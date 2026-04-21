Stevanović ponesrečenemu skakalnemu šampionu: »Frend moj, ti samo preživi«

Kot smo v Slovenskih novicah razkrili prvi, je naš skakalni šampion Robert Kranjec pri kolesarjenju v petek malo čez poldne grdo padel. Njegovo življenje je bilo ogroženo, kdo ve, kako bi se končalo, če ga ne bi vojaški helikopter hitro prepeljal na zdravljenje v Univerzitetni klinični center v Ljubljano, kjer so zdravniki storili vse, kar je bilo v njihovi moči, da so preprečili najhujše.

Ob mnogih željah po hitrem okrevanju se je oglasil tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Tako je na družbenem omrežju Facebook objavil dve skupni fotografiji s Kranjcem in fotografijo kamenčkov s pikapolonicami, ki naj bi prinašale srečo. Ob tem je zapisal: »Frend moj, ti samo preživi. V tvoji veličastni karieri bomo eno črno piko že preživeli.«

Policija je sicer v postopku ugotovila, da naj bi kolesar vozil pod vplivom alkohola. Alkotest je pokazal 1,19 mg alkohola na liter izdihanega zraka, kar ustreza približno 2,5 promila alkohola v krvi. Zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov policisti zoper njega vodijo prekrškovni postopek.