Ste videli skrivnostne luči nad Mariborom? »Zasvetijo kot kometi, nato nenadoma izginejo ...« (VIDEO)

»To sem posnel 5. oktobra zjutraj nad Mariborom, zanima me, če ste kdaj že videli kaj podobnega,« sprašuje začudeni bralec Matej, ki je priložil tudi video nenavadnega dogajanja na nebu. Na njem se nad obzorjem v skupinah pojavlja več močnih belih svetlobnih točk. Nekatere na prvi pogled spominjajo na zvezde, nato pa se začnejo premikati, močneje zasvetijo in po nekaj trenutkih izginejo. Pri nekaterih je zaradi njihove poti mogoče dobiti celo vtis, da zavijejo ali se začnejo spuščati proti tlom.

Posnetek je nastal okoli 6.30 zjutraj, ko sonce v Mariboru še ni povsem vzšlo. Tistega dne je bil sončni vzhod ob približno 7.00, kar pomeni, da je bil posnetek narejen kakšnih 30 minut prej. Ta podrobnost utegne biti ključna za razlago nenavadnih luči.

Bi lahko bili sateliti?

Najverjetneje ne gre za meteorje ali nebesna telesa, ki bi padala proti Zemlji, temveč za pojav, povezan s sateliti Starlink, imenovan »satellite flaring«, včasih pa tudi »racetrack effect«. V preteklosti so namreč na različnih lokacijah po svetu ljudje že opazili tako imenovan »vlak Starlinkov«, pri katerem več satelitov potuje eden za drugim v ravni vrsti. Sateliti so že v svojih orbitah in so lahko s prostim očesom večino časa povsem nevidni. Ko pa se sonce, satelit in opazovalec znajdejo pod pravim kotom, satelit za kratek čas proti Zemlji odbije sončevo svetlobo. Takrat se na temnem ali še mrakobnem nebu nenadoma pojavi zelo svetla bela točka, ki se premakne, zasije in znova izgine. Nato se v istem delu neba pojavi druga.

Podobne prizore so prijavljali celo piloti

Pojav je dovolj nenavaden, da ga je podrobneje preučevala tudi francoska skupina GEIPAN, ki deluje v okviru francoske vesoljske agencije CNES in preiskuje nepojasnjene pojave na nebu. Od jeseni 2022 so prejeli več pričevanj letalskih pilotov o nenavadnih svetlih točkah ob obzorju. Piloti so opisovali luči, ki so se pojavljale le kratek čas, se premikale v na videz različnih smereh in nato izginjale. Po analizi fotografij, videoposnetkov in položajev satelitov so raziskovalci ugotovili, da lahko takšen učinek povzročajo prav Starlinkovi sateliti, ko se od njih odbija sončeva svetloba. Za opazovalca je stvar še bolj nenavadna zato, ker ne vidi celotne poti satelita. Vidi ga samo tistih nekaj trenutkov, ko je odboj svetlobe dovolj močan.

Podoben pojav opisujejo tudi astronomi. Revija Sky & Telescope je letos opozorila na svetle Starlinkove satelite, ki se eden za drugim pojavljajo nizko nad obzorjem in so lahko videti kot počasni meteorji. Najprej so zelo šibki ali povsem nevidni, nato hitro postanejo izredno svetli in zatem ponovno zbledijo. Prav združevanje več takšnih bliskov na majhnem delu neba lahko ustvari precej nenavaden prizor, ki ga je posnel tudi naš bralec.

Na posnetku je posebej zanimivo, da nekatere luči na videz ne potujejo samo naravnost, ampak dajejo vtis, da spreminjajo smer oziroma se spuščajo proti Zemlji. To ne pomeni nujno, da satelit dejansko kam zavija. Sateliti potujejo po različnih orbitalnih ravninah, opazovalec pa zaradi perspektive in kratkega obdobja, ko je objekt osvetljen, vidi le majhen košček njihove poti. Ko odboj sonca preneha, luč lahko izgine skoraj tako nenadoma, kot se je pojavila. Tudi »kometast« videz oziroma kratka svetlobna sled na telefonskem posnetku je lahko posledica premikanja zelo svetle točke med zajemanjem slike.

Drugih podatkov o kakršnikoli letalski dejavnosti nad Mariborom ni

Preverili smo tudi, ali bi lahko šlo za kakšen večji dokumentiran meteor, vstop vesoljskih odpadkov v ozračje, letalski ali drugi podobni dogodek. Za 5. oktober zjutraj nismo našli podatkov o nobenem dogodku nad Slovenijo, ki bi lahko pojasnil evidentirano na posnetku. Tudi dejanski ponovni vstop satelita v ozračje bi bil videti drugače - objekt bi se premikal naprej po svoji poti, pogosto bi razpadal na več žarečih delov in ne bi večkrat zapored izginjal ter se pojavljal na istem območju neba.

Popolne potrditve zgolj iz posnetka sicer ni mogoče dati. A če je razlaga pravilna, je naš bralec ujel optični pojav, ki je že zmedel tudi že profesionalne pilote, kaj šele prestrašil navadne ljudi.