O SPORNEM VABILU V ALBANŠČINI

Ste videli ‘živalski vrt’ v parlamentu? »Boš mal počasi končal s tem lajanjem ...« (VIDEO)

Obravnavali vključevanje tujcev v slovensko družbo, na Šubičevi 4 je bilo pestro.
Mirjam Bon Klanjšček in Aleksander Reberšek. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X
Mirjam Bon Klanjšček in Aleksander Reberšek. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X
M. U.
 29. 10. 2025 | 16:41
 29. 10. 2025 | 20:34
4:33
Odbora DZ za izobraževanje in za notranje zadeve sta na skupni nujni seji, ki so jo zahtevali v NSi, obravnavala vključevanje tujcev v družbo. Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje sta s sklepom predlagala, naj do konca letošnjega leta pripravi poročilo o vključevanju otrok brez znanja slovenščine k pouku.

Predlog sklepov NSi brez podpore

V skladu s predlogi sklepov, ki so jih pripravili v NSi, bi ministrstvo za notranje zadeve pripravilo predloge rešitev na področju priseljevanja s ciljem, da bi spodbudili in motivirali tujce za vključevanje v družbo. Z zakonodajnimi spremembami naj bi tudi zaostrili pogoj znanja slovenskega jezika. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje bi medtem pripravilo predlog zakonodajnih sprememb za sistemsko ureditev vključevanja otrok brez znanja slovenščine k pouku.

V NSi po nedavnem vabilu na roditeljski sestanek v albanščini, ki so ga nekaterim staršem poslali na Osnovni šoli Žalec, menijo, da sta priseljenska politika in integracija spodleteli, je poudaril poslanec NSi Aleksander Reberšek, ki je predstavil zahtevo za sklic nujne seje.

Zakon o tujcih po njegovi oceni ni ustrezen. Zdaj namreč dopušča, da pri znanju slovenskega jezika zadostuje preživetvena raven, medtem ko je bilo v času prejšnje vlade sprejeto, da mora tujec imeti osnovno znanje slovenskega jezika.

image_alt
Prevod v albanščino dvignil prah: šola se brani, minister pa pravi, da zakon ni bil kršen

»Roditeljski sestanek ni pouk«

Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj je pojasnil, da je bilo vabilo na šoli v Žalcu pripravljeno za starše, ki se prvič niso odzvali na vabilo na roditeljski sestanek. »Roditeljski sestanek pa ni pouk,« je poudaril. Slovenija je na osnovi konvencije o otrokovih pravicah po njegovem pojasnilu dolžna zagotavljati otrokom priseljencev pravico do izobraževanja in do ohranjanja svoje identitete.

image_alt
Janša ravnateljici, kjer so vabila na roditeljski sestanek poslali v albanščini: »To je noro« (VIDEO)

Priseljence naš trg delovne sile potrebuje

Ob navedbah NSi, da je bilo v času prejšnje vlade določeno, da mora tujec znati slovenščino na osnovni ravni, pa je opozorila, da hkrati ni bilo poskrbljeno za izvajanje te določbe v praksi. Prav zato je bila določba v času aktualne vlade spremenjena, tako da za začetno integracijo zadostuje preživetvena raven. Ravnateljica I. osnovne šole Žalec Andreja Špajzer, kjer so poslali vabilo na roditeljski sestanek v albanščini, je pojasnila, da si želijo dobrega sodelovanja s starši. Glede na to so takšna vabila poslali že večkrat.

Priseljenci so ljudje, ki jih naš trg delovne sile potrebuje, je spomnila Marina Lukšič Hacin z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Glede na to se ji zdi prav, da jim omogočimo ustrezno podporo.

NSi se je »radikalizirala«?

K integraciji uspešno prispevajo medkulturni mediatorji, pa je prepričana medkulturna mediatorka za albansko skupnost v Sloveniji Vera Haliti. Po njenih besedah jih deluje že več, prihajajo pa iz različnih skupnosti.

V razpravi je Janja Sluga iz Svobode vabilo v albanščini na šoli v Žalcu v nasprotju z Reberškom ocenila kot primer dobre prakse, ki na tej šoli poteka že več let, tudi v času prejšnje vlade. Kdor pozna področje priseljevanja, ve, kako dobrodošlo je, da novo okolje ponudi priseljencu roko, je dejala. NSi se je po njenih besedah »radikalizirala«.

»Boš mal počasi končal s tem lajanjem ...«

Da je bila razprava vroča, pa dokazuje tudi ogorčenje poslanca NSi Reberška, ki je na omrežju potožil, da je predsedujoča odboru za izobraževanje dr. Mirjam Bon Klanjšček (Gibanje Svoboda) dajala besedo le izbranim, njemu pa da skače v besedo, mu jo jemlje in pravi da, laja?!

»Na odboru (albansko vabilo v OŠ) pripeljejo “strokovnjake”, ki govorijo to, kar vlada rada sliši. Predsedujoča daje besedo izbranim, meni pa skače v besedo, mi jo jemlje in pravi, da lajam?! Tako izgleda Svoboda v Državnem zboru pod Robertom Golobom,« je zapisal na omrežju X.

Reberška je v ogorčenju podprl njegov poslanski kolega iz SDS Andrej Hoivik. 

Pravi, da je: »V Gibanju Svoboda cela panika zaradi množičnega protesta v Novem mestu. Poslance opozicije naslavljajo s 'psi, ki lajajo'... Dovolj je!«.

