Steklo v žitaricah, kemikalije v igračah

Analizirali smo podatke o nevarnih in neskladnih izdelkih, ki so na slovenskem trgu. Pri odpoklicih in umikih prevladujejo živila, pogosto pa morajo s trga umakniti tudi igrače, prehranske dodatke, kozmetiko, tekstil in podobno. Število odpoklicev oziroma umikov se povečuje tudi zaradi obsežne spletne prodaje kitajskih izdelkov. Največ odpoklicev in umikov s trga je povezanih z živili. Andreja Rajković, predsednica Mednarodnega odbora za živilsko mikrobiologijo in higieno, opozarja, da nevarno živilo, zakonsko neskladno živilo in zdravstveno tveganje niso sinonimni pojmi.

Tujki z ostrimi robovi Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ocenjuje, da so najbolj nevarni za zdravje ljudi tujki z ostrimi robovi v živilih, na primer koščki stekla v žitaricah za zajtrk, prisotnost patogenih bakterij v živilih, namenjenih za neposredno uživanje brez predhodne termične ali druge obdelave, kot je pranje – pri tem kot nevarnost omenjajo bakterijo E.coli –, ter prisotnost strupenih mikotoksinov v živilih za neposredno uživanje.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin iz prodaje najpogosteje umakne ali odpokliče sadje in zelenjavo, meso in mesne izdelke ter žita in izdelke iz žit. Največje nevarnosti v živilskih izdelkih so ostanki pesticidov, salmonela, listerija, alergeni ter prisotnost kovinskih, steklenih ali plastičnih delcev. Med slovenskimi izdelki je najpogosteje odpoklicano meso, pri sadju in zelenjavi pa sta sadje in zelenjave iz Egipta in Kitajske pogosto onesnažena s pesticidi.

Nevarnost zadušitve

Število odpoklicev in umikov živil se povečuje tudi zaradi spremenjene metodologije. Vse več je objav o neskladnih in nevarnih izdelkih, ki jih izda zdravstveni inšpektorat. Leta 2020 jih je bilo le 31, v prvi polovici letošnjega leta pa že 70. Približno polovica vseh objav je namenjena igračam. Večina jih prihaja iz Kitajske, na povečanje števila objav pa vplivata tudi priljubljenost nakupovanja na spletnih tržnicah in poostren nadzor nad njimi. Problematične igrače so nevarne predvsem zaradi možnosti zadušitev in nevarnih kemičnih snovi.

Presežene vrednosti pesticidov in insekticidov Naša analiza podatkov o odpoklicih živil od začetka leta 2024 do konca prvega polletja letos je pokazala, da UVHVVR najpogosteje odpokliče ali umakne oziroma prepreči prihod na trg sadju in zelenjavi. Ta kategorija skupaj predstavlja približno tretjino primerov. Sledijo meso in mesni izdelki (16 odstotkov) ter žita in žitni izdelki (osem odstotkov). Toda pri sadju in zelenjavi gre najpogosteje za umik živila, ki je lahko varno za uživanje. Po drugi strani so pri preostalih dveh kategorijah pogostejši odpoklici, ki pomenijo vračilo živila, ki ni varno in je že bilo dostopno potrošnikom. Podrobnejši pregled po izdelkih je pokazal, da so bili največkrat umaknjeni paprika, zamrznjene jagode, pomaranče, med, rozine in čevapčiči. Razlogi so različni. Pri medu gre za umik izdelka, kar pomeni, da lahko gre le za neskladna, a varna živila. Tako je bil denimo umaknjen med, pri katerem so ugotovili prisotnost dodanih sladkorjev. Dodajanje teh spada med potvorbe, živilo je varno. Med razlogi za umik medu so tudi nepravilno poimenovanje. Pri več zapisih UVHVVR o umiku medu je navedeno, da ni nevarnosti za potrošnika. Drugačna je slika pri papriki, zamrznjenih jagodah in pomarančah, pri katerih so ugotovili presežene vrednosti pesticidov in insekticidov, denimo profenosa in oksamila, katerih uporaba je v EU prepovedana. Pri jagodah in pomarančah je izrazito zastopano egiptovsko poreklo, pri paprikah se pojavlja tudi Albanija. Večinoma nadzor te nevarne izdelke odkrije že pri uvozu v državo in ne pridejo do potrošnikov, a nekaj izdelkov so umaknili tudi s polic. Ostanki škropiv so tudi sicer najpogostejši razlog za odpoklic živil. Sledijo neustrezno označeni alergeni, prisotnost salmonele, tujki v hrani – kot so stekleni, kovinski ali plastično delci – ter prisotnost listerije.

Prodaja po spletu je problematična tudi za nakupe prehranskih dopolnil. Ti lahko vsebujejo nedovoljene učinkovine in ostanke pesticidov, ki so za zdravje lahko škodljivi. Med razlogi za umik s polic je tudi zavajajoča deklaracija, v kateri je navedenih več vitaminov, kot jih izdelki dejansko imajo. Za potrošnike so v številnih izdelkih nevarne presežene vrednosti kemikalij. Na uradu za kemikalije izpostavljajo predvsem umike in odpoklice elektronskih naprav iz Kitajske, kot so baterije, igrače in mobilne naprave, tekstilnih izdelkov in nakita, prav tako predvsem iz Kitajske, ter zmesi za tetoviranje iz ZDA in Španije.

Ostanki škropiv so najpogostejši razlog za odpoklic živil. FOTO: Conejota/Getty Images

Ena največjih nevarnosti v živilskih izdelkih je salmonela. FOTO: Urfinguss/Getty Images