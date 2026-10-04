Štepanjsko naselje se po parkirnih težavah spopada z novo nadlogo: »Svetijo mi direktno v spalnico«

Po tem, ko je situacija s parkiranjem v Štepanjskem naselju letos močno odmevala v javnosti, se prebivalci tega dela Ljubljane zdaj soočajo z novo nadlogo. Tokrat njihovega spanca ne kratijo avtomobili, temveč močna svetloba, ki ponoči vdira naravnost v njihove spalnice. Povod za nezadovoljstvo je razsvetljava ob novem delu športnega centra blizu končne postaje avtobusa št. 9. Ena od stanovalk je svojo stisko opisala v objavi, na Facebooku: »Zanima me, če nikogar ne motijo reflektorji pri novem delu športnega centra. Najprej sta bila samo dva, prejšnji teden so jih ugašali po polnoči. Zdaj jih je pa osem. Svetijo skozi celo Štepanjsko naselje, meni ponoči direktno v spalnico.«

Pod objavo so se odzvali številni sosedje in drugi krajani. Medtem ko so nekateri predlagali neposreden stik z upravitelji centra in svetovali, naj jih sosedje le »pokličejo ali pa gredo tja, da jih obrnejo drugam«, so drugi opozorili, da gre za resnejšo kršitev zakonodaje. »To je treba prijaviti na ministrstvo za okolje in prostor, njihov inšpektorat,« je zapisal eden od sodelujočih v razpravi. Številni so omenili tudi problem svetlobnega in zvočnega onesnaževanja, ki se po njihovem mnenju v naselju le še stopnjuje. »Svetlobno onesnaženje, saj ni čudno, da se zvezd ne vidi nič,« se je glasil eden od komentarjev. Drugi pa je opozoril, da to ni osamljen primer: »Tudi reflektorje nad nogometnim igriščem so že večkrat usmerili tako, da so vsiljivo sijali v notranjost naselja in posledično v bivalne meščanske prostore.«

V razpravi se, kot je žal značilno na spletne komentarje, niso izognili niti medsebojnim obtoževanjem, saj so se nekateri ob stiski stanovalcev sprva celo norčevali. To je izzvalo oster odziv ene od stanovalk: »Vseh komentatorjev, ki se posmehujete stiski ljudi, ki so deležni tega neljubega osvetljevanja v svojih domovih, je lahko sram, ker pišete posmehljive in privoščljive komentarje, namesto da vklopite zdrav razum.«