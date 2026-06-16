Stevanović polaskal Srbom: Slovenija želi evropski družini dodati »slovanskega brata«

Za Slovenijo je pomembna močna in stabilna Srbija, je danes med obiskom v Beogradu povedal predsednik DZ Zoran Stevanović. Po njegovih besedah državi dobro sodelujeta na vseh področjih skupnega interesa. Da je Slovenija za Srbijo zelo pomembna partnerica, je izpostavila njegova gostiteljica, predsednica srbskega parlamenta Ana Brnabić.

Slovenija želi evropski družini dodati »slovanskega brata«

»Ta današnji obisk naj bo pobuda, da se odnosi (med Slovenijo in Srbijo) še izboljšajo, da bodo topli in da se intenzivirajo,« je dejal Stevanović. Poudaril je, da je Srbija za Slovenijo izjemno pomembna partnerica, tako gospodarska kot politična. Srbiji je zagotovil nadaljnjo podporo Slovenije na njeni poti v EU, češ da si Slovenija želi evropski družini dodati »slovanskega brata«.

Predsednik parlamenta je zavrnil možnost, da bi v Sloveniji dobili še eno manjšino, saj slovenska ustava priznava le dve manjšini.

Da je Slovenija za Srbijo zelo pomembna partnerica na vseh ravneh, je izpostavila tudi gostiteljica, predsednica srbske skupščine. Sloveniji se je zahvalila za podporo Srbiji na poti v EU. Na Stevanovića je naslovila prošnjo, naj bo Slovenija pri tem »še glasnejša in še aktivnejša«.

Srbska manjšina v Sloveniji?

Pred Stevanovićevim potovanjem v Beograd so se v medijih pojavila ugibanja, da bi bil med temami obiska lahko položaj srbske manjšine v Sloveniji. Lani je namreč predsednik DZ za enega od srbskih medijev izjavil, da bi podprl pobudo za priznanje srbske nacionalne skupnosti v Sloveniji kot manjšine. Pred obiskom pa je zanikal, da se bo s sogovorniki pogovarjal o tem.

V današnjem odgovoru na novinarsko vprašanje o tem je ponovil, da to ni bila tema, in da slovenska ustava priznava dve manjšini, italijansko in madžarsko, in da je »ustava za nas sveta«.