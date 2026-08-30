  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
URADNO ODPRTJE

Ste videli prenovljeni Grad Turjak? Med prvimi si ga je ogledal Janez Janša (FOTO)

Američani nam lahko zavidajo gradove. Do decembra brezplačen ogled.
Po 80 letih je znova zasijal v pravi podobi. FOTOGRAFIJE: Kpv

Po 80 letih je znova zasijal v pravi podobi. FOTOGRAFIJE: Kpv

Med prvimi si ga je ogledal premier Janez Janša.

Med prvimi si ga je ogledal premier Janez Janša.

Kot nekoč

Kot nekoč

Grad je bil navdih tudi za Franceta Prešerna.

Grad je bil navdih tudi za Franceta Prešerna.

Gre za živi spomenik, ki govori o zgodovini slovenskega naroda.

Gre za živi spomenik, ki govori o zgodovini slovenskega naroda.

Po 80 letih je znova zasijal v pravi podobi. FOTOGRAFIJE: Kpv
Med prvimi si ga je ogledal premier Janez Janša.
Kot nekoč
Grad je bil navdih tudi za Franceta Prešerna.
Gre za živi spomenik, ki govori o zgodovini slovenskega naroda.
Aleksander Brudar
 30. 8. 2026 | 06:55
2:49
A+A-

»Ta grad govori o tem, da bodo ti zidovi znova oživeli, da bodo pisali nove in številne kulturne ter umetniške zgodbe. In da bodo navdih tudi v prihodnje naši kulturi in umetnosti, ko je bila za Franceta Prešerna Turjaška Rozamunda.« S temi besedami je ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc v četrtek pospremila uradno odprtje prenovljenega gradu Turjak. Grad je tako po 80 letih znova zasijal v pravi podobi.

»Smo tukaj morda prav na tistem gradu, ki s svojimi zidovi ne govori samo o tem, da je to nek kamen preteklosti, kjer so se pisale krute zgodbe. Ampak da so to živi pričevalci spomina, torej naše pretekle slovenske, narodne zgodovine prebivalcev tega kraja, ki še danes ohranjajo svojo tradicijo,« je še povedala ministrica, vesela, da jim je uspelo to obnovo gradu vključiti v načrt za okrevanje in odpornost po covidu-19 in ga tako obnoviti z evropskimi sredstvi.

Grad je bil navdih tudi za Franceta Prešerna.
Grad je bil navdih tudi za Franceta Prešerna.
Gre za živi spomenik, ki govori o zgodovini slovenskega naroda.
Gre za živi spomenik, ki govori o zgodovini slovenskega naroda.

»Ob pogledu na gradove me vedno navdaja tista misel, kaj bi Američani dali za to, da bi imeli v lasti en sam tak grad. Pa si jih morajo ustvarjati z Disneyjevimi risankami. Mi to zelo dragoceno zapuščino imamo in z njo žal pogosto ravnamo zelo mačehovsko in neodgovorno. In pozabljamo na vse tiste dragocene zgodovinske korenine in spomine, na katerih se je snovala naša sedanja zgodba.«

Kot nekoč
Kot nekoč

Grad Turjak je bil nekoč eden izmed najmogočnejših in najznamenitejših gradov na Kranjskem. Slavo si je pridobil v bojih s Turki. Zamenjal je več lastnikov, med najbolj znanimi je bila plemiška rodbina Auersperg (Turjaški), katere predstavniki so se v četrtek tudi udeležili odprtja. Vrhunec njihove moči sovpada z obdobjem turških vpadov in obdobjem reformacije. Po drugi svetovni vojni je bil grad podržavljen. Prenovljeni grad, ki je postal prostor, kjer se prepletajo bogata zgodovina, kulturna dediščina in turistična ponudba, bo predvidoma do začetka decembra brezplačno na ogled vsem obiskovalcem. Zgodbe gradu, rodbine Auersperg in slovenske zgodovine bodo obiskovalce popeljale po preteklosti gradu. Stalna razstava v gradu bo predstavila pregled slovenske zgodovine skozi prizmo znamenite rodbine, ki je imela svoj domicil na gradu. Da gre dejansko za živi spomenik, ki govori o kulturni in zgodovinski dediščini slovenskega naroda, je poudaril tudi premier Janez Janša. »Je eden tistih redkih krajev, kjer lahko človek stopi med stare zidove in skoraj fizično začuti, kako daleč v preteklost segajo zgodovine naše civilizacije, tako slovenske kot evropske.« 

Med prvimi si ga je ogledal premier Janez Janša.
Med prvimi si ga je ogledal premier Janez Janša.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

grad TurjakobnovaSlovenijakulturaJanez JanšaIgnacija Fridl Jarc
ZADNJE NOVICE
06:45
Lifestyle  |  Polet
TRENIRAJMO MOŽGANE

Možgani so lahko srečnejši. To preprosto počnemo vsak dan, pa se tega ne zavedamo

Človeštvo je o sočutju, prijaznosti, hvaležnosti in odpuščanju razmišljalo že dolgo pred sodobno nevroznanostjo.
Miroslav Cvjetičanin30. 8. 2026 | 06:45
06:30
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SOJENJE

Osem let skrival grozljivi zločin, triintridesetletni Avstrijec obsojen na dosmrtni zapor

Brez mame umorjene ga nikoli ne bi razkrinkali.
30. 8. 2026 | 06:30
06:10
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNI NASVET

Ko prerastemo staro različico sebe

Dovolimo si upočasniti ritem in opazujmo proces. Ugotovimo, kaj nas polni in kaj nam jemlje energijo.
30. 8. 2026 | 06:10
06:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Astrološki znaki, ki brez težav rečejo »ne«

Kateri astrološki znaki se ne bojijo postaviti zase?
30. 8. 2026 | 06:00
05:48
Šport  |  Odmevi
ULTRAMARATON

Vročina, slabost in halucinacije v Dolini smrti, toda vsi Slovenci do cilja (FOTO)

Štirje slovenski ultramaratonci so navdušili z odličnimi uvrstitvami na najzahtevnejšem vzdržljivostnem teku na svetu Badwater 135.
Rok Tamše30. 8. 2026 | 05:48
05:00
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
VLOŽEN UGOVOR

Na čelo ji je prislonil pištolo in jo zaklenil v trezor

Idejni oče ropa banke se je skoraj 21 let uspešno skrival pred roko pravice. Odvetnica Danijela Borojevića vložila ugovor, ker naj bi zadeva že zastarala.
Mojca Marot30. 8. 2026 | 05:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
V LJUBLJANI

Smo na pragu revolucije?

Osrednji letošnji dogodek ustvarjalcev digitala WEBSI dan: Festival slovenskega digitalnega komuniciranja se bo zaključil s podelitvijo prestižnih WEBSI nagrad.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:15
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Nemčija spreminja smer pri ogrevanju: kaj se dogaja?

Nemčija je po obsežni javni razpravi spremenila pravila ogrevanja stavb.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
OBLETNICA

Podjetje v Sloveniji s posebno obletnico: zakaj so tako posebni?

Sedem desetletij tradicije potrjuje, da uspešno podjetje nastaja tam, kjer so zaposleni slišani, spoštovani in vključeni.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:59
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
V LJUBLJANI

Smo na pragu revolucije?

Osrednji letošnji dogodek ustvarjalcev digitala WEBSI dan: Festival slovenskega digitalnega komuniciranja se bo zaključil s podelitvijo prestižnih WEBSI nagrad.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:15
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Nemčija spreminja smer pri ogrevanju: kaj se dogaja?

Nemčija je po obsežni javni razpravi spremenila pravila ogrevanja stavb.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
OBLETNICA

Podjetje v Sloveniji s posebno obletnico: zakaj so tako posebni?

Sedem desetletij tradicije potrjuje, da uspešno podjetje nastaja tam, kjer so zaposleni slišani, spoštovani in vključeni.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:59
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Kumulativna inflacija skoraj 29 %: kaj se dogaja z našim denarjem?

Vzajemni skladi so lahko prvi korak v investiranje. Kaj se zgodi z denarjem po vplačilu in zakaj je razpršitev tako pomembna?
26. 8. 2026 | 09:35
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA KAKOVOST ZDRAVSTVA

Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
Promo Slovenske novice25. 8. 2026 | 09:42
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Širijo se v Zagreb: kakšni so njihovi načrti?

Na Hrvaškem imajo pomembno vlogo veliki pokojninski in vzajemni skladi, dodatno spodbudo pa naj bi prinesel hrvaški investicijski račun.
25. 8. 2026 | 15:04
Promo
Lifestyle  |  Polet
TRIGLAV TEK

Priljubljeni športni dogodek letos prinaša veliko novost

Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
25. 8. 2026 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Nemška lekcija: trg je tudi psihologija

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
28. 8. 2026 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
KARIERNA PRILOŽNOST

Ali radi delate z ljudmi? Odpirajo se nove karierne priložnosti

Staranje prebivalstva spreminja potrebe družbe in odpira prostor za nova znanja, poklice in karierne poti.
28. 8. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
ODER

Gorenjski slavček odpira novo sezono

V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 09:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Kakšna je jesen v Dolini Soče? Očarani boste.

Od 4. septembra do 11. oktobra 2026 Dolina Soče vabi v najlepši čas za raziskovanje narave – peš, na kolesu in skozi zgodbe ljudi, ki navdihujejo.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:05
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki