ZAKULISJE DOGAJANJA

Stevanović o Golobu: »Popolnoma so izgubili razum.« Povedal je, s kom gre v vlado

Zoran Stevanović je postavil jasne pogoje, pod katerimi so pripravljeni s kom sodelovati. »Kdor ima to, ima popolnoma našo podporo, kdor tega nima, nima nas.«
Predsednik DZ Zoran Stevanović. FOTO: Blaž Samec, Delo
Nina Čakarić
 13. 4. 2026 | 10:15
Zoran Stevanović je še ob izvolitvi za predsednika državnega zbora kazal odprtost do Roberta Goloba, a so se stvari očitno hitro obrnile. Sinoči je njegova stranka Resni.ca z ostrim zapisom na družbenih omrežjih nakazala, kaj si v resnici mislijo o Gibanju Svoboda in Robertu Golobu, torej o prav o tistih, ki so jih povabili na pogovore o morebitni koaliciji. Na Facebooku so zapisali brez zadržkov: »V stranki Svoboda in Levica so popolnoma izgubili razum. Začeli so ponarejati zapise in jih kot posnetke zaslona delijo kot naše statuse v raznih skupinah, celo novinarjem. S tem ponižujejo ljudi, kot da ljudje ne znajo preveriti na naših omrežjih, kaj dejansko objavljamo.«

V zapisu so v Resni.ca dodali: »Vedno večja verjetnost za izgubo zapeljanih koruptivnih milijonskih poslov tem strankam povzroča paranojo. In odsotnost razuma« in poudarili, da jih takšni napadi ne bodo ustavili, temveč ravno nasprotno: »Ne razumejo le, da nam to samo še dviguje motivacijo in odločnost. Korupcija je preteklost! Moč ljudem!«

Stevanović je danes zjutraj nastopil še v oddaji na Radiu Prvi, kjer je nekoliko bolj umirjeno, a vsebinsko zelo jasno odgovarjal na vprašanja o sestavljanju nove vlade.

»Mi bomo preprečili politično krizo«

V pogovoru je poudaril, češ da ideološke delitve zanj niso ključne, in postavil jasne pogoje, pod katerimi so pripravljeni sodelovati. »Mi smo jasno povedali, da pri oblikovanju vlade ne gledamo ne levo ne desno. Gledali bomo izključno vsebino. Podpora pa bo samo, če bo vlada zniževala davke, zviševala standard ljudi in se absolutno zavezala za borbo proti korupciji. Kdor ima to, ima popolnoma našo podporo, kdor tega nima, nima nas.«

Na vprašanje, ali imajo v rokah odločilno vlogo pri sestavljanju vlade, ni skrival samozavesti: »Tega nimamo samo zdaj, ampak že neposredno po volitvah, česar smo se zavedali že takrat. Videli bomo, kdo se bo uspel prešteti, kdo bo najbolj podrobno prebral naš program, kdo bo lahko pripeljal največ ljudi v bodočo vlado. Zagotovo bomo mi tisti, ki bomo poskrbeli, da politične krize v Sloveniji ne pride,« je dejal v pogovoru za Radio Prvi.

Kako hitro se bodo stvari odvijale? »Zdaj verjetno sledi neko obdobje političnega taktiziranja. Nato bo pa jasno, kdo dela za ljudi in kdo dela zase. Mi bomo zdaj fokusirali na vsebino in bomo skušali sprejeti interventni zakon, ki je res dober in ga je predlagal tretji steber in podprli tudi druge zakone, ki jih je pripravila odhajajoča vlada in so dobro za ljudi.«

Srečanje z Janšo in SDS

Dotaknil se je tudi očitkov o kršitvi zaveze o nesodelovanju z Janezom Janšo pa je dejal: »Izjava je izgubila svoj pomen v trenutku, ko smo mi bili izvoljeni v parlament, ker so nas ljudje postavili za sodelavce Janši že prvi dan. Prav tako kot so nas z Levico in Demokrati. /.../ Mi smo v parlamentu sodelavci. In jasno je, s kom gremo in s kom ne gremo v vlado.«

Dodal je tudi, da ni bilo predhodnega dogovarjanja z Janšo ali SDS glede njegove funkcije predsednika DZ. »Jaz sem jih srečal neposredno samo ob čestitkah v DZ in cenim, da so ljudje ne glede na vsa pretekla dogajanja imeli toliko poguma in časti, da so prišli me pogledat v oči in mi čestitat.«

Nagib na desno

Predsednik aktualne vlade Robert Golob je bil nad petkovim nad razpletom vidno razočaran. Opozoril je, da je bil Stevanović »s podporo Janeza Janše, Žana Mahniča in ostalih poslancev SDS postavljen na vrh DZ, čeprav že pet let ponavlja, da z Janšo ne bo nikakor in nikoli politično sodeloval.«

Ta teden naj bi se sicer pri Golobu nadaljevali pogovori o oblikovanju vlade, ko je minuli teden vsem strankam z izjemo SDS poslal osnutek koalicijske pogodbe. Demokrati bodo danes odločali, ali nadaljujejo pogajanja z Golobom, medtem ko je Nova Slovenija sodelovanje že zavrnila. Zadnji datum je 10. maj, ko mora predsednica republike v državni zbor poslati predlog za mandatarja. Kdo bo prvi zbral potrebnih 46 glasov?

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NAMIG

Od Dalmacije do Slavonije: potovanje okusov po Hrvaški

Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
PromoPhoto
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
