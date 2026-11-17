Spletne prevare v Sloveniji povzročajo vse večjo finančno škodo. Po podatkih slovenske policije je ta v letu 2025 dosegla 40,4 milijona evrov, kar je 33 odstotkov več kot leto prej. Toda za milijonskimi zneski se skrivajo tudi osebne zgodbe ljudi, ki se po prevari pogosto soočajo z občutki nemoči, sramu in krivde. Prijava prevare je pomemben prvi korak, vendar za oškodovanca pogosto ne pomeni konca težav. Prav v obdobju po prevari so lahko žrtve še posebej ranljive za nove poskuse goljufij. Zato na Nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT poudarjajo, da je poleg prijave pomembno poskrbeti tudi za nadaljnje zaščitne ukrepe in psihološko podporo žrtvam.

Pri Nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT, ki ga vodi Gorazd Božič (na sliki), so v sodelovanju s policijo pripravili informativni letak za žrtve spletne prevare. FOTO: Črt Piksi

Psihološka podpora

Da bi žrtve opozorili na tveganje ponovnega oškodovanja, sta SI-CERT in policija pripravila informativni letak, ki ga bodo posamezniki prejeli ob prijavi spletne prevare na policiji. Letak na razumljiv način pojasnjuje čustvene posledice prevare, opozarja na najpogostejše oblike nadaljnjih goljufij in svetuje, kako se pred njimi zaščititi. Odkritju spletne prevare pogosto sledijo šok, občutki krivde, sramu in močna želja, da bi nastalo škodo čim prej odpravili. Prav ta želja pa lahko posameznika izpostavi novim tveganjem. Prevaranti namreč vedo, da si žrtev želi povrniti izgubljeni denar, zato pogosto ponudijo navidezno pomoč. Predstavijo se kot odvetniki ali finančni strokovnjaki, ki naj bi izsledili izgubljena sredstva, za njihovo povračilo pa zahtevajo plačilo različnih stroškov. V resnici gre za novo prevaro, t. i. recovery scam. Sledijo lahko tudi druge goljufije: ponudbe novih investicij, hitrih posojil za ljudi v finančni stiski ali klici lažnih bančnih uslužbencev, ki svetujejo prenos denarja na »varen račun«. Ker napadalci že imajo kontaktne podatke žrtve, je zelo verjetno, da bo oškodovanec prejel tudi več phishing sporočil.

Forenzični psiholog dr. Igor Areh s Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru poudarja, da čustvene posledice spletne prevare niso nič manj resnične od finančnih. Žrtve lahko doživljajo jezo, tesnobo, izgubo zaupanja, občutke krivde, nespečnost in težave v odnosih. Posebej boleče so lahko romantične prevare, pri katerih človek ne izgubi samo denarja, temveč tudi odnos z osebo, za katero je verjel, da mu je blizu. Sram in samoobtoževanje pogosto vodita v molk in umik od bližnjih. Toda prav osamitev lahko poveča tveganje za nadaljnje oškodovanje, saj človek ostane sam s svojimi skrbmi in odločitvami.

Podrobnejša pojasnila o tem, katere prevare lahko sledijo prvemu oškodovanju in kako se pred njimi zaščititi, so na voljo na spletni strani programa Varni na internetu.

Po prevari je veliko koristneje razumeti tehnike, ki so jih uporabili storilci, kot pa se obtoževati zaradi lastnih odločitev. Ko razumemo, kako je manipulacija potekala, lahko podobne poskuse v prihodnje lažje prepoznamo. Posledice navadno prej ublažijo in obvladajo tisti, ki hitro poiščejo pomoč. Pri večini ljudi se najprej pojavi vprašanje: »Kako sem bil lahko tako neumen?« To vprašanje je nesmiselno in nepotrebno, ker smo vsi lahko tako neumni, saj smo ljudje. Koristno in pomembno je vprašanje: »S čim, kako, s katero tehniko so me prevarali?« Kot poudarja dr. Areh, ko najdemo odgovore, postane naša prihodnost bolj predvidljiva in varna, saj zdaj vemo, kje je naša šibka točka.

Kaj storiti po prevari? Na SI-CERT poudarjajo, da je poleg prijave policiji pomembno čim prej sprejeti tudi nadaljnje zaščitne ukrepe. Oškodovanci naj obvestijo svojo banko, preverijo možnosti povračila sredstev ter poskrbijo za zaščito svojih uporabniških računov in naprav. Če so napadalcem omogočili oddaljeni dostop do računalnika ali telefona, morajo to povedati tudi policiji.

Pomembno je, da o prevari spregovorimo z osebo, ki ji zaupamo, in poiščemo pomoč. Bližnji nam lahko pomagajo pri sprejemanju odločitev, še posebej v prvih dneh, ko so občutki najintenzivnejši. Če čutimo, da stiske ne moremo obvladati sami, je smiselno poiskati tudi strokovno psihološko podporo. Pri SI-CERT omenjajo Center za psihološko svetovanje Posvet (031 704 707, info@posvet.org), kjer ponujajo brezplačno strokovno pomoč posameznikom, parom in družinam v različnih čustvenih stiskah, ki jih sami ne obvladujejo več in potrebujejo strokovno pomoč.