Stevanović se je razgovoril: »Ne bojim se referenduma, napovedujem rezultat 70 proti 30 za zakon«

Predsednik DZ in stranke Resnica Zoran Stevanović je prepričan, da je stranka, »ki se je neupravičeno drži etiketa razgrajačev, uličarjev", z vstopom v DZ pokazala, da zna delati. DZ želi približati ljudem. Če bo ustavno sodišče dovolilo referendum o interventnem zakonu, pa bo sam pomagal zbirati podpise zanj, saj se ne boji njegove zavrnitve. Resnica je v DZ prišla s petimi poslanci. Stevanović je sicer v enem svojih nastopov ocenil, da so volitve v aktualnem sistemu igra na srečo, ker nikoli ne veš, kdo bo dejansko izvoljen. Na vprašanje, kako se jim je ta igra izšla, pa je odgovoril, da »kot šestica na lotu«. »Lahko bi bila tudi sedmica, a sem ponosen na naše poslance,« je dejal v pogovoru za STA.

Meni pa, da je sprememba volilnega sistema nujna. Zavzema se za uvedbo preferenčnega glasu. Prav tako se zavzema za možnost e-volitev, ki bi, kot pravi, k oddaji glasu na volitvah spodbudile zlasti mlade. »Če bi za kanček spremenili celoten volilni sistem, da bi bila udeležba bistveno večja, v parlament pa bi prišli ljudje, ki jih volilno telo zares želi v parlamentu,« meni. Optimističen je, da bi jim te spremembe lahko uspelo izpeljati že v tem mandatu, čeprav največja vladna stranka uvedbi preferenčnega glasu ni naklonjena. »Naši poslanski skupini ni pomembno, kaj mislita SDS in NSi, pač pa to, kaj je dobro za ljudi. Če tako mislijo tudi nekatere opozicijske stranke, pa se veselimo sodelovanja z njimi,« je bil odločen.

Afera Black Cube in politična polarizacija

Še pred volitvami si je stranka Resnica želela 10 poslancev, a so na koncu zaradi »ustvarjanja lažnih delitev« volivci volili taktično - proti določeni stranki, ne pa za novo politiko, meni. Ocenjuje, da jim je škodila afera Black Cube, saj je še bolj polarizirala volilno telo. »In takrat se volivci odločajo samo o tem, katero stran od teh dveh polov bi podprli, da druga ne zmaga,« je prepričan. Kot tudi, da ljudje zaradi te afere »niso volili na podlagi lastne volje, ampak na podlagi tujih dognanj«. »Vsakogar, ki je pridobil te posnetke, je treba preiskati in zoper njega ustrezno ukrepati, ker so očitno pridobljeni nezakonito. Ob predpostavki, da se na isti način preiskuje tudi vsebino posnetkov, iz katere pa izhaja, roko na srce, 100 let zapora,« je ocenil.

Po njegovih besedah so tako pridobitev posnetkov kot sama vsebina »ogledalo slovenski politiki zadnjih 30 let«. »In ko se pojavi neka majhna stranka, ki bi rada odpravila to politiko v preteklosti, postane nacionalni sovražnik številka ena,« je opisal odnos etablirane politike in dela medijev do stranke Resnica, kot ga vidi sam. Z afero se bosta ukvarjali tudi dve preiskovalni komisiji DZ, Stevanović pa upa, da preiskovalne komisije v tem mandatu ne bodo služile zgolj za politična obračunavanja, »čeprav je glede na polarizacijo in način pridobivanja političnih točk to utopično pričakovati«.Trdi, da je kandidat za predsednika DZ postal, ker »ni bilo izraženih nobenih drugih ambicij« za kandidata iz strank t. i. tretjega stebra. Na nekatere informacije o tem, da Resnica ni želela podpreti Janeza Ciglerja Kralja iz NSi, pa je dejal, da slednji »ni bil nikoli kandidat in do mene nikoli ni prišla informacija, da ima takšno željo«.

Kako je nastajala ideja o tretjem stebru

Razkril je, da je ideja o oblikovanju tretjega stebra z Demokrati in trojčkom NSi, SLS, Fokus vzniknila po volitvah, ko sta ga k temu nagovorila prvaka Demokratov Anže Logar in NSi Jernej Vrtovec. »Name so se obrnili iz obeh taborov in pokazala se je odlična priložnost, da se povežemo s strankami, s katerimi imamo sorodne programe,« je opisal. Ti pogovori so tako potekali vzporedno s pogovori pri prvaku Svobode Robertu Golobu. Potreba po tretjem stebru po Stevanovićevih besedah še obstaja, tudi po nastanku desne vlade, v kateri Resnice sicer ne bo. Si pa želi čim prej začrtati cilje, ki bi jih podpirali kot »opozicijska« stranka. Nadeja se »tudi trenutka, ko bodo tudi opozicijske Svoboda, Levica in SD predlagale kaj, kar je dobro«.

Točka, na kateri bi se lahko našli z Levico, so prizadevanja za referendum o izstopu iz Nata, je še dejal. Prav tako so vse opozicijske stranke nasprotovale vnovični določitvi spominskega dne na žrtve komunističnega nasilja, četudi je Resnica novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih zaradi prizadevanj za pokop vseh žrtev podprla. Ker člena o spominskem dnevu v postopku sprejemanja na seji DZ niso mogli več amandmirati, Stevanović ne izključuje možnosti, da bi predlagali novelo zakona, s katero bi člen črtali. »Ampak če bomo spet povzročili razkol javnosti, bi se raje temu izognil,« je dejal. Prepričan je namreč, da zgodovina sodi na mizo zgodovinarjev, ne pa politike. Tako tudi ni želel odgovoriti na vprašanje o njegovem odnosu do polpretekle zgodovine. Na vprašanje, ali se bo udeleževal slovesnosti v spomin na žrtve vojn ali povojnih pobojev, pa je dejal, da se bo poskušal izogniti tej temi na eni in drugi strani.

Ena od preiskovalnih komisij bi preverjala tudi financiranje nevladnih organizacij. Stevanović je kritičen do tistih, ki »se predstavljajo kot del civilne družbe, v resnici pa delujejo kot podaljšek neke politične stranke«. Za takšne meni, da »bi bilo prav, da se stehtajo na volitvah«. Ob tem pa zagotavlja, da ima enaka merila tako za organizacije z levimi kot tiste z desnimi političnimi stališči. Glede kazenske ovadbe, ki jo je poslanka Resnice Katja Kokot vložila zoper nevladnika Filipa Dobranića, je ponovil, da »se vsak človek lahko počuti ogroženega in se zaradi tega odloči podati kazensko ovadbo«. Trije poslanci Resnice pa so opozorili na domnevne poskuse podkupovanj, a pri tem vsaj dva nista navedla, kdo naj bi ju želel podkupiti. Stevanović poslance brani in pravi, da so v Resnici na dogajanje javno opozorili, »ni pa nujno, da želijo podati ovadbo zoper konkretnega posameznika, da ne bi potem bili deležni groženj z ovadbami za krivo ovadbo«. So pa organi pregona v zvezi s tem že opravili nekaj pogovorov, tako da preiskava poteka, je razkril.

»Na čelu Skoka mora biti politično neoporečen strokovnjak«

Razkril je tudi, da se pri pripravi zakona o posebnem protikorupcijskem organu, t. i. Skoku, strokovni sodelavci Demokratov posvetujejo z njim. Ideja Skoka mu je všeč, a je, pravi, za zdaj še preveč odprtih vprašanj. »Želim, da so stvari dodelane in predvsem, da bo na čelo tega organa imenovan politično neoporečen strokovnjak,« je bil jasen. Sam sicer meni, da del Skoka že imamo - specializirano državno tožilstvo. Če bo KPK obstal, ga vidi kot podporo Skoku, ki pa bi »moral imeti res veliko represivno moč, da bi se ga vsi, ki samo pomislijo na kakršnokoli korupcijo, bali«. Do sodstva je kritičen, na vprašanje, ali ga potrditev oprostilne sodbe Janše v zadevi Trenta prepriča, da sodstvo deluje, pa je odgovoril: »Ne. To me pravzaprav nič ne prepriča, niti nič ne preseneča. To so njihove vojne, v katere se mi ne želimo vpletati.«

Ob kritikah, da je Resnica kot zagovornica referendumov in moči ljudi podprla sklep o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu, je iskreno priznal, da je potisnjen v neprijetno pozicijo kot nekdo, ki neprestano zagovarja referendume, po drugi strani pa kot nekdo, ki je na funkciji, na kateri mora zagovarjati ustavo in biti njen politični branik. »Tukaj pred temi okni smo stali, ko so obšli ustavo in tudi danes si ne morem dovoliti, da bi jo kršil zato, ker nekdo preprečuje sprejem dobrega zakona izključno iz nagajanja,« je dejal med pogovorom v prostorih DZ. Če bo ustavno sodišče ugotovilo, da je referendum dopusten, pa »bom sam pomagal zbirati podpise za referendum, samo da bodo razumeli, da se tega zares ne bojim. In napovedujem rezultat 70:30 v korist uveljavitvi zakona«.

Na očitke, da je DZ že takoj na začetku sprejel več zakonov po skrajšanem postopku in da se s sprejemanjem hiti na izrednih sejah, pravi, da če bi bilo po njegovo, bi stvari še bolj pohitril. Že na prvi seji je namreč, kot je dejal, 90 odstotkov časa poslušal razpravo, ki ni imela nobene zveze z dnevnim redom. »Eno in isto, kar posluša slovenska javnost že 30 let. Takoj zatem sem se odločil, da je pač treba čim prej vzpostaviti delovna telesa DZ in čim prej dobiti delujočo vlado. In zato sem začel sklicevati izredne seje. Imam občutek, da so nekateri poslanci navajeni, da se ne dela nič ali pa da se dela počasi,« je bil oster.

Zavzel se je tudi za strožje sankcije kršitev poslanskega kodeksa, s čimer bi, meni, umirili »ene in iste problematične poslance, do kateri so kritični celo kolegi iz njihovih poslanskih skupin«. Ni pa še razčistil z dilemo, ali si lahko poslanci, pa tudi sam, več privoščijo denimo pri komunikaciji z javnostjo prek družbenih omrežij. Sam je namreč sprva menil, da bi morali to dvoje ločevati in da pri komunikaciji na družbenih omrežjih veljajo druga pravna varstva. Po drugi strani pa se strinja, da bi poslanec »praviloma moral biti 24 ur poslanec, ves čas paziti na svojo retoriko in na svoj način obnašanja«.

Povedal je še, da bo z mesta predsednika zveze vaterpolskih društev odstopil, če bo KPK ugotovila nezdružljivost funkcij. Glede prijave, ki naj bi jo na KPK nekdo naslovil zaradi Stevanovićeve promocije nekega lokala s hitro prehrano na družbenih omrežjih, pa pravi, da je nekdo »izkoristil njegovo prisotnost na nekem dogodku in posnel reklamo«. Takrat je že bil poslanec, ni pa še bil predsednik DZ. »Če bo KPK ugotovila, da sem storil napako, bom za svoja dejanja odgovarjal« je dejal.

Odmevala je tudi njegova napoved obiska Moskve. Datum še ni določen, saj za obisk pričakuje uradno povabilo. Namen pa bi bil »prispevati k iskanju poti do miru, spodbujati diplomatski dialog ter podpirati prizadevanja za mirno reševanje konfliktov«. Resnico, tako kot druge stranke, jeseni čakajo lokalne volitve. Stevanović si želi, da bi imeli županske kandidate v vseh mestnih in čim več v ostalih občinah. Predvidoma ga bodo ponudili tudi v Ljubljani, kjer opaža, da »teren ni več tako zadovoljen z Zoranom Jankovićem, saj je bilo preveč vseh zgodb, ki ga povezujejo s korupcijo«.

Napoveduje rast stranke. Pritrdil je sicer, da je zaradi odločitev o podpori Resnice Janezu Janši iz nje odšel del članstva, »zarotnikov in tistih z ambicijami«, a se po njegovih besedah »zaenkrat izkazuje, da dobivamo bistveno več pristopnih izjav kot odstopnih«. Zatrjuje, da imajo podporo tudi v aktivnem delu mladih. Stevanović ponosno priznava, da je populist: »Populizem vidim kot politično doktrino, ki zagovarja ljudi v odnosu do elite«. Na vprašanje, ali se kot predsednik DZ ne čuti kot del elite, pa, da zanj elite pomenijo »nekaj popolnoma drugega, gre za tisto, kar upravlja politiko iz nekih ozadij za lastno korist, z mojo funkcijo pa ne upravlja nihče«.

DZ želi približati ljudem, tudi skozi svoje video objave na družbenih omrežjih, zaradi česar pa ima, priznava, »protokol nekaj težav z mano«.