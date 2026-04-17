Stevanović jo je napenjal, a nato je šlo vse narobe (VIDEO)

Prvi mož Državnega zbora Republike Slovenije Zoran Stevanović je očitno človek mnogo talentov.

Kot navaja Koroški radio, je pred leti (na posnetku ima belo čelado) na Koroškem montiral najdaljši zipline v Sloveniji – Olimpline v Črni na Koroškem. Ekipa je takrat napenjala 1260 metrov dolgo jeklenico – najdaljšo v Sloveniji in eno daljših v Evropi.

Skoraj prišlo do katastrofe

A tik pred koncem je šlo vse narobe, jeklenica se je snela in zgrmela na hiše pod njo.

Jeklenica je namreč padla na strehe hiš pod traso Olimplina in poškodovala tudi ograjo športnega parka.

Na srečo nihče ni bil poškodovan, nastala pa je materialna škoda. Napako so hitro odpravili in projekt dokončali.