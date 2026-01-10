Stevanović ne gre na kosilo k premierju Golobu: Na brezplačna kosila ne hodimo

Stranka Resni.ca se prihodnji teden delovnega kosila, na katerega je premier Robert Golob povabil predstavnike sedmih pretežno levosredinskih strank, ne bo udeležila, so danes sporočili iz stranke. Vabilo je predsednik stranke Zoran Stevanović zaradi obveznosti s slovensko vaterpolsko reprezentanco zavrnil takoj.

Predsednik vlade in stranke Gibanje Svoboda Robert Golob bo v torek gostil delovno kosilo, na katerega je povabil sedmerico parlamentarnih in neparlamentarnih strank. Poleg koalicijskih SD in Levice je povabil še stranke Prerod, Vesna, Mi, socialisti, Pirati in Resni.ca.

Resni.ca je sicer ponudila možnost, da se torkovega delovnega kosila pri premieru Golobu udeleži kdo drug iz stranke, ne predsednik, a, kot je danes za STA zatrdil Stevanović, na sestanku ne bo nikogar iz stranke. Kot so v sporočilu za javnost navedli v stranki Resni.ca, so se s predsednikom vlade srečali zgolj enkrat, na začetku njegovega mandata. "Takrat je bila dana jasna in nedvoumna obljuba glede novele zakona o nalezljivih boleznih. Ta obljuba je bila prelomljena. Zato ne vidimo nobenega vsebinskega razloga, da bi se tik pred iztekom mandata ponovno udeleževali simbolnih srečanj, namenjenih ustvarjanju vtisa dialoga in ponavljanju praznih obljub," so zapisali.

Kot so še dodali, so "poskusi, da bi nas uvrščali v tako imenovano 'levo sredino', potem ko nas istočasno in sistematično potiskajo v skrajno desnico, prozorni in prepozni". »Resni.ca ni ne leva ne desna. Resni.ca je alternativa,« poudarjajo v stranki in dodajajo, da so njihova vrata vedno odprta za vse, ki so pripravljeni dejansko izvajati njihov program, sprejeti temeljne točke in ne zgolj govoriti o sodelovanju.

Predsednik vlade in stranke Gibanje Svoboda Golob je na torkovo delovno kosilo povabil sedmerico parlamentarnih in neparlamentarnih strank, poleg koalicijskih SD in Levice še stranke Prerod, Vesna, Mi, socialisti, Pirati in Resni.ca. Na njem naj bi pretehtali razmišljanja vseh in iskali možnosti sodelovanje.

Erjavec vabila premiera Goloba na delovno kosilo ni pričakoval Predsednik stranke Zaupanje Karl Erjavec vabila premiera Roberta Goloba na delovno kosilo s predstavniki različnih strank ni ne prejel ne pričakoval. Opozarja namreč na napake vlade, je dejal Erjavec v izjavi za medije. Golob stranke Zaupanje ne more kanibalizirati, kar po mnenju Erjavca čaka manjše stranke, ki bodo prestopile parlamentarni prag. Presenetilo pa ga je, da je Golob na srečanje povabil stranko Resni.ca, kar da "kaže na to, da gre verjetno za nek dogovor v ozadju". Resni.ca se namreč prikazuje kot radikalna stranka, za katero pa je po mnenju Erjavca pričakovati, da bi imela, če bi na državnozborskih volitvah prestopila parlamentarni prag, podoben status kot Levica v času vlade Marjana Šarca Erjavec bi vabilo Goloba sicer sprejel, če bi ga prejel. Na srečanju pa da gotovo ne bi molčal in bi skazil idilično sliko, ki bo predstavljena po kosilu, je še dejal Erjavec.

V stranki in kabinetu predsednika vlade so v petek za STA povedali, da so udeležbo napovedale vse stranke, a stranke Resni.ca na delovno kosilo ne bo. »Na brezplačna kosila ne hodimo,« so danes še zapisali v tej stranki.