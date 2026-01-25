Ste videli ta prometni znak na slovenskih cestah? Večina ne ve, kaj pomeni, pa vi? (FOTO)

Inštruktorica vožnje Marjetka Kramžar je te dni delila fotografijo prometnega znaka, ki ga mnogi vozniki ne poznajo. Na znaku je navedena omejitev 40, pod njo pa je avtomobil z rdečo oznako na strehi. Prav s tem je profesionalna voznica izzvala svoje sledilce in, kot nam je dejala, letos praznuje 30 let poučevanja. V svoji facebook skupini Pogumno za volan z Marjetko Kramžar je vprašala naravnost: Ali sploh veste, kaj ta znak pomeni?

Fotografija znaka je nastala pri Letališču Jožeta Pučnika pri Brniku, ob cesti, kjer ga vozniki pogosto opazijo in instinktivno spustijo hitrost na 40 km/h. A Marjetka je sledilcem razložila ključno: omejitev 40 ne velja za vse. Po njenem pojasnilu je namenjena vozilom, ki prevažajo razstrelivo ali lahko vnetljive snovi, torej vozilom z rdečo oznako na strehi, ki nakazuje prevoz nevarnega tovora.

Ko kdo na tem odseku vztrajno vozi 40 km/h, ga vpraša: »A imate v žepih petarde, rakete, da peljete 40?,«.

Inštruktorica vožnje, ki vodi tudi Facebook skupino Pogumno za volan z Marjetko Kramžar, opozarja, da varnost ni zgolj v tem, da voziš počasi in po omejitvah, ampak tudi v tem, da razumeš prometne znake in signalizacijo in s tem prispevaš k varnosti vseh udeležencev v prometu.

V skupini in pri delu s tečajniki pogosto odpira tudi teme, kot so strah za volanom, tesnoba, potne dlani in panični napadi med vožnjo. Marjetka Kramžar se prav s tem ukvarja: pomaga ljudem, ki so po daljšem premoru ali po slabi izkušnji izgubili samozavest, da se korak za korakom varno vrnejo v promet.

Kot poudarja, se pri številnih strah ne ustavi pri občutkih in hitro se prikrade še sram: »Saj bi moral znati.« In prav tu, pravi, se začne prava blokada, ki jo skuša z dolgoletnimi izkušnjami voznikom pomagati premagati.

