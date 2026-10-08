Stevanović na družabnih omrežjih o Golobu in »transferjih«, danes pri njem kriminalisti

Predsednika Resnice Zorana Stevanovića so danes obiskali kriminalisti, ki zbirajo informacije o njegovi objavi na družbenih omrežjih. V njej je pisal o pritiskih in »transferjih« ter prst uperil v prvaka Svobode Roberta Goloba. Po navedbah medijev naj bi šlo za domnevno podkupovanje za vstop v Golobovo koalicijo, kar v Svobodi odločno zanikajo.

Stevanović je v torek zvečer na družbenih omrežjih objavil zapis: »No, zdaj sem na vrsti jaz. Pol leta trpim pritiske mafije, ki jih nihče ne bi zdržal.« Ob tem je objavil fotografijo dveh telefonskih številk, ena, ob imenu Janez (priimek je počrnjen), je delno zakrita, druga, brez imena, odkrita. Ob tem je pozval, naj »Robert Golob pove, čigava je to pisava in kaj vse je ponujal. Kaj pomenijo številke in kdo vse je bil zraven«. Dodal je še, da mu je vse jasno, »vsak transfer«, nato pa našteje več medijev in doda »zdaj se gremo zares«.

Na vprašanja STA o tem, na kaj se nanaša Stevanovićev zapis, kaj točno Golobu očita ter za kakšne pritiske je šlo in ali jih je prijavil policiji, iz kabineta predsednika DZ tako v sredo kot tudi danes niso odgovorili. So pa v Stevanovićevem kabinetu v sredo zapisali, da je »zadevo v preiskavo prevzel Nacionalni preiskovalni urad (NPU)«. Danes pa so sporočili še, da so predsednika DZ danes obiskali kriminalisti »v okviru zbiranja informacij in dokazov, povezanih z njegovo objavo na družbenih omrežjih«. Dodatnih pojasnil o tem, na kaj natančno se preiskava nanaša, ne dajejo. »Zaradi poteka preiskave in interesa postopka dodatnih informacij v tem trenutku ne moremo posredovati,« so navedli. Portal Info360 pa je danes poročal, da naj bi šlo za domnevno ponujanje finančne kompenzacije Stevanoviću za vstop v Golobovo koalicijo. Znatna finančna sredstva, od katerih naj bi del dobila vaterpolska zveza, ki ji je predsedoval Stevanović, del pa on sam, naj bi po pisanju portala zagotovil celjski podjetnik. Ta je za omenjeni portal domnevno vlogo pri podkupovanju zanikal.

Navedel je, da s politiko nima opravka, prav tako da Goloba nikoli ni v živo srečal ali z njim govoril, že vsaj 20 let pa pozna podpredsednika Svobode Klemna Boštjančiča, danes piše portal. Omenjeni podjetnik je za portal navedel tudi, da je list s fotografije Resnice prvič videl, ko ga je stranka objavila na družbenih omrežjih. Tudi v Gibanju Svoboda so v današnjem odzivu »odločno zavrnili neresnične navedbe«, da bi kdorkoli iz Svobode, vključno s predsednikom stranke Golobom, Stevanoviću ponujal finančno kompenzacijo za vstop v koalicijo Roberta Goloba. »Gre za širjenje neresnic in laži,« so zatrdili. Če se bodo te nadaljevale, pa napovedujejo uporabo vseh pravnih sredstev za zaščito dobrega imena. S pojasnili pa so skromni tudi na Generalni policijski upravi. »Potrdimo vam lahko le, da so preiskovalci NPU na podlagi javnih objav začeli zbiranje obvestil in preverjanje, ali so podani razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti,« so za STA pojasnili v sredo.

Tega, za kakšno kaznivo dejanje bi lahko šlo, niso razkrili, prav tako ne, na koga letijo očitki. So pa nekateri mediji javno razkrili, da telefonska številka, ki jo je objavil Stevanović, pripada Golobu. Iz Gibanja Svoboda so v sredo sporočili, da je bil Golob »zaradi groženj in številnih klicev z neznanih številk prisiljen svojo številko zamenjati«. Stevanovića bo zaradi objave osebnih podatkov prijavil pristojnim institucijam, so še dodali.