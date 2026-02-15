Ste videli, s kom se je Janša tokrat slikal? Že kliče pomlad (FOTO)

Prvak stranke SDS Janez Janša si je ta vikend očitno ogledal eno izmed pustnih prireditev pri nas. Na Instagramu je namreč objavil sliko, na kateri ga lahko vidimo v družbi treh kurentov - enega manjšega in dveh večjih. Na sliki pa je med drugim tudi nekdanji mariborski župan Franc Kangler. Janša je k sliki zapisal: »Poslavljamo se od zime, kličemo pomlad.« Ali je s tem morda namignil tudi, da se Slovenija poslavlja od trenutne vlade in da spomladi prihaja nova, v kateri bi bil tudi SDS, ve on sam.

Kje točno je bil Janša slikan s kurenti, je iz njegove objave težko razbrati. Veliko kurentov je bilo sicer danes na Kurentovanju v Ptuju. Po poročanju STA se je skozi središče Ptuja sprehodila mednarodna karnevalska povorka s skupno okoli 3800 nastopajočimi, kar je po besedah direktorja Javnega zavoda Ptuj Matica Bera največ doslej. Osrednjo prireditev si je po njegovih besedah danes ogledalo okoli 40.000 obiskovalcev.