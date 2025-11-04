  • Delo d.o.o.
VANDALIZEM

Ste videli, kako so nepridipravi napadli Golobovo Svobodo?

Zadevo so prijavili policiji.
FOTO: Leon Vidic/Delo
FOTO: Leon Vidic/Delo
STA, N. B.
 4. 11. 2025 | 15:15
1:36
A+A-

V zadnjih dneh so neznanci v Brežicah z grafiti popisali in poškodovali zunanje površine lokalne pisarne Gibanja Svoboda. V stranki dejanje obsojajo in opozarjajo, da takšna dejanja nimajo mesta v demokratični družbi. Vandalizem so prijavili policiji.

Po mnenju stranke so takšna dejanja izraz nestrpnosti in sovraštva ter »ne prispevajo k reševanju težav, s katerimi se soočamo kot skupnost«. »Svobodi je blizu dialog, spoštovanje in iskanje skupnih rešitev, ne pa vandalizem in spodbujanje sovraštva,« so zapisali v odzivu.

Ker se napisi nanašajo na nedavno tragično smrt 48-letnega Novomeščana, vodja strankine poslanske skupine Nataša Avšič Bogovič poudarja, da so dogodki, povezani z nasilništvom v Novem mestu, tudi njih globoko prizadeli ter da si v stranki in koaliciji močno prizadevajo, da se težave na področju varnosti in sobivanja rešujejo celostno - tako z varnostnega kot socialnega vidika.

»V tem trenutku pa je za vse nas najbolj pomembno zagotoviti varnost za vse prebivalke in prebivalce. In ravno v to smer gredo ukrepi, ki bodo v najkrajšem času sprejeti najprej na vladi in potem v državnem zboru,« so njene besede povzeli v sporočilu.

V stranki zagotavljajo, da bodo še naprej delovali za družbo strpnosti, sodelovanja in spoštovanja med ljudmi: »Na izzive ne bomo odgovarjali z jezo, ampak z rešitvami - odgovorno, vključujoče in s pogledom naprej.«

