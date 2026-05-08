SEJA KOLEGIJA

Stevanović pohvalil dogovor, o nezadovoljstvu odhajajoče koalicije pa: »To je zaradi kamer«

»Glasovanje je pokazalo svoje in mislim, da je razrez delovnih teles in pa tudi odlok o vzpostavitvi teh delovnih teles dober,« pravi predsednik DZ.
»Skoraj smo si segli v roke. Moj življenjski princip na splošno je tak, da ko si enkrat sežemo v roke, ko se dogovorimo, ta dogovor velja za vedno,« je pravi Stevanović. FOTO: Jakob Pintar/sta
STA, B. K. P.
 8. 5. 2026 | 15:42
5:13
A+A-

Predsednik DZ in prvak Resnice Zoran Stevanović je po današnji seji kolegija ocenil, da so vodje poslanskih skupin že na četrtkovem posvetu v debati, ki je bil zanj krajša od pričakovane, dosegli gentlemanski dogovor o ustanovitvi delovnih teles in razrezu mest med poslanskimi skupinami v njih. »Skoraj smo si segli v roke. Moj življenjski princip na splošno je tak, da ko si enkrat sežemo v roke, ko se dogovorimo, ta dogovor velja za vedno,« je dejal.  Tako nezadovoljstvo odhajajoče koalicije, izraženo na današnjem kolegiju, pripisuje zlasti prisotnosti kamer, ki jih na četrtkovem posvetu za zaprtimi vrati ni bilo. »Ampak v vsakem primeru smo naredili lepo zgodbo, oblikovali smo delovna telesa in končno bomo lahko začeli delati,« je Stevanović potegnil črto pod izplen pogovorov o mestih v parlamentarnih delovnih telesih.

V Svobodi, SD ter Levici in Vesni so sicer na dopoldanski seji kolegija problematizirali zlasti število predsedniških mest, ki je v delovnih telesih DZ pripadlo Svobodi v primerjavi s poslansko skupino NSi, SLS in Fokus, ki ima po številu trikrat manj poslancev. Prav tako pa so bili kritični do tega, da kolegij ni potrdil dopolnil, ki bi poslanski skupini Levica in Vesna prineslo člana v želenih odborih za okolje in prostor, za zdravje in za izobraževanje. Zlasti v Svobodi ter Levici in Vesni tako ocen predsednika DZ o konstruktivnosti ne delijo. Vodji obeh poslanskih skupin Borut Sajovic in Luka Mesec sta v izjavah po seji kolegija nanizala očitke o avtokraciji nastajajoče koalicije in revanšizmu SDS.

Sajovic: V kratkem nas čaka še ena farsa

Po besedah Sajovica sicer pričakovano s predlaganimi dopolnili niso uspeli. Glede predsedniških mest se je obregnil še ob NSi in jim očital, da je "pohlep po funkcijah eden od smrtnih grehov in zagotovo ni v skladu s krščanskim etosom". Ocenil pa je še, da so glasovanja na kolegiju predsednika DZ jasno pokazala, kdo je v opoziciji. »V kratkem nas čaka še ena farsa, tako kot ima 'opozicija' prvič predsednika DZ, bo imela 'opozicija' tudi generalno sekretarko DZ,« je dejal.

Po Meščevi oceni četrtkov dogovor na neformalnem posvetu ni bil slab, je pa po njem razumel, da so bile njihove želje po članstvu v odborih upoštevane. Ko so dobili predlog razreza in ugotovili, da temu ni tako, so predsedniku DZ po elektronski pošti poslali predlog, v katerem so navedli tudi, katerim mestom se v zameno odpovedujejo. »Čeprav je ta mail dobil cel kabinet, smo danes izvedeli, da ga niso prebrali,« je dejal. Zato so to z dopolnili predlagali še na današnji seji kolegija. Na njem se je po besedah Mesca še enkrat izkazal »revanšizem SDS in nesposobnost predsednika DZ, ki mu stvari ves čas letijo iz rok«. Ob tem verjame, da se je Stevanović trudil za kavalirski dogovor, a na koncu popustil SDS.

Sajovic in Mesec sta obenem zavrnila tudi očitke, da so prakso razreza delovnih teles sami začrtali na začetku prejšnjega mandata. Spomnila sta, da SDS zaradi nestrinjanja s predlaganim razrezom tedaj sama ni predlagala svojih članov v nadzorni komisiji, četudi so jim mesta v teh pripadala. Vodje preostalih poslanskih skupin po seji kolegija izjav niso dajali.

Stevanović: Dal bom vse od sebe, da vrnemo politično kulturo

Predsednik DZ pa pravi, da ga je dogajanje »z danes na jutri« presenetilo, a zagotavlja, da si bo vedno prizadeval, da dogovori s posvetov obveljajo tudi ob glasovanjih. »Glasovanje je pokazalo svoje in mislim, da je razrez delovnih teles in pa tudi odlok o vzpostavitvi teh delovnih teles dober,« vztraja. O tem, ali ocenjuje, da je ta tudi pravičen, pa je komentiral, da »glede pravičnosti in percepcije pravičnosti vsak odloča sam in seveda iz svoje lastne vesti«. »Če sem jaz predlagal tak odlok, se mi zagotovo zdi pravičen. Dejstvo je, da so mesta razporejena tako, kot so, da očitno obstaja koalicija v oblikovanju in da vemo, koliko mest jim pač pripada po kvotah in na ta način je pripravljen tudi predlog,« je pojasnil.

Prvi med poslanci pa je danes komentiral tudi burne razprave in ostre besede, s katerimi so poslanci postregli že na prvih zasedanjih v parlamentu, še posebej na četrtkovi seji skupnega odbora, ki je imel na mizi predlog interventnega zakona »Meni se take stvari, ko vodim bodisi kolegij bodisi parlamentarno sejo, načeloma ne dogajajo. Dal bom vse od sebe, da vrnemo politično kulturo v parlament. Slišimo raznorazna etiketiranja in tisto, kar neprestano poudarjam je, da poslanci 85 ali 90 odstotkov časa namenijo temu, da se prepirajo med sabo, da si očitajo stvari iz preteklosti,« je ocenil. Zagotavlja, da bi rad sam takšno prakso prekinil in obljublja, da na sejah, ki jih bo vodil sam, do tega ne bo prihajalo.

