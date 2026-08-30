Ste videli prenovljeni Grad Turjak? Med prvimi si ga je ogledal Janez Janša (FOTO)

»Ta grad govori o tem, da bodo ti zidovi znova oživeli, da bodo pisali nove in številne kulturne ter umetniške zgodbe. In da bodo navdih tudi v prihodnje naši kulturi in umetnosti, ko je bila za Franceta Prešerna Turjaška Rozamunda.« S temi besedami je ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc v četrtek pospremila uradno odprtje prenovljenega gradu Turjak. Grad je tako po 80 letih znova zasijal v pravi podobi.

»Smo tukaj morda prav na tistem gradu, ki s svojimi zidovi ne govori samo o tem, da je to nek kamen preteklosti, kjer so se pisale krute zgodbe. Ampak da so to živi pričevalci spomina, torej naše pretekle slovenske, narodne zgodovine prebivalcev tega kraja, ki še danes ohranjajo svojo tradicijo,« je še povedala ministrica, vesela, da jim je uspelo to obnovo gradu vključiti v načrt za okrevanje in odpornost po covidu-19 in ga tako obnoviti z evropskimi sredstvi.

Grad je bil navdih tudi za Franceta Prešerna.

Gre za živi spomenik, ki govori o zgodovini slovenskega naroda.

»Ob pogledu na gradove me vedno navdaja tista misel, kaj bi Američani dali za to, da bi imeli v lasti en sam tak grad. Pa si jih morajo ustvarjati z Disneyjevimi risankami. Mi to zelo dragoceno zapuščino imamo in z njo žal pogosto ravnamo zelo mačehovsko in neodgovorno. In pozabljamo na vse tiste dragocene zgodovinske korenine in spomine, na katerih se je snovala naša sedanja zgodba.«

Kot nekoč

Grad Turjak je bil nekoč eden izmed najmogočnejših in najznamenitejših gradov na Kranjskem. Slavo si je pridobil v bojih s Turki. Zamenjal je več lastnikov, med najbolj znanimi je bila plemiška rodbina Auersperg (Turjaški), katere predstavniki so se v četrtek tudi udeležili odprtja. Vrhunec njihove moči sovpada z obdobjem turških vpadov in obdobjem reformacije. Po drugi svetovni vojni je bil grad podržavljen. Prenovljeni grad, ki je postal prostor, kjer se prepletajo bogata zgodovina, kulturna dediščina in turistična ponudba, bo predvidoma do začetka decembra brezplačno na ogled vsem obiskovalcem. Zgodbe gradu, rodbine Auersperg in slovenske zgodovine bodo obiskovalce popeljale po preteklosti gradu. Stalna razstava v gradu bo predstavila pregled slovenske zgodovine skozi prizmo znamenite rodbine, ki je imela svoj domicil na gradu. Da gre dejansko za živi spomenik, ki govori o kulturni in zgodovinski dediščini slovenskega naroda, je poudaril tudi premier Janez Janša. »Je eden tistih redkih krajev, kjer lahko človek stopi med stare zidove in skoraj fizično začuti, kako daleč v preteklost segajo zgodovine naše civilizacije, tako slovenske kot evropske.«