ZANIMIV PRIZOR

Poglejte, kakšen prizor je bralka ujela na slovenskih tirih (FOTO)

Muzejski vlak vozi več dni v letošnjem decembru. Vozi po relacijah Kamnik, Grosuplje, Ivančna Gorica, Trebnje, Sevnica, Zidani Most in Litija.
Muzejski vlak

Muzejski vlak

FOTO: Elvira Cokan

FOTO: Elvira Cokan

FOTO: Elvira Cokan

FOTO: Elvira Cokan

FOTO: Elvira Cokan

FOTO: Elvira Cokan

Muzejski vlak
FOTO: Elvira Cokan
FOTO: Elvira Cokan
FOTO: Elvira Cokan
Promo Delo, M. J.
 20. 12. 2025 | 21:46
 20. 12. 2025 | 22:07
2:09
A+A-

V teh dneh je na slovenskih tirih kaj videti. Po njih se je danes, bo pa se tudi še 21. in 27. decembra, vozil prav poseben muzejski vlak. S svojo parno lokomotivo zelo izstopa in je prava paša za oči. V svoj fotografski objektiv ga je ujela Elvira Cokan in nam pokazala, kako je bil videti. »Muzejski vlak danes oživi spomine. Ob fotografiranju se vračajo podobe moje mladosti- zvok lokomotive, vonj in občutek brezskrbnih dni,« nam je zapisala. Slike, ki jih je poslala, so videti zelo impresivno. Megla, ki je bila v okolici vlaka, je dodala samo piko na i lepemu prizoru. 

FOTO: Elvira Cokan
FOTO: Elvira Cokan

Muzejski vlak, ki se je danes vozil po slovenskih tirih, vleče srednje velika parna lokomotiva SŽ 25-026, ki je staroavstrijskega izvora in danes šteje že 105 let. Gre za tehniški biser slovenskih železnic, ki ga v Železniškem muzeju Slovenskih železnic skrbno ohranjajo in vzdržujejo. V muzeju je na ogled tudi večja parna lokomotiva SŽ 33-037, izdelana v Nemčiji, ki dodatno pričara občutek, kako mogočen je bil nekoč parni promet. Za decembrske vožnje so bili prenovljeni tudi muzejski vagoni, ki potnike popeljejo v čas, ko je bil vlak glavno prevozno sredstvo in ko je vožnja pomenila pravo malo pustolovščino. Leseni sedeži, detajli v notranjosti in značilen vonj po dimu parne lokomotive ustvarjajo vzdušje, ki ga sodobni vlaki ne morejo poustvariti.

Muzejski vlak lahko je v teh dneh možno srečati v več delih Slovenije. Vozi po relacijah Kamnik, Grosuplje, Ivančna Gorica, Trebnje, Sevnica, Zidani Most in Litija. To omogoča, da se mu lahko pridružijo potniki iz različnih delov Slovenije.

FOTO: Elvira Cokan
FOTO: Elvira Cokan
FOTO: Elvira Cokan
FOTO: Elvira Cokan

muzejski vlakvlakSlovenijaElvira Cokan
