Ste videli to? Ustanovna seja je poskrbela tudi za najbolj viralen trenutek na spletu (VIDEO)

Poslanec Gibanja Svoboda Lenart Žavbi je v razpravi o kandidaturi za predsednika državnega zbora posegel po hudomušni prispodobi, ko je pojasnil, zakaj ne podpira edinega kandidata Zorana Stevanovića.

Dejal je, da smo »v situaciji, kjer špricatelj in špricanec sodelujeta skupaj, da bi dosegla vlado Janeza Janše«, pri čemer se je nanašal na čas protivladnih protestov, ko je policija proti demonstrantom uporabila tudi vodni top, Stevanović pa je bil eden glavnih akterjev teh protestov.

Žavbi je ob tem opozoril še, da je Stevanović znan kot kritik zveze NATO, medtem ko je njegov predlagatelj Žan Mahnič v preteklosti deloval kot predstavnik državnega zbora pri Natu.

To sicer ni osamljen primer. Analiza stališč strank, ki so jo pripravili v Delu, je pokazala, da se stranke levega in desnega bloka v posameznih vprašanjih pogosto znajdejo na istih bregovih, medtem ko imajo lahko stranke znotraj istega koalicijskega bloka med seboj tudi izrazito nasprotna stališča. To velja tako za stranke na levi kot za stranke na desni. Zanimivo je, da imata stranki Levica in Resnica glede Nata enako stališče, saj se kot edini ne strinjata s tem, da bi Slovenija ostala članica Nata.