Stevanović poslanki Svobode ugasnil mikrofon: »Prosim vas za malo damske kulture« (VIDEO)

Spremembi zakona o vladi, ki po predlogu SDS število ministrstev z 19 krči na 14 ter ohranja enega ministra brez resorja, se obeta podpora. Na izredni seji Državnega zbora (DZ) so mu jo poleg poslancev SDS napovedali tudi v NSi, SLS, Fokus in Resnici. Demokrati stališča niso predstavili, v Svobodi in SD predlogu ne bodo nasprotovali, v Levici pa bodo proti.

Še preden se je vlada sploh sestavila, pa se v DZ že krešejo mnenja in prihaja do besednih spopadov. Tako je denimo poslanka Gibanja Svoboda Lena Grgurevič, ko je prišla do besede, že uvodoma predsedniku DZ Zoranu Stevanoviću namenila nekaj besed na račun njegovega vodenja ene od preteklih sej DZ, saj da poslancem Gibanja Svoboda ne namenja enako časa za razprave, kot njihovim kolegom iz stranke SDS. Stevanović jo je poskušal prekiniti, češ da ne razpravlja o temi izredne seje, a se Grgurevič ni dala, zato je predsednik DZ prošnjo, naj se osredotoči na temo, o kateri teče razprava, nanjo naslovil še nekajkrat. »Ste rekli, da boste gradili mostove, da boste imeli enake vatle za vse, ne? Zato me prosim pustite, pustite me, da razpravljam,« je vztrajala poslanka, ki ji je tako le uspelo pridobiti nekaj dodatnih minut, med katerimi je med drugim izrazila opažanje, da je nova vlada že formirana. »Gospa Grgurevič, prosim vas, opozoril sem vas, ne gre za napoved prekinjanja, ampak za napoved upoštevanja poslovnika,« je ponovno poskušal do besede priti Stevanović, ko ga je poslanka Svobode še nekajkrat prekinila pa ji je zabrusil: »Prosim vas za malo damske kulture. Če smo omenili, da bomo upoštevali poslovnik, ga prosim upoštevajmo. Res si želim, da poveste vsi, karkoli želite, ampak ko je treba upoštevat poslovnik, ga je pač treba upoštevat. /.../ Dajmo ohranjat nek nivo politične kulture v tem državnem zboru, hvala,« pa je besedni spopad mirno zaključil predsednik DZ in izklopil mikrofon.

Glede spremembe zakona o vladi pa je poslanec SDS Andrej Kosi v dopolnilni obrazložitvi predlagatelja poudaril, da bi sprejem predloga dobro vplival na učinkovitost in racionalizacijo dela državne uprave. Poleg tega bi zmanjšanje ministrstev znižalo stroške. Poudaril je, da so pred Slovenijo številni izzivi, med drugim na področju gospodarstva in financ, varnosti in demografije, zato potrebuje država učinkovito in operativno vlado. Tudi zaradi prevelikega števila resorjev vlada, ki opravlja tekoče posle, po Kosijevih besedah ni bila učinkovita. Vodja poslanske skupine NSi, SLS in Fokus Janez Cigler Kralj je pojasnil, da bodo predlog spremembe zakona podprli, ker sledi načelu »manj je več«. Po njegovih besedah predlagano število ministrstev predstavlja potreben odziv na geopolitične razmere tako v svetu, Evropi in Sloveniji.

Podpora tudi s strani Resni.ce

Poslanka Resni.ce Katja Kokot je napovedala, da bodo predlog podprli, saj je nujen za bolj jasno organizirano vlado. »Država mora delati hitreje, bolj jasno in z manj birokracije,« je poudarila. Kokot tudi pričakuje, da bo predlogu sledila resna sistemizacija delovnih mest zaradi dolgoročnega prihranka. »Prav tam se bo pokazalo, ali želimo državo res optimizirati,« je dejala. V Svobodi sestavi vlade po napovedih vodje njihove poslanske skupine Boruta Sajovica ne bodo nasprotovali, saj da ima vsakdo pravico oblikovati vlado, kakršno želi. Izpostavil pa je odgovornost predlagateljev, ali bodo »bodo stvari na področju gospodarstva, dela, znanosti, raziskav in šolstva ali pa zadeve, ki se tičejo notranjih zadev ali javne uprave, med seboj res živele in delovale učinkovito, kot si ta država zasluži,« je dejal Sajovic.

Poslanka SD Meira Hot, ki je napovedala, da predlogu ne bodo nasprotovali, je dejala, da mora imeti vsaka vlada proste roke, da si organizira svoje delo. Že razrez resorjev pa kaže prednostne naloge mandata. Opozorila je na združevanje resorja za gospodarstvo in resorja za delo. Vprašala se je, ali bo minister sposoben zagotoviti resnično nepristranski socialni dialog ali pa bo ta zaradi same strukture oslabljen. Nenehno bo moral namreč iskati ravnotežje med interesi, ki so po svoji naravi konfliktni. V poslanski skupini Levice in Vesne pa bodo predlogu spremembe po napovedih namestnice vodje poslanske skupine Aste Vrečko nasprotovali. Med drugim so kritični do prestavitve področja dela h gospodarstvu, kar »nobeni vladi do sedaj ni padlo na pamet«, je dejala Vrečko. Meni, da je to »predlog za rušenje socialnega modela«.