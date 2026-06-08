Stevanović dal karte na mizo! Razkril, kakšnega partnerstva si z Janšo želi

V stranki Resnica doslej še niso prejeli ponudbe za partnerstvo za razvoj, si pa želijo partnerstva, »ki bi nas potisnilo še bolj v opozicijo«, je dejal predsednik stranke in DZ Zoran Stevanović. Predvideva, da bodo predlog dobili v torek in se glede na usklajenost s programom o podpisu odločili na sestanku poslanske skupine.

Šef Resnice: Koalicijski sporazum deluje, »kot da so prepisali dobršen del našega programa«

Najmanj, kar pričakujejo, je, da bodo v ponudbi zapisane vsebine iz koalicijske pogodbe, ki se skladajo s programom Resnice. Ponovil je, da koalicijski sporazum deluje, »kot da so prepisali dobršen del našega programa« in da bodo podprli vse, kar bo usklajeno z njihovim programom.

»To so davki, to je v bistvu čim večja vzpostavitev neposredne demokracije,« je naštel nekaj tem, pri katerih bi lahko sodelovali. Morajo pa biti po Stevanovićevih besedah v ponudbi navedeni zelo konkretni predlogi sodelovanja.

V Svobodi, Levici in SD tudi še brez ponudbe

Tudi v opozicijskih strankah Gibanje Svoboda, Levica in SD ponudbe za partnerstvo za razvoj zaenkrat še niso prejeli, so povedali za STA. Premier in predsednik SDS Janez Janša je sicer prejšnji teden napovedal, da bodo opozicijske stranke ponudbo prejele ta teden.