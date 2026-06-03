Predsednik DZ Zoran Stevanović bo med 16. in 18. junijem obiskal Srbijo. Ker je lani dejal za portal Srpski ugao, bi podprl pobudo za priznanje srbske narodne skupnosti v Sloveniji kot manjšine, so se pojavila ugibanja, ali bo to ena od tem obiska.

V kabinetu predsednika DZ so danes za STA med drugim zapisali, da gre za občutljivo vprašanje.

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Bo priznanje srbske narodne skupnosti v Sloveniji kot manjšine tema pogovor med obiskom?

V luči napovedanega obiska in nedavne izjave srbskega ministra za človekove in manjšinske pravice ter družbeni dialog Dema Beriše, da Srbija s Slovenijo šele začenja pogovore o morebitnem priznanju srbske narodne skupnosti v Sloveniji kot manjšine, so se v medijih pojavila ugibanja, ali bo tudi to ena od tem pogovorov na Stevanovićevem obisku v Srbiji. Beriša je v pogovoru za B92 tako nakazal, da si v Srbiji želijo, da bi srbska narodna skupnost v Sloveniji imela enake pravice, kot jih ima Nacionalni svet slovenske manjšine v Srbiji. Ta je najvišje predstavniško telo Slovencev v Srbiji, ki zastopa interese slovenske manjšine, piše na spletni strani nacionalnega sveta.

V kabinetu predsednika DZ so za STA pojasnili, da srbska stran v dvostranskih stikih »pogosto izpostavlja tudi vprašanje priznanja srbske skupnosti kot narodne manjšine. Gre za občutljivo vprašanje, ki terja premišljen in vključujoč pristop, pri čemer je treba poudariti, da bi morebitne spremembe na tem področju zahtevale širše politično in družbeno soglasje ter tudi spremembo Ustave RS«.

Resnica na Facebooku o samo dveh manjšinah in novinarskih racah ...

Ob tem je Stevanovićeva stranka Resnica na svojem Facebook profilu zapisala, da sta v Sloveniji »z ustavo priznani samo dve narodni manjšini«. »Za nas je ustava sveta. Zato bo tako tudi ostalo. Vse ostalo pa je še ena izmed številnih novinarskih rac iz iste jate,« so dodali.

Na ministrstvu za kulturo ob tem pravijo, da niso »prejeli nobenih uradnih pobud ali informacij o začetku pogovorov med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo glede priznanja srbske narodne skupnosti kot manjšine v Sloveniji, prav tako nismo seznanjeni z morebitnimi načrtovanimi aktivnostmi na tem področju«.