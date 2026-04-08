PO POGOVORU

Stevanović kandidat za naslednika Klakočar Zupančičeve? Meni, da bi Golob potreboval »čarobno paličico«

Pravi še, da uradni pogovori s SDS ne tečejo.
Zoran Stevanović. FOTO: Blaž Samec
Zoran Stevanović. FOTO: Blaž Samec
STA, M. U.
 8. 4. 2026 | 19:03
 8. 4. 2026 | 19:20
1:58
Prvak stranke Resni.ca Zoran Stevanović je po pogovoru pri prvaku Svobode Robertu Golobu za STA ocenil, da bo vlado, kot si jo je zamislil, težko doseči, potreboval bi »čarobno paličico«. Pozdravlja pa, da je Svoboda pri ponujenih izhodiščih upoštevala dosedanjo pozicijo njihove stranke in sledila temam oz. področjem, ki so jih doslej navajali kot zanje ključne.

»Nisem kandidat, zaenkrat res ne«

O informacijah, da je sam kandidat za predsednika DZ, pa pravi: »Nisem kandidat, zaenkrat res ne.« Pred petkovim glasovanjem o predsedniku DZ pa sta z Golobom govorila tudi o tem, je za STA navedel Stevanović. Zatrdil je, da končne odločitve sami še niso sprejeli, da bo ta padla do petka, kar da je tudi povedal predsedniku Svobode.

Potrdil pa je, da so v t. i. tretjem bloku, o katerem se ob stranki Resni.ca pogovarjajo še Demokrati in trojček okoli NSi, razpravljali, da bi v petek ponudili svojega kandidata za vodenje DZ. A je o konkretnih imenih trenutno še težko govoriti, pravi Stevanović.

Pravi, da uradni pogovori s SDS ne tečejo

Tako tudi zanika informacije, da je trenutno prav sam kandidat za naslednika predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič. Spletna Mladina je namreč danes poročala, da so se stranke SDS, Demokrati, NSi in Resni.ca na predlog prvaka SDS Janeza Janše uskladile, da bodo na petkovi ustanovi seji DZ za vodenje DZ predlagale Stevanovića.

Obenem pa je Stevanović o tem, ali se s SDS dogovarjajo o sodelovanju, navedel še, da uradni pogovori, »ki bi bili oprijemljivi«, ne tečejo.

21:04
Bulvar  |  Tuji trači
NI JI LAHKO

Kelly Osbourne osem mesecev po smrti očeta še vedno žaluje: »Misliš, da je tvoje življenje težko?«

Po Ozzyjevi smrti se je 41-letna Kelly razšla še z zaročencem.
8. 4. 2026 | 21:04
20:11
Novice  |  Slovenija
SLOVO

Znano, kdaj bodo pokopali slovenskega diplomata

Anton Bebler je umrl v nedeljo.
8. 4. 2026 | 20:11
20:00
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŽELENJE NA DOLGI ROK

Kako pogost je seks v srečnih partnerstvih? Odgovor vas bo presenetil

Kolikokrat je »dovolj«? Vodilna strokovnjakinja za spolnost razkriva, kako pogosto seksajo najsrečnejši pari in kaj resnično vpliva na spolno zadovoljstvo.
Barbara Kotnik8. 4. 2026 | 20:00
19:58
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
UMOR

Brutalno umorjena mamica štirih otrok, truplo na dvorišču pod kupom trave: »Sovražim jo!«

Brutalni umor je pretresel sosednjo Avstrijo.
8. 4. 2026 | 19:58
19:51
Bulvar  |  Domači trači
ULTRAZVOK LETALA

Zmeda okrog Lili Čadež: izkazalo se je, da ni noseča (VIDEO)

Lili Čadež je z novim posnetkom zavedla svoje sledilce. Pokazala je sliko, ki je spominjala na ultrazvok, zaradi česar so mnogi mislili, da je v veselem pričakovanju. Kmalu pa se je izkazalo, da gre pravzaprav za razkritje nečesa drugega. Z njeno šalo pa niso zadovoljni vsi.
8. 4. 2026 | 19:51
19:48
Lifestyle  |  Stil
NEUJEMANJE

Ste alergični na partnerja? To so simptomi, ki na to opozarjajo

Poleg pekočega občutka, otekline, srbenje in draženje, lahko to redko stanje vpliva celo na možnost zanositve.
8. 4. 2026 | 19:48

Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Kako izbrati prava okna za vaš dom?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
