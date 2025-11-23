Nordijski center Planica navaja, da se vsako leto znova soočajo z enako žalostno zgodbo. Tako je neznani voznik z vožnjo in »driftanjem« po iztekih otroških in mladinskih skakalnic povzročil veliko materialno škodo. »Gre za izjemno občutljivo travnato površino, ki zaradi neugodnih razmer še ni zmrznjena, zato je škoda po prvih ocenah ogromna. Izteki skakalnic (travnati tepih in spodnji ustroj) so bili po Svetovnem prvenstvu 2023 v celoti prenovljeni, zdaj pa so v veliki meri uničeni. Vsaka neravnina lahko za skakalce predstavlja resno nevarnost, zato bo spomladi potrebna obnova. Takšna dejanja nas izredno žalostijo in jih nikakor ne bomo tolerirali. Vsako podobno ravnanje bomo prijavili pristojnim organom,« so še dodali.

Ob tem prosijo in pozivajo obiskovalce, da se vzdržijo tovrstnih dejanj in pomagajo ohranjati Planico varno, lepo in spoštovano.

Nordijski center Planica je moderen skakalno-tekaški center v Planici, ledeniški dolini pod Poncami, ki leži približno 2 km zahodno od Rateč in 8 km od Kranjske Gore. Že Joso Gorec je v 30. letih dvajsetega stoletja imel vizijo o sodobnem skakalno-tekaškem centru. Decembra 2015 je bila njegova ideja uresničena