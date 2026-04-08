Stevanović kandidat za naslednika Klakočar Zupančičeve? Meni, da bi Golob potreboval »čarobno paličico«

Prvak stranke Resni.ca Zoran Stevanović je po pogovoru pri prvaku Svobode Robertu Golobu za STA ocenil, da bo vlado, kot si jo je zamislil, težko doseči, potreboval bi »čarobno paličico«. Pozdravlja pa, da je Svoboda pri ponujenih izhodiščih upoštevala dosedanjo pozicijo njihove stranke in sledila temam oz. področjem, ki so jih doslej navajali kot zanje ključne.

»Nisem kandidat, zaenkrat res ne«

O informacijah, da je sam kandidat za predsednika DZ, pa pravi: »Nisem kandidat, zaenkrat res ne.« Pred petkovim glasovanjem o predsedniku DZ pa sta z Golobom govorila tudi o tem, je za STA navedel Stevanović. Zatrdil je, da končne odločitve sami še niso sprejeli, da bo ta padla do petka, kar da je tudi povedal predsedniku Svobode.

Potrdil pa je, da so v t. i. tretjem bloku, o katerem se ob stranki Resni.ca pogovarjajo še Demokrati in trojček okoli NSi, razpravljali, da bi v petek ponudili svojega kandidata za vodenje DZ. A je o konkretnih imenih trenutno še težko govoriti, pravi Stevanović.

Pravi, da uradni pogovori s SDS ne tečejo

Tako tudi zanika informacije, da je trenutno prav sam kandidat za naslednika predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič. Spletna Mladina je namreč danes poročala, da so se stranke SDS, Demokrati, NSi in Resni.ca na predlog prvaka SDS Janeza Janše uskladile, da bodo na petkovi ustanovi seji DZ za vodenje DZ predlagale Stevanovića.

Obenem pa je Stevanović o tem, ali se s SDS dogovarjajo o sodelovanju, navedel še, da uradni pogovori, »ki bi bili oprijemljivi«, ne tečejo.