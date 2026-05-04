Stevanović na prvem uradnem obisku v tujini, ne boste verjeli, komu je segel v roko (FOTO)

Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović se je prvič, odkar je zasedel to pomembno mesto, odpravil v tujino. Ne v Moskvo, ki jo je ob nastopu mandata navajal kot zaželeno destinacijo, ampak na Dansko, kjer se mudi na Danskem na Konferenci predsednikov parlamentov držav članic EU in Evropskega parlamenta (EUSC). Gre za forum, kjer se letno srečujejo predsedniki parlamentov držav članic EU, predsednik Evropskega parlamenta ter predsedniki parlamentov držav kandidatk. Konferenco, ki poteka že tradicionalno enkrat letno, organizira parlament države članice, ki je Svetu EU predsedovala v drugi polovici predhodnega koledarskega leta. Gostitelj tokratne konference je tako parlament Kraljevine Danske.

Skupaj s Stevanovićem sta na Dansko odpotovala tudi predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Marko Lotrič in generalna sekretarka Državnega sveta Republike Slovenije Monika Kirbiš Rojs, vse tri pa je med drugim doletela čast, da so segli v roko danskemu kralju Frederiku X. Kralj Frederik je ob začetku foruma namreč pripravil sprejem za udeležence, v naslednjih dneh, konferenca bo trajala do konca tedna, pa bodo udeleženci razpravljali o vlogi Evrope v spreminjajočem se svetovnem redu, varnosti, širitvi Evropske unije ter vlogi parlamentov pri podpori državam kandidatkam. Poseben del razprav bo namenjen vprašanju, kako lahko parlamenti okrepijo demokratično odpornost v času dezinformacij, tehnoloških sprememb in upadanja zaupanja v institucije. Program vključuje tudi razprave o zagotavljanju neprekinjenega delovanja parlamentov ter krepitvi institucionalne varnosti ob hibridnih grožnjah.