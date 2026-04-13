Stevanović o Golobu: »Popolnoma so izgubili razum.« Povedal je, s kom gre v vlado

Zoran Stevanović je še ob izvolitvi za predsednika državnega zbora kazal odprtost do Roberta Goloba, a so se stvari očitno hitro obrnile. Sinoči je njegova stranka Resni.ca z ostrim zapisom na družbenih omrežjih nakazala, kaj si v resnici mislijo o Gibanju Svoboda in Robertu Golobu, torej o prav o tistih, ki so jih povabili na pogovore o morebitni koaliciji. Na Facebooku so zapisali brez zadržkov: »V stranki Svoboda in Levica so popolnoma izgubili razum. Začeli so ponarejati zapise in jih kot posnetke zaslona delijo kot naše statuse v raznih skupinah, celo novinarjem. S tem ponižujejo ljudi, kot da ljudje ne znajo preveriti na naših omrežjih, kaj dejansko objavljamo.«

V zapisu so v Resni.ca dodali: »Vedno večja verjetnost za izgubo zapeljanih koruptivnih milijonskih poslov tem strankam povzroča paranojo. In odsotnost razuma« in poudarili, da jih takšni napadi ne bodo ustavili, temveč ravno nasprotno: »Ne razumejo le, da nam to samo še dviguje motivacijo in odločnost. Korupcija je preteklost! Moč ljudem!«

Stevanović je danes zjutraj nastopil še v oddaji na Radiu Prvi, kjer je nekoliko bolj umirjeno, a vsebinsko zelo jasno odgovarjal na vprašanja o sestavljanju nove vlade.

»Mi bomo preprečili politično krizo«

V pogovoru je poudaril, češ da ideološke delitve zanj niso ključne, in postavil jasne pogoje, pod katerimi so pripravljeni sodelovati. »Mi smo jasno povedali, da pri oblikovanju vlade ne gledamo ne levo ne desno. Gledali bomo izključno vsebino. Podpora pa bo samo, če bo vlada zniževala davke, zviševala standard ljudi in se absolutno zavezala za borbo proti korupciji. Kdor ima to, ima popolnoma našo podporo, kdor tega nima, nima nas.«

Na vprašanje, ali imajo v rokah odločilno vlogo pri sestavljanju vlade, ni skrival samozavesti: »Tega nimamo samo zdaj, ampak že neposredno po volitvah, česar smo se zavedali že takrat. Videli bomo, kdo se bo uspel prešteti, kdo bo najbolj podrobno prebral naš program, kdo bo lahko pripeljal največ ljudi v bodočo vlado. Zagotovo bomo mi tisti, ki bomo poskrbeli, da politične krize v Sloveniji ne pride,« je dejal v pogovoru za Radio Prvi.

Kako hitro se bodo stvari odvijale? »Zdaj verjetno sledi neko obdobje političnega taktiziranja. Nato bo pa jasno, kdo dela za ljudi in kdo dela zase. Mi bomo zdaj fokusirali na vsebino in bomo skušali sprejeti interventni zakon, ki je res dober in ga je predlagal tretji steber in podprli tudi druge zakone, ki jih je pripravila odhajajoča vlada in so dobro za ljudi.«

Srečanje z Janšo in SDS

Dotaknil se je tudi očitkov o kršitvi zaveze o nesodelovanju z Janezom Janšo pa je dejal: »Izjava je izgubila svoj pomen v trenutku, ko smo mi bili izvoljeni v parlament, ker so nas ljudje postavili za sodelavce Janši že prvi dan. Prav tako kot so nas z Levico in Demokrati. /.../ Mi smo v parlamentu sodelavci. In jasno je, s kom gremo in s kom ne gremo v vlado.«

Dodal je tudi, da ni bilo predhodnega dogovarjanja z Janšo ali SDS glede njegove funkcije predsednika DZ. »Jaz sem jih srečal neposredno samo ob čestitkah v DZ in cenim, da so ljudje ne glede na vsa pretekla dogajanja imeli toliko poguma in časti, da so prišli me pogledat v oči in mi čestitat.«

Nagib na desno

Predsednik aktualne vlade Robert Golob je bil nad petkovim nad razpletom vidno razočaran. Opozoril je, da je bil Stevanović »s podporo Janeza Janše, Žana Mahniča in ostalih poslancev SDS postavljen na vrh DZ, čeprav že pet let ponavlja, da z Janšo ne bo nikakor in nikoli politično sodeloval.«

Ta teden naj bi se sicer pri Golobu nadaljevali pogovori o oblikovanju vlade, ko je minuli teden vsem strankam z izjemo SDS poslal osnutek koalicijske pogodbe. Demokrati bodo danes odločali, ali nadaljujejo pogajanja z Golobom, medtem ko je Nova Slovenija sodelovanje že zavrnila. Zadnji datum je 10. maj, ko mora predsednica republike v državni zbor poslati predlog za mandatarja. Kdo bo prvi zbral potrebnih 46 glasov?