrov neto, uveljavitev pravice do odklopa, bolj učinkovito pravno varnost predstavnikov zaposlenih ter izboljšanje pogojev za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.

Omenil je tudi dvig nadomestila za brezposelnost, dodatno regulacijo agencijskega dela in nove smernice za delo v času povišanih temperatur na prostem. S sprejeto pokojninsko reformo pa je koalicijska večina v pokojninski sistem po njegovi oceni vnesla solidarnostne elemente, s katerim je država za delavce poskrbela tudi po upokojitvi.

Ob oblikovanju nove desne vlade, ki pripravlja rop prebivalstva in razkroj javnega, bomo v Levici socialno državo branili odločno in brez kompromisov. Prvi maj naj zato ne bo le dan proslavljanja dela, ampak predvsem dan borbe za delo in socialne pravice.

Napovedal je, da se bo tudi po odhodu z ministrske funkcije boril za delavske pravice in za to, da te nikoli ne bodo nazadovale.