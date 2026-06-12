Ste videli, koga so rešili blejski policisti? Splet navdušen

Policisti vsakodnevno poročajo o prometnih nesrečah, tatvinah in drugih intervencijah, tokrat pa so na družbenih omrežjih delili nekoliko drugačno zgodbo. Na Instagramu so objavili fotografijo mlade lisičke, ki jo v rokah drži policist, ter razkrili, kako so ji priskočili na pomoč. Poškodovano kosmatinko so našli na območju Policijske postaje Bled. Takoj so jo zaščitili in poskrbeli za prvo oskrbo, nato pa v sodelovanju z veterinarjem za prostoživeče živali in pristojno lovsko družino poskrbeli, da je prejela ustrezno strokovno pomoč.

Ob fotografiji, pod katero se vrstijo komentarji navdušenih sledilcev, so zapisali, da njihovo delo ni povezano le s skrbjo za varnost ljudi. Kadar je potrebno, pomagajo tudi živalim, ki se znajdejo v težavah. Policija se je ob tem zahvalila vsem, ki sodelujejo pri skrbi za naravo in njene prebivalce. Za uniformami se, kot kaže, včasih skrivajo tudi zgodbe, ki nimajo nič skupnega s preganjanjem storilcev ali pisanjem kazni. Mladi lisički pa želimo hitro okrevanje.