Stevanović iskreno: »Marsikdo bi dal milijardo za tako pozicijo« (VIDEO)

Zoran Stevanović, vodja stranke, je v intervjuju izrazil veliko zadovoljstvo z doseženim rezultatom. Poudaril je, da je evforija ob uspehu velika, vendar se zavedajo pomembnosti svojega dosežka. »Nikoli še ni uspelo v zgodovini Slovenije vstopiti stranki, ki ni imela v ozadju centrov moči, finančnih struktur, stricev iz ozadja, nobenih lobijev, pa tudi pozitivnega medijskega prostora,« je dejal Stevanović.

Stranka je prinesla svež veter v slovensko politično sceno, kar je bilo dolgo pričakovano. Stevanović je poudaril, da so dosegli nekaj, kar se je čakalo dolga leta. Kljub trenutni evforiji pa se zavedajo, da je pred njimi veliko dela in odgovornosti. »Prinesli smo nek nov svež veter in ga bomo ohranjali,« je dodal Stevanović. Ta dosežek je še posebej pomemben v kontekstu trenutne politične situacije v Sloveniji, kjer so finančne strukture in lobiji pogosto igrali ključno vlogo pri oblikovanju politične moči. Uspeh stranke brez teh ozadnih vplivov je zato še toliko bolj izjemen.

Ne bodo rušili, ampak sodelovali

Evforija ob uspehu je velika, vendar se stranka zaveda pomembnosti svojega dosežka. »Ko se racio vklopi, vsak, ki je politično pismen, ve, kaj to pravzaprav pomeni,« je dejal Stevanović. Stranka se zaveda, da so dosegli nekaj izjemnega, vendar se zavedajo tudi odgovornosti, ki jo prinaša ta uspeh. V zaključku je Stevanović poudaril, da bodo ohranili svež veter, ki so ga prinesli v slovensko politično sceno, in da se zavedajo odgovornosti, ki jo prinaša njihov zgodovinski uspeh. »Mi pa nočemo biti tukaj nek party breaker,« je dejal Stevanović, kar pomeni, da si prizadevajo za konstruktivno sodelovanje v političnem procesu in ne za rušenje obstoječih struktur brez jasne vizije za prihodnost.