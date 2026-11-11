Ste za martinovo pojedino kupili to raco? Nikar je ne uživajte! (FOTO)

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je iz prodaje odpoklicala svežo raco blagovne znamke Goldenfood madžarskega porekla, ki je na prodaj v trgovinah Lidl. V okviru uradnega nadzora je bil v odvzetem vzorcu mesa ugotovljena salmonela.

Serijska oznaka izdelka je 26157, rok uporabe pa do 14. novembra 2026. Ustrezna toplotna obdelava uniči bakterijo. Tveganja za prenos povzročitelja na roke, delovno površino, kuhinjske pripomočke in druga živila, ki se pred zaužitjem termično ne obdelajo, pa ni možno izključiti pri odpiranju embalaže, rokovanju z živilom in pri njegovi pripravi pred toplotno obdelavo. Distributer zato kupce prosi, da živila ne zaužijejo in da naj ga vrnejo na mesto nakupa.