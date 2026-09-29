Stevanović del dopusta preživel z Dodikom, ta objavil videoposnetek (VIDEO)

Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je minuli konec tedna obiskal območje Foče, kjer se je udeležil posvetitve novozgrajenega hrama. Na dogodku se je srečal tudi z nekdanjim predsednikom Republike Srbske Miloradom Dodikom, ob njiju pa se je zbralo več vidnih predstavnikov tamkajšnjega političnega vrha.

Stevanović je v ponedeljek na družbenih omrežjih objavil fotografijo cerkve in ob njej zapisal, da so dopust v hribih nad reko Taro zaznamovali tudi lepi trenutki z domačini. »Vikend dopust v hribih nad reko Taro so zaznamovali tudi lepi trenutki z domačini. Ob posvetitvi novozgrajene cerkvice sem imel čast biti boter. Prisrčen dogodek, ki mi bo ostal v lepem spominu. Ob posvetitvi novozgrajene cerkvice sem imel čast biti boter. Prisrčen dogodek, ki mi bo ostal v lepem spominu,« je zapisal predsednik slovenskega parlamenta.

Kmalu je postalo jasno, da je obisk Stevanovića imel širši kontekst. Kot smo lahko izvedeli iz zapisa nekdanjega predsednika Republike Srbske Dodika, je slovesnost potekala v Zavaitu pri Foči v Republiki Srbski, kjer so posvetili novozgrajeni Hram Svete velikomučenice Nedelje. Prav iz te vasi Zavait prihaja tudi Stevanovićev oče.

(Oglejte si videoposnetek):

»Hram Svete velikomučenice Nedelje je dokaz, da naš narod, ne glede na to, koliko je trpel in bil razseljevan, nikoli ni opustil svoje vere, tradicije in ognjišča. Še posebej mi je v veselje, da se je posvetitve udeležil tudi predsednik parlamenta Slovenije Zoran Stevanović,« je zapisal Dodik in na instagramu objavil videoposnetek slovesnosti.

Dodik se je zahvalil patriarhu Srbske pravoslavne cerkve Porfiriju in dabrobosanskemu mitropolitu Hrizostomu, ker sta po njegovih besedah slovesni trenutek posvetitve hrama delila z ljudstvom. »Ta hram bo prostor molitve in zbiranja, kjer se bodo družine srečevale ter vero prenašale na nove rodove,« je zapisal Dodik.

Dogodka so se poleg vernikov udeležili tudi visoki predstavniki Republike Srbske. Med njimi sta bila predsednik Narodne skupščine Republike Srbske Nenad Stevandić in namestnik predsedujoče Svetu ministrov BiH Staša Košarac. Dodik in Stevanović sta bila skupaj s Slavkom Dunjićem navedena kot botra molitvenega slavja.

V kabinetu predsednika DZ so v odgovoru na vprašanja STA poudarili, da se je Stevanović dogodka udeležil zasebno v okviru rednega dopusta. »Obisk ob posvetitvi novozgrajene cerkve je bil dogovorjen že v lanskem letu, pred njegovim nastopom funkcije predsednika državnega zbora,« so še pojasnili.

Janša se je letos srečal s patriarhom Porfirijem

S patriarhom Srbske pravoslavne cerkve Porfirijem se je septembra v Ljubljani srečal tudi predsednik vlade Janez Janša. Srečanje je sicer sprožilo tudi politične odzive, saj je bil Porfirij pred obiskom v Ljubljani povezan z vodenjem pogrebne slovesnosti za Ratkom Mladićem, nekdanjim poveljnikom Vojske Republike Srbske, ki je bil pred Mednarodnim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo obsojen zaradi genocida in vojnih zločinov.

Slovenija je Dodiku septembra 2025 prepovedala vstop v državo. Dodik je pozneje Srbe v Sloveniji javno pozval, naj na volitvah podprejo predsednika SDS Janeza Janšo, avgusta 2026 pa je nato Dodikov svetovalec predlagal, da se zaradi slovenskih sankcij in domnevnega prezira do institucij za nezaželeno osebo v Republiki Srbski razglasi Robert Golob.