  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
FORUM

Stevanović na prvem uradnem obisku v tujini, ne boste verjeli, komu je segel v roko (FOTO)

Predsednik DZ se udeležuje Konference predsednikov parlamentov držav članic EU in Evropskega parlamenta.
To je njegov prvi uradni obisk v tujini. FOTO: Blaž Samec
To je njegov prvi uradni obisk v tujini. FOTO: Blaž Samec
B. K. P.
 4. 5. 2026 | 15:30
 4. 5. 2026 | 15:30
1:52
A+A-

Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović se je prvič, odkar je zasedel to pomembno mesto, odpravil v tujino. Ne v Moskvo, ki jo je ob nastopu mandata navajal kot zaželeno destinacijo, ampak na Dansko, kjer se mudi na Danskem na Konferenci predsednikov parlamentov držav članic EU in Evropskega parlamenta (EUSC). Gre za forum, kjer se letno srečujejo predsedniki parlamentov držav članic EU, predsednik Evropskega parlamenta ter predsedniki parlamentov držav kandidatk.  Konferenco, ki poteka že tradicionalno enkrat letno, organizira parlament države članice, ki je Svetu EU predsedovala v drugi polovici predhodnega koledarskega leta. Gostitelj tokratne konference je tako parlament Kraljevine Danske.

Skupaj s Stevanovićem sta na Dansko odpotovala tudi predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Marko Lotrič in generalna sekretarka Državnega sveta Republike Slovenije Monika Kirbiš Rojs, vse tri pa je med drugim doletela čast, da so segli v roko danskemu kralju Frederiku X. Kralj Frederik je ob začetku foruma namreč pripravil sprejem za udeležence, v naslednjih dneh, konferenca bo trajala do konca tedna, pa bodo udeleženci razpravljali o vlogi Evrope v spreminjajočem se svetovnem redu, varnosti, širitvi Evropske unije ter vlogi parlamentov pri podpori državam kandidatkam. Poseben del razprav bo namenjen vprašanju, kako lahko parlamenti okrepijo demokratično odpornost v času dezinformacij, tehnoloških sprememb in upadanja zaupanja v institucije. Program vključuje tudi razprave o zagotavljanju neprekinjenega delovanja parlamentov ter krepitvi institucionalne varnosti ob hibridnih grožnjah. 

Več iz teme

Zoran Stevanovićkralj Frederik XDanskakonferenca
ZADNJE NOVICE
16:18
Novice  |  Kronika  |  Doma
BILO JU JE STRAH

Groza v mariborskem mestnem parku: »Iz grmovja je prišel mlad moški in začel hoditi proti nama«

Par je med večernim sprehodom naletel na neznanca, ki se je nahajal v bližini otroškega igrišča.
Kaja Grozina4. 5. 2026 | 16:18
16:10
Lifestyle  |  Stil
AVTOMOOBILIZEM

Najbolj evropski Hyundaiev električar

Ioniq 3 izstopa z aerodinamično pojavo; novinca na slovenski trg pripeljejo jeseni.
Gašper Boncelj4. 5. 2026 | 16:10
15:54
Bulvar  |  Glasba in film
SLOVO

Na svoj 75. rojstni dan umrl znani slovenski dirigent

Tomaž Faganel je pomembno zaznamoval slovensko zborovsko glasbo z vodenjem številnih pevskih zborov.
4. 5. 2026 | 15:54
15:36
Novice  |  Slovenija
VSE BLIŽJE DESNI VLADI?

Pogovori v zelo ozkem krogu, danes sestanek pri Janši. Kdo vse pride?

Pri imenih ministrskih kandidatov ima (neuradno) precej besede najverjetnejši mandatar, šef SDS.
4. 5. 2026 | 15:36
15:30
Novice  |  Slovenija
FORUM

Stevanović na prvem uradnem obisku v tujini, ne boste verjeli, komu je segel v roko (FOTO)

Predsednik DZ se udeležuje Konference predsednikov parlamentov držav članic EU in Evropskega parlamenta.
4. 5. 2026 | 15:30
15:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
STROKOVNJAK ZA TRAVMO IN ODVISNOSTI

Gabor Maté, strokovnjak za travmo in odvisnosti: Bodite sočutni do sebe in drugih (Suzy)

Upokojeni zdravnik, pisec svetovnih uspešnic, priznani govorec in strokovnjak za travme, odvisnosti in otroški razvoj je cenjen zaradi raziskovanja in poznavanja tematik, povezanih z izkušnjami, ki so mu povzročile največ gorja – razvoj otroka, stres, zasvojenosti, spopadanje s travmo.
4. 5. 2026 | 15:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT

Ko želite več takoj: rešitve za hitre nakupe brez zapletov

V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
4. 5. 2026 | 10:10
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 09:25
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT

Ko želite več takoj: rešitve za hitre nakupe brez zapletov

V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
4. 5. 2026 | 10:10
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI PODJETNIKI

»Šesta sezona potrjuje, da lahko premikamo meje«

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
4. 5. 2026 | 09:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 13:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Sprememba, ki jo občutite takoj. Je to nova prihodnost zavarovanj?

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Ekipa se dokončno sestavi v KeBonu

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 11:22
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki